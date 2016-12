Endelig ringte Trump til Erna Solberg

USAs påtroppende president Donald Trump ringte torsdag til statsminister Erna Solberg (H). Trump sa at han ser fram til et møte mellom de to, etter at han har tiltrådt i januar 2017.

– Begge understreket verdien av de tette båndene mellom Norge og USA og at det nære samarbeidet skal videreføres. Trump sa at han så fram til å møtes etter at han har tiltrådt, opplyser kommunikasjonssjef Trude Måseide ved Statsministerens kontor til VG.

Den norske statsministeren startet samtalen med å gratulere Trump med valgseieren i valget for tre uker siden.

– Statsminister Solberg tok opp den sikkerhetspolitiske situasjonen, og den påtroppende presidenten la vekt på samarbeidet med Norge som en sentral NATO-alliert, sier Måseide.

I samtalen ga Trump sin fulle støtte til NATO, og de var enige om betydningen av at europeiske allierte også øker sine forsvarsinvesteringer. Trump takket også Norge for innsatsen i bekjempelsen av ISIL og internasjonal terrorisme.

Ba ham ringe etter valget



Allerede dagen etter valget tok den norske ambassaden i Washington kontakt med Trumps team i New York og ønsket en samtale for å gratulere den nyvalgte presidenten med valgseieren.

Men den norske statsministeren havnet åpenbart i en lang rekke statsledere som ønsket telefonkontakt med vinneren av USAs presidentvalg.

Allerede 16.november ringte påtroppende president Trump til Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Og 23.november fikk Sveriges statsminister Stefan Löfven telefon fra den nye sjefen i USA.

Ringte NATO-sjefen

Også NATO-sjef Jens Stoltenberg ble oppringt av den nye presidenten noen dager etter valget.

Donald Trump har også ringt og diskutert terror og situasjonen i Syria med Russlands president Vladimir Putin.

Brende i Trump-samtaler



Utenriksminister Børge Brende (H) er nå i USA, blant annet for å søke den første direkte kontakten med den nye presidentens utenrikspolitiske team.

Ifølge UD har han en avtale om å møte James Carafino fra Donald Trumps overgangsteam, gruppen med rådgivere som forbereder skiftet av president i USA over nyttår. Carafino er direktør i den konservative tenketanken Heritage Foundation.

Brende skal også møte flere republianske toppfigurer, og ha samtaler med USAs utenriksminister John Kerry, som altså går av sammen med president Barack Obama i januar.