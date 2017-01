Theresa May lover klar tale når hun møter Trump

Storbritannias statsminister er ikke redd for å si hva hun mener er uakseptabelt, ifølge henne selv.

Theresa May blir blant de første statslederne som møter Donald Trump etter innsettelsen hans. Hun lover en «ærlig prat» med presidenten etter protestmarsjene verden over.

Et «spesielt forhold»

Søndag sa May ifølge Reuters at hun ikke kommer til å være redd for å si klart ifra til Trump når hun mener noe han har sagt er uakseptabelt. De to møtes i Washington D.C. fredag neste uke.

Uttalelsen kommer etter at flere tusen kvinner også i London marsjerte i protest mot Trumps kvinnesyn.

Siden fjorårets «Brexit» har britiske myndigheter ønsket å gjøre båndene med USA og andre ikke-europeiske land, for å vise at et EU-nei ikke ville svekke landets posisjon i verden.

Møtet vil bli en mulighet for May, som lenge strevde med å bygge relasjoner med Trumps team, til å diskutere det som lenge har blitt omtalt som et «spesielt forhold» mellom London og Washington D.C.

– Jeg vil være der som en kvinnelig statsminister



Et annet tema vil være nettopp Trumps holdning til kvinner, deriblant den mye omtalte videoen fra 2005.

– Jeg har allerede sagt at noen av kommentarene Trump har kommet med om kvinner er uakseptable, og han har beklaget noen av disse, sier May til BBC.

Hun sier videre at hun tror det viktigste hun kan si om kvinner er om hennes egen rolle.

– Den viktigste uttalelsen jeg kan komme med om kvinner er at jeg vil være der som en kvinnelig statsminister. Når det er noe jeg finner uakseptabelt, kommer jeg ikke til å være redd for å si det til Trump, forsikrer May.