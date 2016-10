Michelle Obama: Motstanderens strategi er å gjøre denne valgkampen skitten og stygg

For første gang sto de to førstedamene på samme scene under presidentvalgkampen. – Hvis Hillary ikke vinner, er det vårt ansvar, sa Michelle Obama i kveld.

– Det blir ikke bedre enn å være her med vår fantastiske førstedame, Michelle Obama, sier Hillary til jubel fra salen.

I kveld sto de to kvinnene på samme scene under Clintons valgkamp for første gang. Miclehhe Obama har vist seg å være Clintons viktigste våpen. I kveld, bare få dager etter de siste lekkasjene fra hennes e-poster, talte de sammen på basketballarenaen ved universitetet i Winston-Salem i Nord-Carolina.

Les også: Slik rammer epost-skandalen Hillary Clinton

PRESIDENTAKTIG: – Dere kan ha lagt merke til at jeg har deltatt litt på kampanjen til Hillary. Og noen har sagt at det er lite presidentaktig. Det er kanskje sant. Men det som også er sant er at dette er en enestående valgkamp, sa USAs førstedame Michelle Obama ikveld, da de to kvinnene talte sammen. Foto: Alex Wong / AFP

– Dette må være det viktigste valget i vår levetid. For unge folk vil den ha store konsekvenser, for hvert valg handler om fremtiden, sa Hillary og ramset opp det hun mener står på spill i valget mellom henne og Donald Trump:

– Velgerrettigheter står på spill. Støtte til veteranene står på spill. Og kampen for klimaet. Jeg burde ikke behøve å si dette, for vi er i 2016, men det må jeg: Hvis du tror på vitenskapen, må du møte opp i dette valget, sa hun til latter fra publikum.

FØRSTEDAMER: – Seriøst, finnes det noen mer inspirerende enn Michelle Obama, sa Hillary Clinton ikveld. Foto: Logan Cyrus/ AFP

– Og jeg skulle ønske at jeg ikke behøvde å si dette, men respekt for kvinner og jenter står på spill i denne valgkampen.

Michelle viktig valgkampvåpen



Med tolv dager igjen før valgdagen, står mye på spill for Clinton selv. Derfor trakk hun i dag fram sitt sterkeste våpen.

Les også: Derfor vil ikke unge stemme på hverken Clinton eller Trump

Michelle Obama har vist seg å bli et av Hillary Clintons sterkeste kort i valgkampen. Galluper har vist at hun er populær blant to tredjedeler av de spurte i USA. Hun er langt mer populær enn Clintons selv – hun er også mer populær enn sin egen mann, og i motsetning til Hillary Clintont har hun klart å bli oppfattet som en vanlig kvinne.

Den siste måneden har Michelle Obama holdt fire taler som hver enkelt har reist over sosiale medier. Hvis det er noen som trekker unge velgere er det ikke Clinton, men Michelle Obama.

– Hun er en av de mest populære politiske figurene i USA fordi hun ikke er så politisk som de andre, sa valgforsker Frank Luntz til Washington Post.

– Michelle Obama er i stand til å snakke med folk som Hillary Clinton ikke kan, sa Myra Gutin ved Rider University, til CBC.

Derfor henviste Hillary Clinton til Michelle Obamas tale under årets landsmøte for demokratene.

STYGG VALGKAMP: Både Clinton og Obama omtalte valgkampen som stygg. – Det har vært en tøff valgkamp. Det har tidvis blitt ganske stygt, sa Clinton på folkemøtet i Nord-Carolina ikveld. Foto: Andrew Harnik / AP

– Forsøker å ta fra deg håpet



– Jeg har stått og debattert med Donald Trump i fire timer. Det har bevist en gang for alle at jeg har utholdenheten til å være president. Men det var noen ganger under de debattene at det som gikk igjen og igjen i hodet mitt, var det som Michelle sa i talen under landsmøtet: Når de går lavt, går vi høyt, sa Clinton til støtterop fra publikum, før hun introduserte den nåværende førstedamen.

VG+: Kan Michelle Obama bli USAs president i fremtiden?

– Hei der. Dere er ganske fyrt opp, eller hva? Det liker jeg, åpnet Michelle Obama, før hun satte støtet inn mot Trump:

– Hvis Hilary ikke vinner, er det vårt ansvar. Det er motstanderens strategi: Å gjøre denne valgkampen så skitten og stygg at du ikke vil bli en del av det ved å velge. De forsøker å få deg til å bli hjemme. At din stemme ikke vil bli hørt. De forsøker å ta fra deg håpet. Men i dette landet er det velgerne som bestemmer hvem som blir president. Punktum, sa hun til jubel.