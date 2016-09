TV-stasjoner lot seg lure av Trump

Amerikanske TV-stasjoner er irriterte etter at de gikk på limpinnen og lot Donald Trump «narre» dem til å la hans tilhengere tale uhindret i 20 minutter fredag.

Den republikanske presidentkandidaten kalte fredag inn til en pressekonferanse der han skulle snakke ut om påstandene om at president Barack Obama ikke er født i USA.

CNN, Fox og MSNBC sendte alle direkte da Trump inntok podiet for å snakke om den kontroversielle teorien han selv har vært med på å bygge opp under, om at Obama er født i utlandet og formelt ikke er kvalifisert til å være president.

Noen minutter etter klokken 11 gikk Trump på podiet og kom med en kort uttalelse om noe helt annet. Deretter fulgte en lange rekke mottakere av det amerikansk forsvarets æresmedalje, som var inviterte for å gi Trump sin støtte. Etter 20 minutter ga en av kanalene opp, men klokken 11.30 tok trump igjen ordet.

– Barack Obama er født i USA. Ferdig med det. Kan vi nå gå tilbake til å gjenreise USAs styrke og storhet, sa den kontroversielle kandidaten.

– Vi ble Rick-rolled hele gjengen, sier CNNs Jake Tapper og viser til en internettspøk der folk følger en lenke bare for å havne på en video med 80-tallsartisten Rick Astley. På godt norsk: «Vi gikk på limpinnen».