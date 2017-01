Retorikk-professor om talen: Uvanlig aggressiv

President Donald Trump var både offensiv og aggressiv.

Det mener Jens E. Kjeldsen, professor i retorikk ved Universitetet i Bergen.

– Det var en veldig patriotisk tale, men taleskriverne kom retorisk sett ganske godt fra oppgaven, sier Kjeldsen og peker på at de hadde en stor utfordring, noe Kjedlsen skrev om i en kronikk i dag.

– Talen var uvanlig aggressiv, mer enn tidligere tiltredelsestaler. Han gikk konkret til angrep mot andre politikere som han mener har holdt landet tilbake, sier Kjeldsen som heller aldri har sett en nyinnsatt president løfte knyttneven slik Trump gjorde.

Lett å kjenne igjen

En slik tale skal ifølge Kjeldsen være både høystemt og seremoniell med store ord og store tanker, men samtidig skal ikke Trump fremstå som en ny person. Velgerne må kunne kjenne ham igjen. Og det gjorde de.

– Utformingen av talen er kanskje ikke den aller beste jeg har sett, men den klarte å bevare noen av de kvalitetene Trump har som retoriker, om man liker det eller ikke. Samtidig var det en viss tilpasning til situasjonen, sier Kjeldsen.

Trump skiftet fra å fokusere på skillet mellom Trump-tilhengere og Hillary Clinton-tilhengere, som man så i valgkampen, til et skille mellom folket og politikerne.

– Han fremhevet at han er en handlingens mann i motsetning til alle snakkehodene i Washington, sier Kjeldsen som mener at Trump gjennom å være så offensiv og aggressiv som han var, også fremsto som troverdig.

– Trump sa at dette ikke bare var overføring av makt fra en president til en annen, men også en overføring av makten fra Washington til folket. Det er veldig populistisk og typisk for en mann som ser på seg selv som en representant for folk flest i motsetning til andre politikere, sier Kjeldsen.

– Var talen slik du forventet?

– Ja, faktisk. Det er ikke slik han vanligvis snakker og ikke det han føler seg mest bekvem med. Derfor var nok talen relativt kort. Man kan ikke la Trump holde på for lenge på denne måten, sier Kjeldsen.

Ingen stor tale

Sett med retoriske briller, og det er utelukkende de Kjeldsen bruker når han skal bedømme resultatet, mener han at Trumps tale ikke er på nivå med for eksempel Barack Obamas, Ronald Reagan eller John F. Kennedys tiltredelsestaler.

– Jeg synes ikke den kan måles med noen av de store tiltredelsestalene. Obamas var flott, Kennedys var legendarisk og Reagan var også kjent som en veldig god taler. De holdt helt andre taler enn Trump, men hvis Trump hadde holdt en tale på samme måte som Obama eller Kennedy hadde det ikke vært riktig – talen må passe til mannen, avslutter Kjeldsen.