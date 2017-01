Voldelige protester i Washington

WASHINGTON D.C. (VG) Mer enn 90 mennesker skal være arrestert som følge av protester etter presidentinnsettelsen av Donald Trump.

Svartkledde demonstranter med batonger og revolusjonære flagg fylte gatene allerede flere timer før innsettelsen av president Donald Trump var et faktum.

Det har eskalert etter at Trump offisielt ble USAs nye president.

Demonstrantene prøver å komme seg til paraderuten mellom Kongressen og Det hvite hus. Politiet skyter sjokkgranater inn i folkemengden, og sprayer med pepperspray mot dem som kommer for nært. Ifølge CNN er 90 mennesker arrestert.

Det skal være over 1.000 demonstranter i gatene.

Ifølge NTB prøvde aktivister allerede i morgentimene fredag å sperre en rekke av portene inn til den store innsettelsesseremonien i nærheten av kongressbygningen, mens væpnet politi forsøkte å hjelpe fremmøtte som hadde billetter.

Koalisjonen DisruptJ20, som har sitt navn fra datoen da innsettelsen finner sted, varslet på forhånd at de vil gjøre alt de kunne for å stanse seremonien, men et stort politioppbud sørget for at den ble gjennomført som planlagt.

Likevel rådet kaos i enkelte gater utover formiddagen, mens svartkledde aktivister knuste vinduer og ble jaget av politiet, som tok i bruk pepperspray for å få kontroll over situasjonen.

