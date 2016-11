Disse blir Trumps nasjonale sikkerhetsteam

En kontroversiell general, en erkekonservativ republikaner og en innvandringskritiker er de tre første medlemmene av Donald Trumps nasjonale sikkerhetsteam.

Michael Flynn blir nasjonal sikkerhetsrådgiver, Mike Pompeo CIA-sjef og Jeff Sessions blir USAs justisminister.

Kritisert Obama - blir nasjonal sikkerhetsrådgiver

Michael Flynn var tidligere generalløytnant i det amerikanske forsvaret, der han tjenestegjorde fra 1981 til 2014. I 2012 ble han utnevnt til leder for USAs militære etterretningsorganisasjon, men røk angivelig uklar med både den politiske og militære ledelsen og ble presset til å gå av etter to år.

Flynn er kjent som en kontroversiell general. Han har vært en frittalende kritiker av president Barack Obama, og deler Trumps syn på behovet for å bedre forholdet til Russland.

Ifølge CNN har Flynn rykte på seg for å ha et sterkt temperament, og er kontroversiell i sitt syn på islam og terrorisme.

Ga råd under valgkampen

Jeff Sessions er for tiden senator i delstaten Alabama, og er i likhet med Flynn kjent for å være kritisk til innvandring, ifølge CNN. Han utnevnes til justisminister.

Alabama-senatoren, som var den første senatoren som gikk ut med støtte til Trump under valgkampen, ble også lenge regnet som aktuell til rollen som visepresidentkandidat.

Siden presidentvalget har det versert rykter om hvilken plass i den kommende administrasjonen Sessions vil innta. Han har tidligere blitt nevnt som en mulig forsvarsminister.

Sessions ga råd til Trump om innvandringsspørsmål under valgkampen.

Tidligere denne uka ble norsk-amerikaneren Kris Kobach regnet som den heteste kandidaten til å bli justisminister.

Pompeo blir CIA-direktør

Mike Pompeo har vært innvalgt i Representantenes hus fra Kansas i 2011. Han tilhører den erkekonservative Tea Party-bevegelsen, og er kjent som en sterk abortmotstander og våpentilhenger. Han har bakgrunn fra det amerikanske forsvaret, og har også studert juss.

Pompeo har forsvart NSAs massive overvåking av tele- og datatrafikk verden over, og mener Edward Snowden fortjener dødsstraff. Han er også motstander av atomavtalen med Iran.

Kontroversiell



På bakgrunn av hans stilling som senator, er det ventet at Sessions vil få støtte av sine republikanske kolleger.

Det er imidlertid ventet at liberalere vil rette fokus på hans tidligere kontroverser.

På 1980-tallet ble han anklaget for rasistiske uttalelser av Thomas Figures, en mørk dommer. Ifølge Figures advarte Sessions ham på et tidspunkt om å være påpasselig med hva han sier til «hvite folk».

Ifølge NBC News uttalte Sessions i 1981 at han pleide å tenke at «Ku Klux Klan er OK» inntil han fant ut at de «pot-røykere».