To av tre nordmenn urolige for hva Trump kan finne på

Nordmenn frykter en fremtid med Donald Trump som president. Fire av ti mener risikoen for tredje verdenskrig er blitt større.

Det viser en meningsmåling Infact har gjort for VG etter at det ble kjent at Donald Trump blir ny amerikansk president.

Til sammen 66 prosent av de spurte er «mer urolig» eller «mye mer urolig» for konsekvensene av valget sammenlignet med i 2012, da Barack Obama ble gjenvalgt som president.

Andelen som uttrykker at de er «mye mer urolig i 2016 enn i 2012» er på 54 prosent, mens kun åtte prosent svarer at de var «mye mer urolig i 2012 enn i 2016».

Mange nordmenn kjenner seg med andre ord veldig urolige for konsekvensene av Trumps politikk. Og det er spesielt folk som oppgir at de sympatiserer med Ap og SV som er mest urolige, viser målingen.

Fakta om målingen * Utfører: InFact Norge AS * Populasjon Norge, innbyggere over 18 år. Antall intervjuer: 1.023. * Vekting: Kjønn, alder, bosted og partivalg kommunevalg 2015. * Feilmargin Maksimalt +/- 3,1 prosent. * Metode: InFact automatiske telefonintervjuer. * Periode: 9. november 2016.

Urolige svensker



Samtidig viser en svensk måling av broderfolkets syn på den nye presidenten at hele 83 prosent av de spurte at de er mer urolig for følgene av Trump enn de var urolig for Obama i 2012.

ENGSTELIG: Tidligere flaggkommandør og stabssjef i Sjøforsvaret, Jacob Børresen. Foto: Privat

I den svenske målingen, som i motsetning til VGs måling, ble tatt opp for Aftonbladet før valget sist tirsdag, er det 62 prosent som uroer seg «mycket mer» for resultatet av presidentvalget, mens 21 prosent uroer seg «något mer».

Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre har også registrert denne uroen.

– Mange føler en uro fordi det har kommet sterke budskap om verden og samfunnet fra Trump. Vi ser et dypt splittet og veldig polarisert amerikansk samfunn. Derfor må kandidaten Trump nå bli presidenten Trump, sier Støre til VG.

Ikke minst føler mange en uro for hvordan den nye amerikanske presidenten vil opptre strategisk og politisk med USAs enorme forsvars-ressurser under seg.

Forstår uroen



Jacob Børresen (73) er tidligere flaggkommandør og stabssjef i Sjøforsvaret. Han forstår at mange nordmenn er urolige for at Donald Trump plutselig blir verdens mektigste politiske leder.

– Det er grunn for nordmenn til å være bekymret, først og fremst ut fra Trumps personlighet. Men også fordi USA er vår nærmeste allierte og at vi har Russland som nærmeste nabo. Han er en impulsiv person som lett har latt seg fornærme. Hvis det utvikler seg en situasjon eller en krise der Russland føler seg presset til å true med atomvåpen, er jeg ikke trygg på at en Donald Trump vil opptre like reflektert og klokt som John F. Kennedy gjorde under Cubakrisen, der han tøylet generalene, sier Børresen til VG.

Nylig uttrykte han den samme uroen på nettsiden aldrimer.no. Børresen sier rett ut at han føler frykt for Trump.

– Jeg føler angst. Men det kan være et utslag av at jeg er blitt en moden og bekymret mann, sier Børresen og legger til at han ble en smule beroliget av Trumps forsonende tone i takketalen etter presidentvalget onsdag.

Kvinner: Større sjanse for storkrig



En svensk deltager i Aftonbladets uro-måling, skriver: «Trump är helt galen. Med honom som president är risken stor för ett tredje världskrig.»

På spørsmål om sjansene for en tredje verdenskrig har økt med Donald Trump som president, svarer 42 prosent ja. Men andelen som svarer nei, er nesten like høy, på 35 prosent. 23 prosent svarer vet ikke.

Disse gruppene frykter en ny storkrig mest:

• Kvinner (52 prosent)



• Unge mellom 18-29 år (49 prosent) og

• De mellom 30-44 år (53 prosent)



Venstre-leder Trine Skei Grande er en av mange politiske ledere som lenge har fryktet følgene av Donald Trump som amerikansk president.

Under et seminar i USA tidligere i år, sa Grande til VG:

– Men det som er mest skremmende er at man skal ha en president med såpass liten impulskontroll og lite respekt for andres kunnskap i «situation room» som skal avgjøre ting i vanskelige tilfeller.