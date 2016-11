Erna Solberg: Regjeringen vil raskt samarbeide med Trump

Politikere på Stortinget mener stor sosial ulikhet i USA er en hovedårsak til Trumps triumf. Statsminister Erna Solberg understreker at hun raskt vil samarbeide med den nye presidenten.

Statsminister Erna Solberg møtte pressen klokken 9.30 onsdag morgen. Hun gratulerte Donald Trump med seieren i presidentvalget, og var tydelig på at for regjeringen vil det bli viktig å ivareta norske interesser.

– Vi står ovenfor mange store utfordringer i verden i dag, og vi har mye å samarbeide om. Vi skal være tydelige på hva som er norske interesser, sa Solberg til pressekorpset.

Regjeringen vil samarbeide med den påtroppende presidenten, og statsministeren sa at de raskt ønsker å komme i kontakt med den nye administrasjonen. Hun pekte på de erfarne politikerne som Trump ønsker å samarbeide med.

– Flere av disse har vi kontakt med på partibasis, og på NATO-nivå, vi ønsker å utnytte disse. Akkurat kjernegruppen rundt Trump består av mange nye så de har vi ikke så mye kontakt med ennå, sa statsministeren.

Til tross for at den nye presidenten har uttrykt skepsis til NATO-samarbeidet, er ikke Solberg bekymret.

– Det er for tidlig å konkludere noe om hvordan hans politikk vil bli, men et samarbeid er i USAs interesse og i Norges interesse.

Også Siv Jensen, som er den eneste partilederen med erklærte Trump-tilhengere i partirekkene, understreker betydningen av å samarbeide tett med Trump og USA.

– USA har siden andre verdenskrig vært vår nærmeste allierte, og jeg er helt enig med statsministeren i at USA er viktig både for norsk økonomi, arbeidsplasser og sikkerhet. Uavhengig av hvem som har vært president i USA har Norge prioritert samarbeidet med USA, og det vil vi også fortsette å gjøre, skriver Siv Jensen i en epost.

– Ser frem til å ønske Trump velkommen til Brüssel



NATOS generalsekretær Jens Stoltenberg gratulerer Donald Trump med seieren i USA på en pressekonferanse i Brüssel onsdag morgen.

– Amerikansk lederskap er like viktig som alltid, vi står overfor en helt ny sikkerhetssituasjon, sa Stoltenberg og la til:

RESPEKTERER DET AMERIKANSKE FOLKS STEMMER: Harald T. Nesvik (Frp) er spent på politkken til Trump. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg ser frem til å møte Donald Trump snart og ønske ham velkommen til Brüssel for det neste NATO-møtet til neste år.



Utenriksminister Børge Brende fikk raskt spørsmål om sine vurderinger av valgutfallet i USA i Stortingets muntlige spørretime onsdag. Han sa han forventer en annen Trump som president enn som valgkamp-figur. Hele spørretimen gikk med til spørsmål og svar om Trump som ny amerikansk president.

– Vi må skille mellom Trump på Twitter og den nye politiske amerikanske administrasjonen. Han sa i sin takketale at han ville bygge bro og føre det amerikanske folket sammen. Det trengs nå en annen politisk retorikk og ordbruk enn det som har preget den amerikanske valgkampen, sa Brende i spørretimen.

Utenforskap



Han la til at mange føler at de ikke har tatt del i verdiskapingen i USA.

– Den polariserte valgkampen har ikke vært behjelpelig med å se de virkelige perspektivene. Det er blitt en veldig personrettet valgkamp, sa Brende som også pekte på den store ledigheten i USA som en årsak til Trumps seier.

Han advarte sterkt mot den proteksjonistiske handelspolitikken som Trump har basert deler av sin valgkamp på.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fikk spørsmål om konsekvensene presidentvalget vil få for den internasjonale klimaavtalen. Trump har flere ganger sagt at han vil ha USA ut av Paris-avtalen.

