Trump utnevner klimaskeptiker til miljøsjef

Påtroppende president Donald Trump får skarp kritikk for utnevnelsen av klimaskeptikeren Scott Pruitt til å lede det amerikanske miljødirektoratet EPA.

Pruitt, som kommer fra jobben som riksadvokat i Oklahoma, har jobbet tett med olje- og gasselskapene som er en viktig del av delstatens økonomi.

Trumps politiske motstandere og miljøbevegelsen verden over frykter nå at president Barack Obamas innsats for å stanse menneskeskapt global oppvarming nå kan bli reversert.

EPA-sjefen har en stor innvirkning på USAs kamp mot klimaendringer. Direktoratet avgjør både hvilke internasjonale forpliktelser landet kan inngå, og har ansvaret for å sette dem ut i livet.

Valgløftet: Trump vil avlyse klimaavtalen og satse på kull

– Ute av kontroll

– Altfor lenge har Environmental Protection Agency (EPA) brukt skattebetalernes penger på en antienergiagenda som er ute av kontroll, som har kostet millioner av arbeidsplasser, og undergravet våre fantastiske bønder og mange andre selskaper og industrier ved enhver korsvei, heter det i en uttalelse fra Trump.

Pruitt skal «snu denne trenden og på nytt innsette EPAs grunnleggende oppdrag, som er å holde luften og vannet rent og trygt», heter det.

Kritikerne av utnevnelsen påpeker at Pruitt har brukt mye tid og energi på å bekjempe direktoratet han nå er satt til å lede.

– Ingenting positivt

– Scott Pruitt har brukt de siste årene på å kjempe med nebb og klør for å hjelpe forurenserne til å viske ut eller omgå de kritiske miljøtiltakene som landet vårt har fått på plass, sier demokraten Steny Hoyer, som sitter i Representantenes hus.

– Det er ingenting positivt ved dette, sier Michael Burger ved Columbia Law Schools senter for juss knyttet til klimatiltak.

– Pruitt er kjent for å konspirere med oljeindustrien, og jeg mener det helt bokstavelig, sier han, og henviser til at Pruitt gjorde felles front med oljeselskapene i kampen mot EPA-regler i 2014.

– Ekstrem

Ken Kimmell, som leder forskerorganisasjonen Union of Concerned Scientists, frykter at Pruitt vil forsøke å avvikle Obams plan for ren energi.

– Pruitt er i den ytre, ekstreme utkanten, og å gi ham ansvaret for EPA kan virkelig ha ødeleggende konsekvenser, sier Kimmell.

Donald Trump lovet i valgkampen å «kansellere» Parisavtalen, oppheve amerikanske klimatiltak og stanse all støtte til FNs arbeid for å bekjempe global oppvarming. Han har tidligere kalt klimaforskningen «svindel».

Et overveldende flertall av verdens forskere mener den globale oppvarmingen har sammenheng med menneskenes utslipp av klimagasser.