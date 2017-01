Slik reagerer verden på Trumps innsettelse

Gratulasjoner og det stikk motsatte: Verden viser blandede følelser for president Donald Trump.

– Jeg gratulerer Donald Trump med innsettelsen som USAs 45. president, skriver statsminister Erna Solberg på Twitter.

USA-ekspert om Trumps tale: – Veldig alvorlig for Norge

Til tross for at det tidligere kunne se ut til at Donald Trump hadde hisset på seg flere nasjoner, er flere lands ledere raskt ute med å gratulere den nybakte presidenten fredag kveld.

Netanyahu: «Min venn Trump»



Allerede før innsettelsen var et faktum, sendte Israels statsminister Benjamin Netanyahu gratulasjoner til det han omtalte som «min venn president Trump».

Fikk du med deg? «Mobber» Trump for talebilde på Twitter

– Jeg gleder meg til å jobbe tett med deg, og gjøre alliansen mellom Israel og USA enda sterkere, skriver han videre.

– Dagen Amerika sørget over sin egen storhet



USAs naboland Mexico var, ikke uventet, hakket mer kritiske. Tidligere president Vicente Fox tvitret hele talen gjennom.

– Verden lytter, Trump. Denne dagen vil huskes som dagen AMERIKA sørget over sin egen storhet, skrev han.

Og Fox fortsatte ikke mildere:

– Snakker om troskap, Trump? Snakker om storhet? Snakker om suksess? Amerika var allerede stort og suksessfullt, så kom du! raste han videre.

Har overtatt twitterkontoen: Nå er Donald Trump @POTUS

Heller ikke fra Tyskland var det bare gratulasjoner å få for Trump. Forbundskanslerens stedfortreder Sigmar Gabriel advarer i et intervju med ZDF om en urolig tid.

– Det vi hørte i dag, var en tydelig nasjonalistisk tone. Jeg tror vi skal forberede oss på en urolig vei videre, sier Gabriel, og legger til at han mener Tyskland og EU må stå sammen for å forsvare sine interesser.

Saken fortsetter under videoen.

Clinton med utsagn om håp

Av det mindre uventede slaget kom Storbritannias utenriksminister Boris Johnson raskt på banen.

– Gratulerer til @realDonaldTrump @POTUS på hans presidentinnsettelsesdag! Gleder meg til å fortsette det sterke UK-US-båndet, skrev Johnson på sin twitterkonto.

Sjekk forskjellen! Presidentinnsettelsen i 2009 og 2017

Også Indias informasjonsminister tar til Twitter for å gratulere.

– Gratulerer, president @realDonaldTrump! Vi gleder oss til bedre indisk-amerikanske bånd. De to er naturlig allierte i kampen mot terrorisme, skriver han.

Hillary Clinton, som tapte presidentkampen mot Donald Trump i høst, har verken valgt å gratulere eller kritisere.

«Jeg er her i dag for å ære demokratiet vårt og dets verdi. Jeg kommer aldri til å slutte å tro på vårt land og dets fremtid», skriver hun.

– Han kan ikke bli kvitt oss



I Japans hovedstad Tokyo hadde en folkemengde i all hovedsak bestående av fastboende amerikanere samlet seg for å si hva de mener man må kjempe for under Trumps presidentskap. Ifølge CNN var samlingen i regi av gruppen Democrats Abroad of Japan.

– Jeg vil være sikker på at Trump vet at vi er her. Kvinner har ikke tenkt seg noe sted. Jeg vil gjøre det klart at vi beholder rettighetene våre. Han skal vite at vi, kvinner, er likeverdige, og at han ikke kan bli kvitt oss, sier arrangør Erica Summers ifølge kanalen.

Japan hadde også en tilstelning for de mer vennligsinnede. Noen titalls konservative japanere feiret den nye presidenten på en restaurant i byen Fukuoka.

– Trump er en ærlig, uttalt person som har den samme politiske tenkemåten som oss, sa arrangør Yoko Mada.