– Hvis Trump står ved det han har sagt, kan vi forvente å se et svekket amerikansk lederskap i global klimapolitikk, uttalte Helgesen under Stortingets spørretime onsdag.

– Det vil være uheldig, fordi det lederskapet har vært en veldig viktig faktor bak de fremskrittene vi har sett de siste årene, fortsatte Helgesen.

– Gi ham en sjanse



Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik sier til NTB at nå har det amerikanske folket talt, og det må respekteres.

– Vi vet lite hva slags politikk Trumf vil komme med. Han er jo også en person med veldig lite politisk erfaring, han er en forretningsmann. Nå må vi gi han en sjanse, sier Nesvik til NTB.

Utslag av enorm ulikhet

DEPRIMERENDE: Trine Skei Grande mener valgresultatet er det verst tenkelige Foto: Frode Hansen , VG

Venstre-lederen Trine Skei Grande sov tre timer i natt, og våknet opp til det verste utfallet hun kunne tenke seg.

– Jeg synes dette et deprimerende. Jeg kaller det dannelsens død, sier hun til VG, og legger til:

– Resultatet viser et samfunn som har vært en trykkoker av misnøye mot det etablerte. Vi har sett et soleklart misnøyevalg, sier Grande.

Hun mener også det har hatt betydning for valgresultatet at Hillary er kvinne.

– Det kunne vært et viktig symbol med en dame i den viktigste posisjonen i verden. Nå kan det bli veldig lenge til det skjer, sier Grande til VG.

Frykter følgene



SV-leder Audun Lysbakken mener valgresultatet er et utslag av en tillitskrise mellom folket og etablissementet.

FRYKTER TRUMPS AUTORITÆRE HOLDNING: Audun Lysbakken mener Trumps suksess er et resultat av tillitskrise mellom folket og etablissementet Foto: Frode Hansen , VG

– Dette er et utslag av de enorme sosiale og økonomiske ulikhetene i det amerikanske samfunnet, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

– Tror du Trump vil bli en ansvarlig politisk leder i verdens kanskje viktigste jobb?

– Jeg velger å ta på alvor det han har sagt om innvandring og miljøpolitikk. Jeg frykter hans autoritære holdninger og manglende respekt for demokratiet, svarer Lysbakken.

Han sa i spørretimen at signalene fra den norske regjeringen er for forsiktige om hva de mener om Trumps uttalte politikk.

Hans partifelle Karin Andersen sa i spørretimen at hun ikke har det minste tro på at Trump kan bidra til å redusere de økonomiske forskjellene i USA. – Han rekker ut en liksom-hånd til de som trenger det, sa Andersen.

Lederen for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum er opptatt av å forklare hvordan Trump kunne gå hele veien mot Det hvite hus. Også han peker på de store forskjellene i USA som en hovedgrunn.

– Folket har nok reagert på at det ikke har vært en lønnsvekst for vanlige folk på flere tiår i USA. Da blir det likevel absurd at en milliardær skal fremstå som vinner av presidentvalget, sier Vedum til VG.

Han tror likevel at Trump raskt vil fremstå som en ansvarlig leder.

– Det blir nok veldig fort hverdag. Han vil møte et profesjonelt administrativt apparat og ting vil stabilisere seg. Men jeg er redd de som håper på en større sosial utjevning vil oppleve at forskjellene øker enda mer.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Trumps valgkamp og budskap er utviklet som en direkte motsats til det Obama står for. Han poengterer at det er et dypt splittet land som nå har valgt sin neste president.

– Det er store forskjeller mellom folk, og mange opplever at de ikke blir hørt og tatt på alvor, sier han.

Knut Arlid Hareide, leder for KrF, sier at det er vanskelig å forutsi hvordan president Trump vil bli. KrF-lederen håpet på historiens første kvinnelige president og er skuffet over valgresultatet.

– Vi skal ta med oss at Trump har gitt en stemme til hvite industriarbeidere og andre som føler seg glemt eller utelatt i samfunnet. Nå blir det hans jobb å samle et splittet land og bli en president for hele folket, sier Hareide til NTB.