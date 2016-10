Denne katten er presidentkandidat

Huskatten Limberbutt utfordrer Trump og Clinton – og er forferdet over sin motstanders «pussy»-uttalelser.

POTUS (President Of The United States) med poter? Det er helt sant – amerikanske velgere som er lei av Trump og Clinton, kan faktisk stemme frem en katt.

Huskatten Limberbutt McCubbins (7) stiller som presidentkandidat på ordentlig, og er formelt registrert hos den føderale valgkomiteen, «The Federal Election Commission».

– Det hele begynte som en spøk, men tok av da noen oppdaget at en katt faktisk var påmeldt i kampen om presidentvervet, skriver Limberbutts stab i en e-post til VG. Staben består i hovedsak av eieren Emilee McCubbins og kameraten Isaac Weiss (begge 18).

TEAM LIMBERBUTT: Eier Emilee McCubbins med presidentkandidaten på fanget og kameraten Isaac Weiss ved sin side. Foto: LIMBERBUTT2016/FACEBOOK

– Vi ønsker virkelig ikke at folk skal stemme på Limberbutt, selv om vi innser at han nok kommer til å få noen stemmer. Hovedmålet vårt er å oppmuntre amerikanerne til å gå til valglokalet og at de skal engasjere seg i politikk slik at de kan bli hørt, skriver Weiss.

Grunnloven sier ja



Men hvordan i alle dager kan en katt faktisk bli presidentkandidat?

Artikkel II, seksjon I, av den amerikanske grunnloven sier at «ingen person, bortsett fra en amerikanskfødt borger […] er berettiget til å inneha presidentvervet.»

VG følger presidentvalget. Les alle våre saker her!

Limberbutt har bodd hele sitt liv i Louisville, Kentucky, så den saken er grei. Men han er jo et … dyr? Vel, USAs landsfedres bruk av ordet «person», ikke «menneske», i grunnloven gjør at Limberbutt teknisk sett kan stille (Washington, Jefferson og co tenkte antagelig at det ikke var nødvendig å presisere at kandidater måtte være mennesker...)

IMAGEBEVISST: Som andre politikere følger også Limberbutt nøye med på hva pressen skriver om ham. Foto: LIMBERBUTT2016/FACEBOOK

Riktignok er pusen bare syv år gammel, og en kandidat må være minst 35 – men omgjort til katteår har Limberbutt passert 44.

Dermed: En helt ekte kandikatt med mottoet «The time is meow» (som i «now» som i «nå»).

Var hjemløs



Den pelskledde politikeren har en sterk livshistorie å by på – han var hjemløs før han ble reddet og adoptert av Emilee McCubbins.

Lær deg kattespråket: Hva betyr det når katten blunker til deg?

DET HVITE HUSKATT: Katter har regjert i Det hvite hus før. Daværende førstedame Hillary Clinton og daværende (nå avdøde) førstekatt Socks i 1994. Foto: AP/DENIS PAQUIN

Han er demokrat … eller demokatt, og er blant annet opptatt av dyrehelse, billigere veterinærbesøk og legalisering av urten kattemynte (bedre kjent som catnip, som fører til voldsom gledesrus hos pelsnøster). Men han er også for likekjønnede ekteskap (for både mennesker og dyr), han vil kjempe mot klimaendringene og jobbe for en rettferdig lønns- og skattepolitikk. Han synes for øvrig også at det er på tide å la katter utforske verdensrommet.

– Limberbutt selv har ikke lov til å stemme, men vil fortsette å inspirere følgerne til å registrere seg og stemme i presidentvalget, skriver Isaac Weiss til VG på vegne av kandikatt McCubbins.

Forferdet over Trump



Limberbutts favorittaktiviteter er å sove (på kontoret) og å spise ostepop. Han er, via sine kampanjemanagere/oversettere, aktiv i sosiale medier og har blant annet nærmere 14.000 følgere på Facebook. «Purrfect», skriver tilhengerne, og flere katter tilbyr sine visepresidenttjenester.

«At least he is the one pussy that is not up for grabbing», kommenterer en av kattens fans og sikter til Donald Trumps kattastrofale uttalelser om at man som kjendis kan gjøre hva som helst med kvinner – blant annet: «Gripe dem i fitta», altså «pussy» på amerikansk.

Fra Kentucky opplyser Limberbutts kampanjemanagere at katten er forferdet over Trumps ferske utsagn.

– Som en katt med moral håper han at det amerikanske folk ikke lenger vil vedkjenne seg Trump og heller stemme på en annen kandidat, skriver Isaac Weiss til VG.

Trump i lekket video: Sjokkerende uttalelser om kvinner

Skal live-tvitre under nattens debatt



Limberbutt live-tvitret fra sin konto @Limberbutt2016 under den første debatten mellom Trump og Clinton. Han vil også sitte klar med potene på tastaturet under nattens catfight. Team Limberbutt er yre av forventning når VG er i kontakt med dem noen timer før det hele går av stabelen:

– Selv om han er skuffet over at han ikke ble invitert, er vi sikre på at det vil bli et skikkelig, møkkete bikkjeslagsmål!

Se debatten live på VGTV klokken tre i natt!

Ikke den første dyriske kandidaten



I tillegg til Limberbutt stiller også den ni år gamle border collien Lucy Lou (om lag 55 menneskeår) fra Rabbit Hash, Kentucky. I 2008 knuste hun glasstaket da hun ble den første «kvinnen» som ble valgt til å være borgermester i byen sin under mottoet «The Bitch You Can Count On». Hun er for øvrig byens tredje hundeborgermester, men har nå måttet gå av for å konsentrere seg om presidentvalget.

– Alle de andre presidentkandidatene er hunder. Hvorfor kan ikke en ekte hund stille? uttalte Lucy Lou til Huffington Post via sin kampanjesjef/eier/oversetter, Bobbi Kayser.

PS: I 1968 stilte dessuten den 66 kilo tunge grisen Pigasus fra partiet Yippies (Youth International Party) som var en del av antikrigsbevegelsen. Grisens mål var å være en søppelhaug – «akkurat som alle de andre partiene». Nøff said.

Se video: Larry the cat er sjefmusejeger i den britiske statsministerboligen.

Trump etter skandalevideoen: Jeg sa det, tok feil og beklager