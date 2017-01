Skuespillere demonstrerte mot Trump i New York

Robert De Niro, Michael Moore, Cher og Sally Field var bare noen av kjendisene som i natt norsk tid troppet opp for å demonstrere før innsettelsen av USAs neste president fredag.

Om få timer heter ikke USAs president lenger Barack Obama: Han heter Donald Trump.

Det er ikke alle like glade for. Utenfor den påtroppende presidentens Trump Tower øverst på Manhattan, hadde tusenvis av innbyggere og skuespillere som Robert De Niro, Sally Field og Mark Ruffalo møtt opp for å vise sin motstand i natt norsk tid.

Trump-tilhengere til VG: Som å leve i en drøm

– Hva som enn skjer, vil vi amerikanere, New York-borgere og patrioter stå sammen om våre rettigheter og for rettighetene til våre medborgere, sa De Niro til folkemengden.

VGs Hanne Skartveit: I dag skjer det!

ENGASJERT: Skuespiller Robert De Niro sa i fjor at han ønsket å slå Trump i trynet. I natt understreket han at amerikanerne må stå samlet for å hevde sine rettigheter. Foto: AFP

På demonstrantenes plakater sto det blant annet «Slåss mot Trump hver dag» og «Rettferdighet og borgerrettigheter for alle».

– Han har ikke mandat til å styre. Vi er majoriteten. Ikke gi opp, jeg gir ikke opp. Han vil ikke vare i fire år, ropte den kjente dokumentarfilmskaperen Michael Moore til folkemengden. Han viste til at Trump ikke fikk et flertall av stemmene i valget i november.

Les også: Moores punkter over hva amerikanerne bør gjøre nå

Bakgrunnen for demonstrasjonen var å belyse temaer som helseforsikring, miljøet og andre temaer som Trump har kontroversielle holdninger til.

ENGASJERT: Artisten Cher sa fra talerstolen at hun har hatt 12 presidenter i løpet av sitt liv. Hun oppfordret tilhørerne til å bruke sinnet sitt til noe godt. Foto: AFP

Skuespiller Alec Baldwin oppfordret folk som var kritiske til Trumps politikk til å involvere seg mer. Han møtte opp i sin kjente parodi av Trump som først ble vist på TV-programmet «Saturday Night Live» en tid tilbake.

I USAs hovedstad var det allerede dager før innsettelsen et høyt nærvær av politi og Secret Service-agenter i gatene. Totalt kommer 28.000 sikkerhetspersonell til å være til stede i området rundt seremonien og i gatene hvor Donald Trump og hans visepresident Mike Pence blir kjørt i en parade fra Kongress-bygningen og Det hvite hus.

Blant dem som var med å planlegge arrangementet var Greenpeace, Planned Parenthood og MoveOn.org.

VG/NTB