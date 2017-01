Marsjerer mot Trump

Kvinner over hele verden er i gang med å protestere mot den nye presidenten.

Folk gjør seg klare til å samles i protest mot Donald Trump på hans første dag som president.

VERDENS KVINNER, FOREN DERE: Protestmarsjen i Sydney er i gang. Foto: Rick Rycroft , AP

Våre kropper, våre sinn, vår makt

Kjærlighet trumper hat

Fremtiden er ekkel (nasty, journ.anm.)

Slik lyder noen av plakatene som brukes til å vise demonstrantenes misnøye med Donald Trump, som nå er verdens mektigste mann.

Flere demonstranter, flest av dem kvinner, marsjerer i solidaritet med amerikanerne og viser sin avsky mot presidentens omtale av kvinner.

Det ventes protester i byer over hele verden, og i Australia er marsjen allerede i gang.

I Sydney i Australia ble marsjen gjennomført lørdag morgen norsk tid, der folk samlet seg i Hyde Park med plakater som «Feminsm is my trump card» og «Fight like a girl».

– Hat og rasisme er ikke bare USAs problem, sa organisator Mindy Freiband til de fremmøtte.

Folk i alle aldre hadde møtt fram for å demonstrere i storbyen.

– Jeg vil ikke vokse opp i en verden der hat er allment akseptert og der det er OK å straffeforfølge minoriteter, sier Alyssa Smith, som tok med seg sin to år gamle datter.

Også i Norge og Sverige er det planlagt demonstrasjoner i løpet av lørdagen.