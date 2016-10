Presidentdebatten: Dette løy de om

Donald Trumps kvinnesyn ble gransket inngående i nattens debatt, og han slo tilbake mot Clintons ektemann Bill. Men hvor sant snakket de egentlig?

Nyhetsbyrået Associated Press har faktasjekket presidentkandidatenes påstander i nattens debatt, og avslørt en lemfeldig omgang med sannheten på begge sider.

Clintons e-postskandale, skattepolitikk og Irakkrigen var hete temaer, men som ventet ble helgens sjokkvideo av Trump helt sentral. Det samme ble Bill Clintons mange utroskapshistorier og påståtte overgrep.

Her er kandidatenes frekkeste løgner, overdrivelser og halvsannheter.

«Clinton lo av voldtektsoffer»

Løgn

I 1975 da Hillary Clinton jobbet som advokat var hun oppnevnt forsvarer for en anklaget voldtektsmann. Offeret, Kathy Shelton, da 12, var i salen under nattens debatt. Etter at aktoratet mistet sentralt bevismateriale godtok Clintons klient en avtale der han erklærte seg skyldig i en mindre alvorlig forbrytelse.

I et intervju tatt opp ti år senere kan man høre at Clinton ler oppgitt av spesifikke detaljer i saken. Det er ingenting som tyder på at hun ler av den unge jenta.

«Trump: Jeg ba aldri noen sjekke ut en sex-video»

Løgn

På spørsmål om en som ber Twitter-følgerne sine sjekke ut sex-videoer har disiplin til å være en god leder, nektet han for at det skulle ha hendt. Videoen som omtales er av tidligere Miss Universe Alicia Machado som anklaget ham for hets. «Sjekk ut sex-videoen og fortiden hennes» skrev han om henne på Twitter i slutten av september.

«Det Trump beskriver i skandalevideoen er seksuelle overgrep»

Uklart

Trump nektet for at han beskrev et seksuelt overgrep i skandalevideoen som ble lekket fredag.

I videoen sier han imidlertid at han kysser og tafser på kvinner uten tillatelse: «Jeg venter ikke. Når du er en stjerne lar de deg gjøre det. Du kan gjøre hva som helst. Gripe dem etter fitta.»

«Trump: Jeg har aldri begått seksuelle overgrep»

Delvis sant



Trump nekter, og han er aldri dømt. Han er imidlertid anklaget for sextrakassering av en kvinne ved navn Juill Harth på slutten av 90-tallet. Dette ble avgjort i et forlik utenfor rettssalen.

Trumps første kone Ivana anklaget ham også for voldtekt i et vitnesbyrd i forbindelse med skilsmissen deres. Hun trakk senere påstanden.

«Clinton gikk til systematisk angrep på ektemannens elskere»

Delvis sant

Det er ikke bevis for at Clinton har systematisk gått etter kvinnene som hevdet å ha hatt affærer med ektemannen. Det er imidlertid kjent at hun var svært involvert i forsøkene på å diskreditere skuespilleren Gennifer Flowers, som hevdet å ha hatt et forhold til Bill i 1992 da han forsøkte å vinne demokratenes nominasjonskamp. Han innrømmet senere forholdet.

I tillegg er Clinton flere ganger sitert på nedsettende kommentarer om kvinnene som hevdet å ha hatt affærer med Bill.

«Bill Clinton ble fratatt advokatbevillingen»

Delvis sant



Etter en sex-trakasseringssak i retten kom Bill Clinton og en kvinne som jobbet i Arkansas da han var guvernør til et forlik i 1998. Han betalte henne 850.000 dollar, men det dreide seg ikke om en bot, og det ble heller aldri innrømmet skyld.

Clinton mistet ikke advokatbevillingen, men fikk den suspendert i fem år, og måtte betale 25.000 dollar i bot.

«Clinton: – Ingen beviser for at epostserveren ble hacket»

Misvisende

Etter å ha etterforsket Clintons private epost-servere konkluderte FBI at med at det ikke var påvist noen lekkasjer derfra, eller at den var hacket. Imidlertid gjorde etterforskerne det klart at det ikke var sikkert man ville visst om det, hvis det var tilfelle, og at serverne ville vært ekstremt lette å få tilgang på dersom man forsøkte.

«USA er blitt energiuavhengig»

Løgn

USA produserer mer energi enn det landet importerer, men er fremdeles avhengig av oljeimport. Denne importen har riktignok krympet, og er ventet å fortsette å krympe.

«Clinton vil innføre et katastrofalt statlig finansiert helsevesen»

Løgn

Hennes demokratiske motkandidat Bernie Sanders ville innføre et slikt system, men det vil ikke Clinton. Riktignok vil hun øke statens rolle i helsevesenet, men ikke til den grad Trump påstår. Clinton har snakket om fordelene med et slikt helsevesen i de hemmelige talene hun holdtsom ble lekket fredag, men sa også at det var ulemper.

«Trump ville ikke invadert Irak»

Løgn

Trump har hevdet han var mot Irak-krigen, men da han ble utspurt om dette før invasjonen i 2003 ga han lunken støtte til krigen. Han var imidlertid også tydelig på at USA hadde større problemer enn Irak.

«Clinton kommer til å øke skattene for alle»

Løgn

Clinton har lovet flere skatteinnskjerpelser, men disse vil i all hovedsak ramme de fem prosent rikeste.

«Trump kommer til å øke skattene for middelklassefamilier»

Delvis sant

Trump foreslår massive kutt i inntektsskatt og lavere skatter for bedrifter. Dette vil kunne gi alle lavere skatter, men vil gagne de rikeste mest. Imidlertid kan innsparingene bli spist opp av et foreslått kutt av et skattefritak som hjelper middelklassen og familier med lav inntekt.

