Nå er Donald Trump USAs president

WASHINGTON D.C. (VG) Donald Trump er offisielt innsatt som USAs 45. president.

Donald Trump har avlagt ed, og er nå president i USA.

Trump begynte med å takke tidligere presidenter, amerikanere og felles verdensborgere.

– Vi er beskyttet av Gud



– Tiden for tomprat er over. Nå kommer tiden for handling, sa Trump til forsamlingen.

– Vi skal bringe tilbake grensene våre, jobbene våre og drømmene våre, lovte Trump i sin viktigste tale noensinne.

– Vi skal gjenoppbygge landet vårt med amerikanske hender og amerikansk arbeidskraft. Vi skal søke vennskap og godvilje hos verdens nasjoner, men vi gjør det med den forståelsen at det er alle nasjoners rett å sette sine interesser først, understreket Trump.

– Vi skal gjenoppdage lojaliteten vår til hverandre. Når du åpner hjertet ditt for patriotisme, er det ikke plass til fordommer, sa presidenten.

Trump brukte talen til å fortelle at amerikanerne nå er beskyttet av militæret.

– Og viktigst av alt, vi er beskyttet av Gud, sa han.

– Vi vil få jobben gjort



– Vi har nå mulighet til å bygge landet vårt og gi et løfte til vårt folk. Sammen vil vi bestemme kursen for verden og USA i mange, mange år framover. Vi skal møte utfordringer, men vi vil få jobben gjort, sa Trump.

Videre uttrykte han sin takknemlighet overfor president Barack Obama og førstedame Michelle Obama.

– De har vært fantastiske. Takk, sa Trump.

– Establissementet har beskyttet seg selv, men ikke innbyggerne i dette landet. Seierne har ikke vært folkets seire, og triumfene har ikke vært folkets triumfer, sa presidenten videre.

– Det endrer seg her og nå. Fordi dette øyeblikket er deres øyeblikk, sa han.

– Dagen da folket ble herskerne av dette landet igjen



– Dette er deres dag, dette er deres feiring, og dette, De forente stater, er deres land, sa presidenten til jubel fra tilskuerne.

– 20. januar 2017 vil huskes som dagen da folket ble herskerne av dette landet igjen, De glemte menneskene i landet vil ikke lenger være glemt, fortsatte han.

– I mange tiår har vi gjort utenlandsk industri rikere på bekostning av amerikansk industri. Vi har forsvart andre lands grenser, men nektet å forsvare våre egne, sa Trump.

– Men det er fortiden. Og nå ser vi bare mot framtiden, sa Trump til mer jubel.

– Fra denne dagen vil et nytt syn styre landet vårt. Fra denne dagen skal det være bare USA først. Hver avgjørelse på handel, skatter, immigrasjon, utenlandske affærer, skal komme amerikanske familier til gode.

– Sammen skal vi gjøre USA stolt igjen, trygt igjen, og ja, vi vil gjøre USA stort igjen. Takk, Gud velsigne dere, og Gud velsigne Amerika, avsluttet han til stående applaus og jubel fra tilskuerne.

Tusenvis av mennesker har samlet seg utenfor Capitol Hill for å overvære presidentinnsettelsen.

Trumps visepresident, Mike Pence, har allerede avlagt ed og er offisielt visepresident.

De aller fleste av USAs tidligere presidenter er tilstede under innsettelsen. Trumps motkandidat, Hillary Clinton, er også tilstede som tidligere førstedame.

Den viktigste talen noensinne

Flere har bitt seg merke i Trumps utradisjonelle retorikk til både presidentkandidat og president å være. Fredag ettermiddag, etter han har avlagt eden som USAs 45. president, holder han sin viktigste tale noensinne; den første som sittende president i USA.

Les: Derfor er talen så viktig

Ifølge professor i retorikk og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen, Jens E. Kjeldsen, er innsettelsestalen så viktig fordi presidenten for første gang skal ha en samlende rolle.

– Innsettelsestalen er svært forskjellig fra talene de holder som kandidater. Da har de representert seg selv og sine personlige og politiske synspunkter, de har skapt splittelse og argumentert for og mot saker. Dette er første gang de snakker for hele nasjonen, og målet er å virke samlende. Det som har vært offensivt, må nå transformeres til samlende, du må slutte må snakke som person, og vise at du fyller rollen som president, sier Kjeldsen.