Republikansk partikontor brannbombet

– Politisk terrorisme, sier den lokale partitoppen.

Den amerikanske valgkampen har tilspisset seg de siste ukene. I Hillsborough, North Carolina på østkysten av USA ble hovedkvarteret til lokallaget til republikanerne brannbombet og totalskadet natt til søndag amerikansk tid, skriver lokalavisen Charlotte Observer.

Politiet sier en flaske med brennbar væske ble kastet inn i gjennom et vindu. Ordene «Nazi Republicans, leave town or else» og et hakekors ble også spraymalt på en bygning i nærheten.

– Politisk terrorisme, sier Dallas Woodhouse, leder i Det republikanske partiet i North Carolina til avisen.

– Uansett om du er republikaner, demokrat eller uavhengig – alle amerikanere bør være rasende over dette hatefulle og voldelige angrepet på vårt demokrati. Vi lar oss ikke skremme av denne typen hatkriminalitet, skriver han videre i en pressemelding på Facebook.

Småbyen Hillsborough ligger midt i staten, og har cirka 6000 innbyggere, ifølge Wikipedia.

– Denne dypt rystende handlingen går langt forbi vanlig herværk. Dette truer vårt samfunn sikkerhet med ild, og det hatefulle budskapet undergraver anstendighet, respekt og muligheten til å delta i samfunnet, sier Hillsboroughs ordfører Tom Stevens i en uttalelse.

Overfor avisen Charlotte Observer tar Patsy Keever, den lokale lederen for Det demokratiske partiet, sterk avstand fra angrepet:

– Jeg er rystet over at noe sånt kunne skje. Vi trenger definitivt ikke vold av noen grunn, sier hun.

Lokalt politi etterforsker hendelsen med bistand fra the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Foreløpig er ingenting kjent om gjerningspersonene eller deres motiv.