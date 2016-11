Nesvik: – Vi må gi Trump en sjanse

Politikere på Stortinget mener stor sosial ulikhet og økonomiske forskjeller i USA er en hovedårsak til Trumps triumf.

Selv om ikke alle stemmene er talt opp har flere medier allerede slått fast at Donald Trump blir USAs neste president. Det har vakt reaksjoner blant norske politikere.

Det amerikanske folket har talt, og det må vi respektere, sier Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik til NTB.

– Fram til nå har det vært mye retorikk og kamp mellom kandidatene, og vi vet lite hva slags politikk Trumf vil komme med. Han er jo også en person med veldig lite politisk erfaring, han er en forretningsmann. Nå må vi gi han en sjanse, sier Nesvik til NTB.

Han håper at USA fortsetter å gå foran for en åpen verdenshandel og respekt for det enkelte land man handler med, sier han.

– Det jeg håper, er at Trump og hans administrasjon ikke gjør USA til et samfunn som lukker seg mer, sier han

Utslag av enorme ulikheter

– Dette er et utslag av de enorme sosiale og økonomiske ulikhetene i det amerikanske samfunnet, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG like etter at han kommer på jobben på Stortinget onsdag morgen.

FRYKTER TRUMPS AUTORITÆRE HOLDNING: Audun Lysbakken mener Trumps suksess er et resultat av tillitskrise mellom folket og etablissementet Foto: Frode Hansen , VG

Han mener valgresultatet også er et utslag av en tillitskrise mellom folket og etablissementet.

– Tror du Trump vil bli en ansvarlig politisk leder i verdens kanskje viktigste jobb?

– Jeg velger å ta på alvor det han har sagt om innvandring og miljøpolitikk. Jeg frykter hans autoritære holdninger og manglende respekt for demokratiet. Han har sagt at USA skal ut av Klima-avtalen. Det blir nok en alvorlig kursendring i amerikansk politikk, svarer Lysbakken.

Så for seg Clinton

SÅ FOR SEG CLINTON: Liv signe Navarsete legger ikke skjul på hvem hun trodde ville vinne valget Foto: Frode Hansen , VG

Liv Signe Navarsete, tidligere leder for Sp, legger ikke skjul på at hun hadde sett for seg Hillary Clinton som president.

– Men det er folket som bestemmer og igjen ser vi at valgeksperter og meningsmålere ikke får med seg hva som rører seg i samfunnet, sier hun til VG, og legger til:

– Dette kan nok en gang være en reaksjon på voksende forskjeller som utløser noe av det samme som vi så med «brexit» i Storbritannia.

Hun tror likevel at han vil bli en ansvarlig politisk leder:

– Han kommer tross alt til å bli verdens mektigste mann.

FOLKET HAR REAGERT: Trygve Slagsvold Vedum peker på store lønnsforskjeller som en årsak til Trumps-triumf Foto: Frode Hansen , VG

Lederen for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum er opptatt av å forklare hvordan Trump kunne gå hele veien mot Det hvite hus. Også han peker på de store forskjellene i USA som en hovedgrunn.

– Folket har nok reagert på at det ikke har vært en lønnsvekst for vanlige folk på flere tiår i USA. Da blir det likevel absurd at en milliardær skal fremstå som vinner av presidentvalget, sier Vedum til VG.

Trygve Slagsvold Vedum tror likevel at Trump raskt vil fremstå som en ansvarlig leder.

– Det blir nok veldig fort hverdag. Han vil møte et profesjonelt administrativt apparat og ting vil stabilisere seg. Men jeg er redd de som håper på en større sosial utjevning vil oppleve at forskjellene øker enda mer.

Et splittet land som valgte sin president

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Trumps valgkamp og budskap er utviklet som en direkte motsats til det Obama står for.

– Hans aktive engasjement til fordel for Clinton i denne valgkampen handlet også om å forsvare sitt eget fundament, sier Støre til NTB.

Han poengterer at det er et dypt splittet land som nå har valgt sin neste president og mener demokratene må gå i seg selv.

– Det er store forskjeller mellom folk, og mange opplever at de ikke blir hørt og tatt på alvor, sier han.

Knut Arlid Hareide, leder for KrF, sier til NTB at det er vanskelig å forutsi hvordan president Trump vil bli fordi han anser presidenten som uforutsigbar. KrF-lederen håpet på historiens første kvinnelige president og er skuffet over valgresultatet.

– Vi skal ta med oss at Trump har gitt en stemme til hvite industriarbeidere og andre som føler seg glemt eller utelatt i samfunnet. Nå blir det hans jobb å samle et splittet land og bli en president for hele folket, sier Hareide.