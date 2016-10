Her er mannen som skal overbevise velgerne om at Clinton er dypt religiøs

ARLINGTON (VG) Hillary Clinton (68) slettet 33.000 e-poster fra sin private server. De daglige mailene fra Burns Strider beholdt hun. VG møtte nylig den 50 år gamle pastoren.

Den tidligere ungdomspastoren har vært blant Clintons nærmeste medarbeidere siden 2006, da Strider ble rekruttert til stillingen som trosrådgiver for hennes første presidentkampanje. Nå skal sheriff-sønnen fra Mississippi hjelpe Clinton rekruttere viktige velgere i valginnspurten.

Jobben er å få folk til å forstå at Hillary Clinton faktisk er dyp religiøs.

– Det er tre uker igjen, kritiske uker. Vi ser Trumps stayerevne, så alle små tabber kan gjøre enorm skade. Vi må fortsatt sørge for at folk faktisk kommer seg ut og stemmer. Mye handler om å få med de religiøse velgergruppene, sier Strider til VG, på bred sørstatsdialekt.

I over 10 år har han sendt Hillary Clinton en bønn for dagen på e-post.

I emnefeltet skriver han «refleksjoner». Mange av disse dukket opp blant de lekkede e-postene fra Clintons kontroversielle private mailserver.

Daglige religiøse rutiner

– Jeg vet ikke om det har gått en eneste dag uten at vi har snakket sammen, siden vi møttes for første gang. De daglige e-postene kan være dikt, små bønner, en bibeltekst. Enkelte ganger kan jeg kjøre i gang en uke med et tema om for eksempel den fortapte sønn, etter en stund sier hun «jeg synes vi skal gå videre», ler Strider som kaller Clinton for en «storesøster».

Han skryter av Clintons nærmeste medarbeidere, et tett lite team med fire kvinner som kaller seg «Hillaryland», og har holdt sammen siden 1990-tallet. De er eksperter på krisehåndtering og lojalitet, sier Strider.

Demokratenes presidentkandidat snakker sjelden om troen sin, men er dypt troende metodist med et disiplinert forhold til daglige religiøse rutiner.

Det forteller Strider når VG er på besøk på hans kontor i en fancy kontorbygning med utsikt over Washington D.C. Veggene er pepret med bilder av Strider og mektige politikere han har jobbet tett med, som Clinton-ekteparet, Al Gore og Nancy Pelosi.

SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Striders selskap The Eleison Group spesialiserer seg på å koble troende og myndigheter. På kontoret teller de ansatte ned til valget. Foto: Thomas Nilsson , VG

Sammen med president Obamas trosrådgiver Joshua DuBois legger Strider i disse dager ut på lobbyturné til mektige evangeliske kristne og katolske ledere i vippestater. 40 prosent av amerikanske velgere er enten evangeliske kristne eller katolikker.

– Vi skal til alle de viktigste miljøene og holde flere møter for å nå ut til de som støtter Hillary og til de som nøler. Og vi tar med oss saklig argumenter, sier Strider.

– Endret Clintons liv

Nylig svarte 43 prosent av amerikanerne at de ikke tror Clinton er troende, ifølge en måling av Pew Research. Likevel strekker Clintons sterke tro seg tilbake til oppveksten i Park Ridge utenfor Chicago og ungdomsprest Don Jones. Han ble, ved siden av Bill Clinton, den viktigste mannen i hennes liv. De to holdt nær kontakt frem til hans død i 2009.

Jones var småradikal, og leste Bob Dylan-tekster like ofte som bibelen.

En vårkveld i 1962 tok han 15-år gamle Hillary med for å høre Martin Luther King jr. tale i Chicago. Clinton fikk håndhilse på King etter talen.

– Da Don kom til metodistkirken i Hillarys nabolag endret han henne. Hennes ungdomsår i kirken spilte en viktig rolle i hennes bevegelse fra en mer konservativ side i politikken til demokratene, sier Strider og fortsetter:

– Hillary ber hver dag. I vesken har hun alltid med seg en bibel og en annen liten bønnebok. Generelt er disiplin et viktig stikkord for henne, både i jobb og tro. Hun tenker alltid på noe hun kan fikse, både i et mikro og makroperspektiv.

SOM SØSKEN: Den tidligere ungdomspastoren Burns Strider har vært blant Hillary nærmeste rådgivere siden deres første møte i 2006, som også resulterte i dette bildet. Foto: Thomas Nilsson , VG

Har prester bak scenen

Strider kom inn i amerikansk politikk etter John Kerrys tap mot uttalt nyfrelste George W. Bush i 2004. Demokratene hadde mistet kontakten med religiøse velgere, så daværende majoritetsleder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, brakte inn Strider som rådgiver.

Han fikk i oppgave å gjenreise partiets relasjon til de kristne. Det gjorde han ved å arrangere møter mellom kristne og katolske ledere og demokratene. Også Clintons rallyer i år brukes til nettverksbygging.

– Vi inviterer lokale prester. De står rundt Hillary og ber før hun går på scenen, hun elsker det.

– Jeg liker å fylle opp backstagen med lokale pinsevennledere. De elsker mulighetene til å møte en som henne. Pinsevennene er den raskest voksende trosretningen i landet vårt. Sett fra et politisk ståsted bygger disse møtene viktige relasjoner.

SELVIRONI: Strider er blant dem som dukker opp i de lekkede epostene fra Hillary Clintons omstridte e-postserver. Bildet som oftest brukes av pressen til å illustrere saken har han trykket på en pute. Foto: Thomas Nilsson , VG

Rolig av natur

I forkant av den første debatten mellom Clinton og Trump, samlet Strider inn bønnetekster fra pastorer over hele USA og ga til Clinton før sending.

– Bill Clinton pleier å si at Hillary kommer til å leve langt inn i 90-årene fordi blodtrykket hennes aldri går opp, selv i tøffe stunder. Av natur er hun veldig rolig, men det har mye med troen hennes og løftet om gud. Hun er også veldig filosofisk i troen sin. Et år sa hun til meg «elsker du ikke bare påskens mysterier», smiler Burns Strider.