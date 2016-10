Faktasjekk: Kandidatenes siste debatt

Atter en gang harselerte Clinton og Trump med hverandre i nattens debatt. Amerikanske medier har gått gjennom hvilke påstander som faktisk stemmer.

Gjennom en halvannen times debatt rakk de to presidentkandidatene å komme med flere påstander om hverandres planer, meninger og tidligere utsagn. Her får du en oversikt over hva som stemmer og ikke.

Clinton: – Trump er den eneste presidentkandidaten de siste 40 årene som ikke vil avsløre skattetallene

Dette er riktig.

Trump har fått mye kritikk for å ikke ville avsløre hvor mye skatt han har betalt de siste årene. Den forrige presidentkandidaten som ikke avslørte disse tallene, var Gerold Ford i 1976, ifølge CBS. Han var på det tidspunktet sittende president, men trådte først inn da Nixon trakk seg.

Trump: – Clinton og Obama sto bak opprørene på flere stands

Trump hevdet at Clinton og Obama står bak protestene og opprørene som har oppstått på flere av Trumps arrangementer, blant annet i Chicago i mars.

– Jeg har lurt på hva som skjedde i Chicago, og andre arrangementer hvor det har foregått opprør. Hun (Clinton, journ. anm.) og Obama er årsaken. De ansatte folk, de betalte de 1.500 dollar, og det finnes opptak hvor de ber folk om å være voldelige, hevdet Trump i debatten.

Dette stemmer ikke.

Nylig slapp den konservative aktivisten James O'Keefe en video hvor man ifølge CBS kan se flere mennesker med bånd til det demokratiske partiet, som snakker om at de oppmaner til vold på Trumps arrangementer. Arrangementet i Chicago, som Trump viser til, ble kansellert på grunn av frykt for voldelige opprør.

De to i O'Keefes video er Robert Creamer og Scott Foval. Den demokratiske nasjonale komité, som styrer Demokratenes daglige arbeid, betalte i juli 26.000 dollar Creamers konsultasjonsfirma. Creamer er en liberal aktivist med base i Washington og er gift med en representant for Demokratene. Ifølge CBS ble konsulentfirmaet hans hyret inn for å arrangere motdemonstrasjoner utenfor Trumps arrangementer. Creamer hyret inn Scott Foval, som har flere fornærmende kommentarer i den nevnte videoen. Tross kommentarene, er det ingenting av det som kommer fram i videoen som oppfordrer til vold.

Det er også uklart hvem som står bak opprørene på Trumps arrangementer. Ifølge Washington Post skal journalister ha observert studenter som har startet opprørene.

Clinton: – Jeg vil ikke legge på en penny ekstra til den nasjonale gjelden

Dette stemmer ikke.

Den upartiske komiteen for et ansvarlig budsjett (CRFB) fungerer som en slags vakthund for USAs økonomi. De estimerer at Clinton vil bruke mer penger på infrastruktur og mer finansiell hjelp til skole og utdanning. Det vil ifølge nyhetsbyrået AP øke den nasjonale gjelden med 200 milliarder dollar over ti år. Det er mye mindre enn det som estimeres for Trump, som NCRF antar at vil legge til 5,3 trillioner dollar over ti år.

Trump hevder han aldri har møtt kvinnene som anklager ham for seksuelle overgrep

– Jeg kjenner ikke de menneskene. Det var hennes (Clintons, journ. anm.) kampanje som gjorde det. Jeg kjente ingen av disse kvinnene. De vil enten bli berømte, eller så var det hennes kampanje som gjorde det. Og jeg tror det er kampanjen hennes, sa Trump.

Dette er feil.

Trump har sagt i en uttalelse at han kjente en av kvinnene, tidligere Apprentice-deltager, Summer Zervos.

– Jeg husker Ms. Zervos vagt, som en av mange deltagere i The Apprentice opp gjennom årene, sier han i uttalelsen.

Trump: – Clinton vil gi amnesti til udokumenterte immigranter i USA

– Hun vil gi amnesti, som er en katastrofe, og veldig urettferdig for de menneskene som har ventet i kø i mange, mange år. Vi trenger strengere grenser. Hillary vil gi amnesti, hun vil ha åpne grenser, sa Trump.

Dette er ikke helt riktig.

Clinton har ifølge CBS bedt om å få på plass en såkalt «pathway to citizenship» for papirløse immigranter, noe som vil forenkle prosessen med å få opphold i USA. I debatten sa hun at hun planlegger en omfattende immigrasjonsreform i løpet av de første 100 dagene som president, som også inkluderer dette.

Det er likevel ikke riktig at Clinton vil ha åpne grenser. Som hun sa i debatten, stemte hun for grensesikkerhet da hun satt som senator fra staten New York, og immigrasjonsplanen hennes inkluderer bestemmelser rundt grensesikkerhet.

Trump: – Jeg har ikke tatt penger fra The Trump Foundation

– The Trump Foundation er et lite fond. Mennesker bidrar, jeg bidrar, og pengene går ett hundre prosent til ulike veldedige formål, inkludert til det militære. Jeg får ingenting. Jeg kjøper ikke båter, jeg kjøper ikke fly.

Dette stemmer ikke.

Tidligere i år avslørte Washington Post at Trump blant annet har kjøpt to selvportretter med penger fra veldedighetsfondet. Trump kan ifølge avisen også ha brutt reglene som gjelder for veldedighetsfond. Ifølge journalist i Washington Post, David Fahrenthold, er det slik at hvis Trump bruker pengene fra fondet til å kjøpe noe, må det som kjøpes ha en form for veldedig nytte. Det er uklart om portrettene kan sies å ha vært det, ifølge CBS.

Clinton: – Trump støttet Irak-krigen før invasjonen i 2003

Dette er riktig.

– Trump benekter det faktum at han støttet invasjonen før den skjedde, sa Clinton i debatten.

Trump selv kommenterte med «det er feil» mens Clinton snakket.

Ifølge CBS sa Trump i 2002 at han støttet invasjonen i Irak. Han ble i et radioprogram med Howard Stern i 2002, spurt om han var for å invadere Irak.

– Ja, jeg tror det, svarte Trump da.