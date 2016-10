USA-ekspert om Clintons visepresidentkandidat: – I overkant angripende mot Trump

OSLO/FARMVILLE (VG) En CNN-måling viser at et flertall av TV-seerne mener at republikanernes visepresidentkandidat Mike Pence gjorde det best i tirsdagens debatt.

– Det overrasker meg ikke. Pence var lavmælt og rolig, og fremsto som han hadde mer kontroll enn Kaine, sier USA-ekspert og førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Alf Tomas Tønnessen til VG om CNNs måling.

Han har sett debatten mellom visepresidentkandidatene i USA i natt, og mener at republikaneren Mike Pence kom best ut av det hele.

HØY TEMPERATUR: Den demokraktiske senatoren Tim Kaine (til venstre) og den republikanske guvernøren Mike Pence møttes i natt norsk tid til visepresidentdebatt i Farmville i Virginia. Foto: Chris Keane, , Reuters

– Jeg vil si at Pence var atskillelig bedre forberedt enn det Trump var da han møtte Clinton. Pence er kompetent, han har variert erfaring og har reist mye i Midtøsten. Han er på ingen måte lik Trump, og det er bra for republikanerne, da han kan være med å demme opp mot den mer frittalende Trump, sier Tønnessen, og legger til:

– I tillegg fikk han fokus over på et par av Clintons problemer, som Clinton-stiftelsen, istedenfor å bare snakke om Trumps tidligere uttalelser.

– Klarer ikke å forsvare alle utspillene til Trump



Etter debatten i Farmville i Virginia viser CNNs måling at 48 prosent av TV-seerne mener at Donald Trumps makker Mike Pence vant debatten, mens 42 prosent mener at Hillary Clintons kandidat Tim Kaine var vinneren.

Men også Kaine tok poeng. 48 prosent mente at Kaine hadde den beste forståelsen for sakene de diskuterte, og hele 58 prosent mente Kaine best på å forsvare sin sjef.

– Dette handler nok om at Pence ikke klarer å forsvare alle utspillene til Trump, sier Tønnessen.

Kaine skulle på sin side leve opp til forventninger om å være Clintons mer aggressive og angripende makker, noe han ifølge Tønnessen innfridde.

– Men muligens var han i overkant negativ og angripende mot Trump. Han kan ha virket litt uhøflig i begynnelsen, og hadde en del avbrytelser. Hvis han tapte debatten så kan det bero på at han ikke fikk godt nok frem hvordan han og Clinton skal endre USA. Jeg tenker at han må være mer inspirerende.

– Steppet unna Kaines slag



– Men alt i alt synes jeg synes det var en jevn duell. Første del synes jeg Kaine var god på skattepolitikken ved å poengtere at Trump og Pence ville sette USA tilbake til finanskrisen, noe som er et godt poeng, sier Tønnessen.

Kaine anklaget flere ganger Pence for å ikke forsvare Trumps meninger og uttalelser. Douglas Rossinow, som er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo mener dette kan tolkes på to måter.

Til NTB sier han at man på den ene siden kan kritisere Pence for ikke å forsvare Trump, men på den andre siden var det kanskje klokt å ikke gå inn i disse diskusjonene.

Rossinow mener det amerikanske folk er litt lei av at valgkampen handler om hva Donald Trump har sagt og ikke sagt.

– Pences taktikk var å steppe unna Kaines slag. Gå til siden, ikke kommentere, men heller peke på hva deres politikk på området er, sier Rossinow.

Også Washington Post mener at Pence er nattens store vinner, og begrunner det blant annet med at han helt fra starten var mer komfortabel på scenen.

– Han så i kamera når han svarte. Han var rolig og samlet, og sto i sterk kontrast til den rasktalende og tilsynelatende nervøse Kaine, skriver Washington Post.