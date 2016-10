Trump-supporternes dom: – Endelig var han presidentaktig

LONG BEACH (VG) Du kan si hva du vil om Donald Trump (70), men han kontrollerer hele showet. Det er supporternes dom etter nattens stygge presidentduell mot Hillary Clinton (68).

– Endelig var Trump president-aktig, en sterk mann som er mye lettere å like enn Hillary Clinton. Det er en fantastisk kveld, han kom svingende tilbake, sier pensjonisten Shirley Thomas (76) til VG. Hun har på seg en hvit «Make America Great Again»-cap og et gigantisk smil.

VG fulgte nattens presidentdebatt sammen med henne og 60 andre Trump-supportere på DiPiazza's bar og restaurant i Long Beach, Los Angeles – et arrangement i regi av byens republikanske partikontor.

– Hunndjevelen



Like før start på Fox News leser folk om Trumps spontane pressekonferanse med fire kvinner Bill Clinton angivelig skal ha misbrukt på mobilene sine. Over pizzabuffeten ler de av episoden.

OPPGITT: Trump-supporterne mister fort tålmodigheten når Hillary Clinton snakker. Barbara Hawkins valgte å sone ut.

– Trump burde brukt Bills kvinnehistorier for lenge siden. Hillary er det nærmeste man kommer hunndjevelen, sier Chuck Bluemel.

Han er krigsveteran og driver eget byggeselskap i området. Kona Melissa nikker. Hun har ingen problem med Trumps kontroversielle uttalelser, som TV-opptaket som lakk til pressen før helgen.

– Pressekonferansen var Trumps sjanse til å sette ting litt på plass. Opptaket før helgen er bare typisk gutteprat. Jeg har flere venninner som snakker om menn på samme måte, sier hun til VG.

– Svarer med samme mynt



California er en sterkt demokratisk delstat. Å være republikaner her beskrives av en av gjestene som «å være en evig taper».

Det bues, heies og klappes om hverandre. Bianca Sovich, en av sjefene på det lokale partikontoret, hyler høylytt da Trump angriper Clinton og ektemannens utroskap.

– Trump må gå der for å ta igjen. Hillary kjører en skitten kamp og da svarer han med samme mynt. Hør, vi må ha endring i dette landet. Jeg kan ikke pensjonere meg fordi jeg ikke har råd. Se på markedet, det står helt stille for oss, sier Sovich og drar opp en aksje-app på mobilen. De fleste pilene peker ned og er røde.

Flere henger seg opp i snufsingen til Trump.

– De har tunet mikrofonen hans. Produsentene kan egentlig bare filtrere det vekk, det tar fire sekunder, sier Chuck Bluemel og rister på hodet.

FORNØYD: Pensjonisten Don Haselröth synes Trump klarte seg langt bedre i denne debatten. – Ingenting vil få meg til å stemme på Clinton. Foto: Klaudia Lech

I en bås sitter pensjonisten Don Haselröth (64). Han har stemt demokratisk hele livet – til nå. Obama skuffet for mye, forklarer 64-åringen. Når Haselröth snakker om Hillary Clinton blir han så sinna at han unnskylder seg for VG.

– Jeg orker bare ikke mer av DC og politikere som Clinton. Obamacare har doblet forsikringsprisene mine, jeg og kona betaler 1600 dollar i måneden. Jada, Trump er gæren og sier mye dumt men vi må bare har noe helt annet nå, sier Don.

– Bullshit



Publikum jubler spesielt uhemmet når Trump truer Clinton med fengselstraff, og når Clinton konfronteres med sin kommentar om at Trumps supportere er en gjeng beklagelige mennesker. Senere lover Clinton TV-seerne at hun vil inkludere og lage et samfunn som løfter hverandre.

– Bullshit, roper en.

– Sa ikke nettopp Trump det samme, spør en mann like ved oss.

– Trump har mye penere familie enn Clinton. Chelsea ser ut som en hest i ansiktet, sier Chuck Bluemel. Tilslutt overdøver pratingen Clinton.

Mens debatten går mot slutten er folk fornøyd, selv om noen synes Trump brukte litt for mye tid på å angripe Clinton.

– Jeg vil at han skal svare på spørsmålene. Jeg vil vite hvordan politikken hans vil påvirke lommeboken min, han gjentar seg mye. Når det er sagt; ingenting vil få meg til å stemme på Clinton, sier Don Haselröth.

– Du kan si hva du vil, men Trump kontrollerer hele showet, sier partimedlem Ryan Danson (32) som til daglig jobber i eventbransjen.

Også danseren Lynmarie Inge (45) mener Trump er president-aktig;

– Det er så mange som ikke vil at han skal vinne, men han viser hva slags fighter han er.

Ved sendeslutt tar Clinton og Trump hverandre i hendene. TV-en skrus av. Alene ved et langbord sitter 90-åringen Howard Davis og måper.

– Jeg har aldri sett maken til dette valget, sier Davis.