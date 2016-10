En halvbror til salgs

Kommentar Malik Obamas støtte til Donald Trump virker besynderlig etter hva jeg opplevde da jeg skulle møte Barack Obamas halvbror til et intervju for fire år siden.

Under innspurten til valgkampen til det forrige presidentvalget i USA, dro jeg høsten 2012 til Obama-slektens hjemsted i det vestlige Kenya. Målet var å få snakke med noen av Barack Obamas familiemedlemmer om hvordan landsbyen Kogelo var preget av tilknytningen til verdens mektigste mann.

Gjennom en lokal kontakt ble jeg satt i forbindelse med den amerikanske presidentens halvbror Malik Obama, som fremdeles bor i landsbyen, og er portvakt og døråpner til resten av Obama-slekten. Før avreise fra hovedstaden Nairobi var beskjeden at å få snakke med president-halvbroren Malik Obama ikke burde være noe problem, og at det bare var å komme. Han ville slippe oss inn og gi oss muligheten til å snakke med familiemedlemmer.

Debatten kan du følge direkte i VGs valgstudio fra klokken 03.00 natt til torsdag.

KOMMENTERER: VG-journalist Stian Eisenträger.

En flyreise og en støvete biltur senere, sto jeg ved porten til Malik Obamas villakompleks i utkanten av Kogelo. Her ble jeg sluppet inn av en av tjenestefolkene, og bedt om å vente i skyggen av en overbygd terrasse ute i hagen. Etter å ha sittet en stund og ventet, åpenbarte til slutt Malik Obama seg. Jeg hadde knapt presentert meg før jeg forsto hva dette handlet om.

Bakgrunn: Trump tar med seg Obamas halvbror til siste debatt

Halvbror Malik ville ha penger til stiftelsen sin, som bærer farens navn – Barack H. Obama Foundation. Begrunnelsen var at det kommer så mange utenlandske journalister som «profitterer» på landsbyen, og at det bare ville være på sin plass med et «bidrag til lokalsamfunnet» – som selvfølgelig skulle innbetales til han selv. «Bidraget» skulle være i størrelsesorden 1500 amerikanske dollar.

Jakten på Trumps Amerika: Se alle episodene her

At man ikke skal betale for intervjuer sitter i ryggmargen til de aller fleste journalister. Jeg ringte for sikkerhets skyld hjem til nyhetssjefen i redaksjonen og forklarte situasjonen som hadde oppstått, og fikk selvfølgelig bekreftet ryggmargsrefleksen min om at dette kunne vi ikke være med på. Tilbake til halvbror Malik forklarte jeg hva norsk presseetikk og min egen redaksjon hadde å si om å betale intervjuobjekter for å stille opp.

– Familien er ikke klar til å snakke nå, var svaret jeg da fikk.

Om dette var et enkelttilfelle, eller om det er vanlig at journalister som intervjuer Malik Obama må punge ut, har jeg ingen informasjon om.

I et intervju med nyhetsbyrået Reuters i slutten av juli overrasket Malik da han uttalte seg sterkt kritisk til at halvbroren, president Obama, ikke hadde gjort mye for det amerikanske folk og hans utvidede familie til tross for de høye forventningene som fulgte at han ble valgt i 2008, både i USA og Kenya. Samtidig uttrykte han støtte til Donald Trump.

Obamas halvbror: Jeg skal stemme på Trump

Med min opplevelse med halvbror Malik, syns jeg det er pussig at han nå skal stille opp i nattens debatt for å støtte kandidaten for halvbrorens konkurrerende parti, som attpåtil er en mangemilliardær.

Kanskje er det skuffelse over angivelig mangel på «bidrag» som er kimen til broderstriden?