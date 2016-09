Trump: Sympatisk av meg å ikke nevne sexskandalen

Donald Trump sier han opptrådte sympatisk i mandagens TV-debatt da han valgte å ikke dra inn utroskapen til tidligere president Bill Clinton.

I etterkant av debatten mot Hillary Clinton har Trump derimot slengt mye med leppa. Nå advarer han det amerikanske folk om at seier til Hillary Clinton vil bety at hennes ektemanns sexskandale går rett inn igjen i Det hvite hus.

– Det amerikanske folk er lei av den flere tiår lange Clinton-skandalen. Korrupsjon og skandale. Riksrett for å lyve, husk det, uttalte Trump torsdag.

Det var etter skandalen i 1998 at det ble reist riksrettssak mot daværende president Bill Clinton for å lyve om forholdet han hadde hatt med praktikanten Monica Lewinsky. Han ble senere frikjent av Senatet.

Trumps tilhengere sier presidentkandidaten var forberedt på å bringe temaet på bane under debatten, men ombestemte seg siden Clintons datter var til stede.

Selv Trumps tilhengere erkjente etter debatten at det var demokratenes presidentkandidat som gikk seirende ut, men de to siste landsdekkende meningsmålingene spriker. Den ene gir Hillary Clinton et forsprang på 4 prosentpoeng, mens den andre gir Donald Trump et forsprang på 4 prosentpoeng.

