Presidentjobben i en tynn tråd for Hollande

BERLIN (VG) Nesten 9 av 10 vil ikke at president Hollande skal fortsette som Frankrikes leder. En ny økning i arbeidsledigheten kan bli kroken på døra for presidenten.

Da Francois Hollande ble president var hans fremste valgløfte å få bukt med arbeidsledigheten i Frankrike.

Ferske tall fra august måned aviser at tallet på arbeidsledige i Frankrike er det høyeste på tre år. Den siste sommermåneden sto ytterligere 50.000 franskmenn uten jobb, en økning i arbeidsledige på 1,4 prosent.

FAKTA: PRESIDENTVALGET I FRANKRIKE * Frankrikes to store partier er i gang med prosessen for å finne hver sin kandidat til presidentvalget våren 2017. * Det konservative partiet Republikanerne holder nominasjonsvalg 20. og 27. november. * Sosialistpartiet holder nominasjonsvalg 22. og 29. januar 2017. * Sittende president François Hollande har ennå ikke gitt beskjed om han vil stille. * Målinger tyder på at kampen i annen valgrunde kommer til å stå mellom tidligere president Nicolas Sarkozy eller eksstatsminister Alain Juppé mot høyrepopulistiske Marine Le Pen. ( Kilde: NTB)

I april er det presidentvalg i Frankrike. Hollande har sagt at han ikke vil stille til gjenvalg dersom han ikke klarer å få en «troverdig» nedgang i arbeidsledigheten. Foreløpig ser det mørkt ut for disse ambisjonene. Som for å øke presset på den sittende presidenten ytterligere, har flere kjente politikere allerede startet sin valgkamp for å prøve å bli landets neste president.

88 prosent «nei»

En nedgang i jobbsøkende det siste året på knappe 11.000 av hele 3,81 millioner arbeidsledige, imponerer ikke de franske velgerne. Hollande har strevd med populariteten gjennom hele sin tid som president, men nå er det færre en noen gang som støtter han.

Hele 88 prosent av franskmenn ønsker ikke Hollande som presidentkandidat ved valget til neste år, viser en undersøkelse gjort av Elabe for TV-kanalen BFMTV. Kun 4 prosent sier de «helt klart» vil støtte hans kandidatur.

«Hvis Francois Hollande stiller til gjenvalg, vil han bli knust», skriver France24. I en september-måling for avisen Le Figaro er det høyrepopulisten Marine Le Pen som gjør det best. Hun vil kunne få 26 prosent av stemmene, mens «comeback-kid», tidligere president Nicolas Sarkozy spås å få 20 prosent, og venstresidens Emmanuel Macron 16 prosent i deres måling. I løpet av de neste månedene vil enda flere lansere sitt kandidatur for presidentskapet. Hollande er blant dem som foreløpig kun har hintet om at han vil stille.

OVERTAR GJERNE: Høyrepopulisten Marine Le Pen har allerede «tjuvstartet» sin presidentkampanje. Ferske målinger viser at lederen for Nasjonal Front har gode vinnersjanser. Foto: Jacky Naegelen , Reuters

Vanskelig tid

De siste par årene har Frankrike og president Hollande stått overfor svært store utfordringer. Store terrorangrep med høye dødstall, sist i Nice, og før det på konsertscenen Bataclan og satireavisen Charlie Hebdo, så vel som på et jødisk supermarked. Misnøyen i Frankrike er stor over hvordan presidenten har taklet disse utfordringene.

Hollandes regjering peker på nettopp terrorangrepene som en del av forklaringen på den ferske økningen i arbeidsledighet: Turistene uteblir fordi de er redde for terror. Med færre besøkende på hotell, restauranter og til fornøyelsesparker, er det færre jobber i turistindustrien i Frankrike.

Sikkerhet er noe velgerne oppgir som en viktig grunn for deres manglende støtte til den sittende presidenten: Flere enn 7 av 10 av de spurte har ikke tillit til at den franske republikkens verdier blir godt beskyttet og forsvart under Francois Hollande.

