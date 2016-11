Stein Erik Hagen om Trump: Han er «The American dream»

Stein Erik Hagen mener en type som Trump appellerer til amerikanerne. Jens Ulltveit-Moe varsler at etterkrigstidens stabilitet er over.

De har slått seg opp på samme måte som USAs nye president - på å tjene penger på business. Noen av landets ledende næringslivsledere ser ulikt på president Donald Trump.

– Slutten på etterkrigstiden



– Det som skjer nå er dramatisk: Vi står foran slutten på etterkrigstiden, hvor vi i mange tiår har hatt glede av at markeder og demokratier har styrt verden. Den stabiliteten blir det slutt på nå når to av de ledende demokratiene søker isolasjon, sier investor Jens Ulltveit-Moe.

ADVARER: Investor og konsernsjef Jens Ulltveit-Moe sier verden vil bli mer utrygg. Foto: Robert S. Eik , VG

Les: Gråtkvalt Clinton

Han viser til britenes utmelding av EU og Trumps klare tale om at han vil prioritere USA, bygge mur mot Mexico, handelsmur mot Kina og kutte i NATO-engasjementet.

Hva sier barna? Derfor bør du snakke med ungene dine om Trump

– Vi vil få et helt annet maktmønster. Det skjer delvis fordi USA har tapt fire av fem kriger de siste tiårene: Vietnam, Afghanistan, Irak II og Syria. Bare Irak I vant de da de frigjorde Kuwait. Det har kostet mye og en del av Trumps triumf er en reaksjon på det.

– Verden vil bli vesentlig mer utrygg



– I dette vakuumet vil verden bli vesentlig mer utrygg og vi og EU vil i mye sterkere grad måtte klare oss selv.

– Russland har ikke hatt for vane å gå til krig mot Europa?

– De gjorde det i Ukraina og jeg tror de baltiske statene er utsatt, hvis NATO svekkes. Forsvaret i mange europeiske land har forfalt. Jeg tror også vi vil se et mer offensivt Kina i Sør-Kina-havet, når USA ikke er en like stor trussel.

– Og skulle han bygge tollmur mot Kina, vil det kunne gi økonomisk tilbakefall globalt, som vil kunne redusere handelen og ramme eksport av norske råvarer og shipping.

Gikk galt: Derfor tok meningsmålingene feil

E24 skriver at Ulltveit-Moe allerede er rammet av handelsstriden mellom USA og Kina.

– Nederlag for feminismen



Han sier at de etablerte politiske miljøene kan skylde seg selv:

– Både Brexit og valget av Trump er et opprør fra lavt utdannet befolkning som ikke har fulgt med i inntektsutviklingen og som opplever at velferdstjenester bygges ned, ledigheten stiger og som lar reaksjonene gå ut over Brussel og Washington/Clinton, sier han og legger til:

– Det er interessant å se på hvordan lavt utdannede kvinner stemte; mange av dem stemte på mannen Trump. Det er et stort nederlag for feminismen.

Planen: Dette vil Trump gjøre sine første 100 dager

Orklas største eier, investor Stein Erik Hagen, er ikke overrasket over at Trump vant.

– Jeg har sagt det helt siden primærvalgene at man ikke skal bli overrasket om han går helt frem. Jeg ville ikke stemt på Trump, men han er «The american dream» som har skapt et forretningsimperium. Slik liker amerikanere; han appellerer til vanlige mennesker og greier å skape et skille mellom seg selv og de andre, inkludert Hillary Clinton, som blir hånet for å ha vært yrkespolitiker hele livet og del av «The establishment», sier Hagen.

Grafikk: Slik gikk valget

– Vil aldri kutte NATO-båndene



Hagen mener det vil være begrensninger på hva Trump kan få til.

– Den sterkeste motkraften eksempelvis mot å undergrave NATO, er hans eget republikanske parti. De vil aldri være med på å kutte de båndene. Mange republikanere vil da stemme mot sin egen president, sier Hagen.

Han sier det er for tidlig å si om eventuelle handelshindringer vil få konsekvenser for Orkla.

