USA-ekspert mener debatten var jevn: – Ikke et vendepunkt for Trump

USA-ekspert mener mye skade har skjedd for Donald Trump i helgen etter at skandalevideoen ble publisert. I nattens debatt sa han unnskyld, før han raskt poengterte at Bill Clinton er verre.

– Dette var ikke noe vendepunkt for Trump. Det har skjedd mye skade i løpet av helgen, sier USA-ekspert og førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Alf Tomas Tønnessen, og henviser til skandalevideoen fra 2005 der Trump snakker nedlatende og seksualiserende om kvinner.

Men ifølge en måling gjort av CNN mente et klart flertall av TV-seerne at Hillary Clinton vant søndagens debatt mot Donald Trump.

Les også: Trump samlet Clinton-anklagere i debattbyen

– Hvis han hadde sagt at han hadde lært og blitt et bedre menneske så ville han ha tjent på det. Istedenfor bagatelliserte han det og viste til at Bill Clinton var verre.

Under nattens debatt satt kvinner som hevder å ha blitt misbrukt av Bill Clinton i salen. Trump brukte deres påstander og angrep Clinton-ekteparet, etter kort å ha unnskyldt seg for sine uttalelser fra 2005 – ved å si at dette kun var garderobevitser.

Hillary svarte med at Trumps oppførsel minner henne på Michelle Obamas ord: «Når de går lavt, går vi høyt».

Melania Trump: – Uakseptabelt og krenkende

HARD DEBATT: USA-ekspert mener søndagens debatt bar preg av å være aggressiv, men mer jevn enn sist gang. Foto: Shannon Stapleton, , Reuters

– Gjorde det ikke like dårlig som sist



– Jeg ser ingen klar vinner av nattens debatt, selv om Clinton fremdeles leder i det store bildet. Det var jevnere enn sist, fordi Trump nå var mer effektiv i sine angrep – og mer presis enn sist. Han virket egentlig mer forberedt enn sist, sier Tønnessen.

Under debatten sa Trump blant annet at Clinton burde vært i fengsel på grunn av e-post-skandalen.

Første debatten: Flink pike mot klassisk klovn

– Denne uttalelsen hadde ingen effekt. Det viser dårlig dømmekraft hos henne, men det er på ingen måte skadelig nok til fengselsstraff, og legger til:

– Jeg synes ikke han fremstår mer presidentaktig, og han sliter fortsatt med å komme med gode løsninger på det de blir utfordret på. Men han gjorde det ikke like dårlig som sist, sier han og legger til:

– Han klarer for eksempel på å påpeke dette som handler om helsereformens svakheter, hennes forbindelse til Wall Street og at hun bruker skatteinvestorer.

Les også: Kirk (55) bestemte seg for å stemme på Trump etter videoen

Hard tone



Også USA-ekspert Jan Arild Snoen mener at søndagens TV-debatt var uavgjort, siden Trump slet mindre enn forventet.

– Trump har den store fordelen at alle forventer at han skal ha trøbbel. På grunn av det, og at han ikke fullstendig går opp i sømmene, så kommer dette ut som en slags uavgjort, sier Snoen til NTB.

Les også: Her er den gifte kvinnen Trump ville gifte seg med

– Den første halvtimen er noe av det pussigste man har sett i en presidentdebatt, hvor det kun handler om hvor lite egnet den andre er, fortsetter Snoen.

Det er Tønnessen enig i, som mener at klimaet under debatten var hard.

– Påstanden til Trump om Bill Clinton var aggressiv, og det er trist at slike tema skal prege den første delen av debatten. Det er en hard tone, men heldigvis klarte de å redde seg inn og få fokuset over på sak, sier Tønnessen, og legger til:

– Og det var også en fin måte å avslutte debatten på, ved at de skulle si noe fint om hverandre. Jeg synes det et godt trekk av Clinton å si at hun respekterte barna til Trump, og jeg forventet nesten at han skulle gjøre det samme.

USA-ekspert om visepresident-debatten: – I overkant angripende mot Trump

Lahlum: – Mye svartmaling



– Man hadde lave forventninger til Trump, men han klarte seg bedre enn forventet og han overlevde som presidentkandidat. Men jeg tror ikke han tok noe innpå, men det er mulig han klarte å bremse det fallet han har hatt i det siste, sier historiker og USA-ekspert Hans Olav Lahlum til VG.

Han mener at det ikke er noen klar vinner etter nattens duell, men at Trump klarte å rette opp noe av inntrykket siden sist gang.

– Det var godt nytt for Trump fordi han klarte å komme seg opp fra et bunnivå, sier Lahlum.

– Samtidig klaget han på debattlederne flere ganger, og mistet grepet litt utover i debatten der han avbrøt flere ganger. I tillegg hadde han et par skarpe utsagn, der det ofte ble til at angrep er det beste forsvar, sier Lahlum og legger til:

– Generelt var det mye svartmaling av hverandre. Men nå var jo det å vente, med tanke på at denne valgkampen er nokså negativ, all den tid begge kandidater er nokså upopulære.