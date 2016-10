Orkanofre kan nektes å stemme i viktig vippestat

GOLDSBORO (VG) Thomas Earl Dickens (50) mistet hjemmet sitt da orkanen «Matthew» slo inn over Nord-Carolina. Midt i kaoset har han glemt å registrere seg som velger.

Donald Trump er helt avhengig av å vinne Nord-Carolinas 15 valgmenn, skal han sikre seg seier 8.november. For tiden er det dødt løp mellom han og Hillary Clinton, men mange av velgerne har helt andre ting å tenke på som følge av orkanskadene. Delstaten er blant dem som ble truffet hardest.

– Hvordan skulle jeg hatt tid til å registre meg, sier Dickens tørt.

VG treffer han utenfor en skolegymsal i byen Goldsboro. Her er et av delstatens mange mottak for dem som mistet hjemmet sitt til stormen «Matthew» for snart to uker siden.

VIL PRØVE Å STEMME: Thomas Earl Dickens er blant dem på mottaket som har glemt å registrere seg som velger, etter orkanen. Foto: Lech Klaudia , VG

Utvidet fristen for ofre



Barn leker utenfor gymsalen hvor flere titalls familier er innlosjert. Prester og frivillige arbeidere fra Røde Kors tar hånd om dem.

Sist fredag gikk fristen ut for velgere i Nord-Carolina for å registrere seg som velgere. I USA må man gjøre dette for å kunne stemme ved presidentvalget og hver delstat har ulike regler for registrering.

Høyesterett i delstaten utsatte fristen til onsdag denne uken i 36 av kommunene som er hardest rammet av stormen.

Det demokratiske partier i delstaten argumenterte for at fristen er for kort og at for mange vil gå glipp av muligheten til å stemme, uten av det ble hørt, skriver Charlotte Observer.

MOTTAK: Cynthia Wallace og barna Danny, Promise (foran) og Tyrese bor på et mottak etter at hjemmet i Dudley, Nord Carolina ble oversvømt under stormen Matthew for snaue to uker siden. Foto: Lech Klaudia , VG

De som ikke er registrert vil ikke få stemme under valget.

Flere VG snakket med på stormmottaket har ikke rukket å registrere seg.

– Er deadlinen utvidet? Jeg visste ikke det. Da kan jeg prøve å gjøre det i morgen. Jeg har lyst til å stemme, men jeg må finne tid til det, sier Thomas Earl Dickens.

Han jobber på en fastfood-restaurant i byen og leide leiligheten som nå er ubeboelig. Alt er ødelagt bortsett fra litt klær og møbler. Han håper å hente dem om noen dager og kjøre til et nytt hjem han ennå ikke har funnet.

TØFFE TAK: Nord Carolina mistet 26 mennesker i orkanen Matthew, flest av alle delstater på Østkysten. Foto: Lech Klaudia , VG

26 døde



– Stormen traff oss hardt, det var stygt. Folk har mistet hus og bil, alt. Mange

Presidentvalg i Nord-Carolina * Nord-Carolina har lange tradisjoner som en republikansk stat, og er blant delstatene kandidatene har besøkt flest ganger i løpet av valgkampen fordi det en av av de såkalte vippestatene. Det betyr at det er jevnt mellom Republikanerne og Demokratene i staten. * President Barack Obama vant Nord-Carolina i 2008, men tapte til Mitt Romney i 2012. * Delstaten har blitt stadig mer liberal de siste årene med innflytting av studenter og arbeidere. * Halvparten av velgerne ved årets valg er innflyttere og ikke født i Nord-Carolina. * For å vinne i delstaten må Hillary Clinton sikre seg et stort oppmøte blant afroamerikanske velgere, slik Obama gjorde i 2008. De står for 23 prosent av de registrerte velgerne.

kommer seg ikke til jobb, jeg håper arbeidsgivere er forståelige. Jeg er glad jeg fortsatt har min jobb, sier han og roser de ansatte på mottaket.

45 amerikanere mistet livet under stormen, 26 av dem fra Nord-Carolina. Over 100.000 hjem og bygninger ble ødelagt og hele 900,000 hjem var uten strøm i delstaten da stormen var på sitt verste.

Mandag denne uken var fortatt 1800 mennesker uten strøm, ifølge CNN.

Vannet fylte ekteparet Ronald (58) og Vera Harmons (59) hjem i utkanten av byen helt opp til taket. Nå er huset kondemnert. Mellom jobb i et lokalt motorselskap er de i stadige møter med forsikringsagenter for å se hva de får dekket.

– Jeg tror folk her har helt andre ting å tenke på. Mange stemmer nok bare ikke. Sånn er det, selv om det er et viktig valg, sier Ronald til VG.

Paret er registrerte velgere.

– Vi stemmer på Hillary Clinton, et mye bedre valg enn djevelen. Han kommer til å få oss i krig, sier Ronald Harmon.

Myndighetene i Nord-Carolina anslår at det vil ta opp til en uke før vannet synker ned til normalt nivå.