Sammenlikner med Reagan



Hotellkonge og investor Petter Stordalen velger å være optimist.

VELGER Å VÆRE OPTIMIST: Petter Stordalen sier han har vært Obama-fan, men viser til at Ronald Reagan også var veldig uglesett da han ble valgt i 1981. Foto: Magnus Sandberg , VG

– Jeg husker skepsisen i Norge da Ronald Reagan ble valgt. Skuespilleren. Hvordan var det mulig? Det endte med at mange mente Reagan ble en av de bedre presidentene, sier Stordalen.

– Jeg reagerer på samme måte som alle andre på retorikken Trump har brukt i valgkampen. Jeg tenker som så: Han brukte det for å vinne valget, men nå vil han vise seg som statsmann. Det så vi allerede i takketalen; hvor han var mye mykere. Jeg håper det er tonen og vi ser det også fra andre statsledere og vår egen NATO-sjef, Jens Stoltenberg, som gratulerer og tror på et åpent og nært samarbeid.

Les: Derfor tok meningsmålingene feil

– Må trekke pusten



Stordalen sier han har vært Obama-fan i mange år.

– Nå som en helt annen type politiker er valgt, må vi trekke pusten. Jeg tror vi skal møte Trump med et åpent sinn og se hva som kommer. Jeg liker ikke det de kan gjøre i høyesterett og med klimaet, men det er altså slik at det ikke er en mann som skal styre USAs politikk:

– Det var stor frykt hos mange da SV-eren Kristin Halvorsen ble finansminister og like stor frykt blant andre da Siv Jensen ble det. Men hovedlinjene i Finansdepartmentet flytter du ikke på en dag. Jeg tror de samme kreftene vil gjøre at Trumps handlingsrom ikke blir så stort som mange frykter, sier Stordalen og legger til:

– Både Brexit og valget av Trump bør oppfattes som et kraftig korrektiv for de etablerte miljøene om at det er blitt for stor avstand mellom de styrende og folk flest.

Les: Derfor bør du snakke med barna om Trump

Han sier Trump ikke betyr noe for hans virksomhet og at han ikke tror på handelskrig mellom USA og Kina.

– Begge partene er tjent med at handelen går.

Sveaas er optimist



Kistefos-eier Christen Sveaas sier til E24 at valget av Trump ikke har noen følger for dem.

– Vi baserer oss på business as usual. Jeg tror heller ikke, i hvert fall kortsiktig, at det vil ha noen følger for noen. Donald Trump er forretningsmann, i utgangspunktet må vi vel si at han er self made, og han har nådd et av de høyeste vervene i den vestlige verden. Amerikanske velgere har talt, og det må vi respektere. Og jeg er optimistisk og har tillit til at dette går helt fint.

Les: Trump-sønn reagerte på hets

– Håper fornuften råder



– Hva tror du om risikoen for handelskrig?

– Når du er forretningsmann må vi håpe at fornuften råder. Ingen er tjent med noen handelskrig, verken med EU eller Kina eller i det hele tatt. Vi er blitt et så åpent verdenssamfunn at handelsbarrierer må brytes ned, og ikke bygges opp. Det tror jeg Trump forstår, og særlig tror jeg at hans administrasjon og staben i Det hvite hus vet dette utmerket godt.

ER POSITIV: Investor Christen Sveaas sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) under åpningen av sesongen på Kistefos museet ved Jevnaker. Foto: Espen Rasmussen , VG

– Har det bare vært valgkamputspill for å appellere til dem som føler at Kina har utkonkurrert deres jobber?

– Jeg tror absolutt at Trump har drevet en knallhard valgkamp, og har ikke skydd noen midler, og det har ført til suksess. Jeg tror og håper at han blir en helt annen president enn han var presidentkandidat.

Aktuelt: Hva betyr valget for Norge?

– Det vil sikkert skje ting her også, som det har skjedd med alle presidenter. Nå har de jo flertall i begge kamrene, det er også viktig å vite, det betyr at en del politikk kan lettere gjennomføres i de neste årene. Så får vi se da. Vi må jo tro at dette er en smart fyr. Det gjør jeg, i hvert fall.