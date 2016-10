De nekter å anerkjenne en Clinton-seier

WILMINGTON (VG) Hvis Hillary Clinton vinner årets presidentvalg, er det fordi valget er fikset. Det er velgere i vippestaten Nord-Carolina overbevist om.

– Jeg støtter landet mitt uansett, men hvis hun vinner er det med juks. Landet vårt har aldri vært så ødelagt som nå, sier Darrett Townsend (58) til VG.

Han har bakgrunn som møbelsnekker og krigsveteran. Nå lever Townsend av å selge valgeffekter i Nord-Carolina - en av valgets viktigste vippestater. Donald Trump er avhengig av å vinne delstatens 15 valgmenn, samt Florida, skal han ha en sjanse til å bli president.

Utenfor et valgmøte for visepresidentkandidat Mike Pence i kystbyen Wilmington selger Townsend t-skjorter hvor det står «Hillary for prison 2016» og «Deplorable lives matter», og bestselgeren, røde Trump-capser.

Mister troen på Trump-seier



For tiden viser meningsmålingene en liten ledelse til Clinton i Nord-Carolina, og en enda større ledelse nasjonalt. Samtlige VG snakker med begynner å miste troen på en Trump-seier.

De er overbevist om at maktsystemet i Washington D.C. og mediene motarbeider deres kandidat, slik Donald Trump har sagt utallige ganger under valgmøter og på Twitter den siste uken.

SUPPORTERUTSTYR: I Darrett Townsends hjemby High Point i Nord-Carolina har de fleste mistet fabrikkjobbene sine. For tiden lever han av å selge Trump-effekter, og vil selv stemme på republikaneren. Foto: Lech Klaudia , VG

Under den siste presidentdebatten denne uken ville han ikke love å anerkjenne valgresultatet.

Han har oppfordret tilhengere til å overvåke stemmelokalene på valgdagen og passe på at alt går riktig for seg. Trump antyder at folk kan komme til å stemme flere ganger, utgi seg for å være andre enn de er og at folk som ikke har rett til å stemme likevel gjør det.

Syv av ti tror valget er fikset

Supportere i Nord-Carolina er ikke i tvil om at det er sannhet i påstandene hans. I en måling utført av Public Policy Polling, sier 69 prosent av Trumps velgere i delstaten at hvis Clinton vinner, er det fordi årets valg er fikset.

Kun 16 prosent vil anerkjenne at hun fikk flere stemmer enn Trump.

– Selv om han ikke vinner, så har han startet noe. Donald Trump røsker tak i landet vårt nå. Folk begynner endelig å legge merke til hva som er galt. Jeg la min tro i at politikerne skulle hjelpe oss, men det er så mye grådighet i Washington D.C. Selvsagt er systemet fikset, fortsetter Darrett Townsend som stemte på Obama i 2008, før han mistet håpet i 2012.

Fiskerne Kenneth Seigler (63) og Buzz Fredrick (61) stoler ikke på årets valgmålinger.

HEIA TRUMP: Barn og voksne i alle aldre møtte opp i Wilmington for å høre visepresidentkandidat Mike Pence tale. – Jeg er kristen, konservativ og republikaner, i den rekkefølgen, sa Pence fra scenen til jubel fra publikum. Foto: Klaudia Lech, VG

Presidentvalg i Nord-Carolina * Nord-Carolina har lange tradisjoner som en republikansk stat, og er blant delstatene kandidatene har besøkt flest ganger i løpet av valgkampen fordi det en av av de såkalte vippestatene. Det betyr at det er jevnt mellom Republikanerne og Demokratene i staten. * President Barack Obama vant Nord-Carolina i 2008, men tapte til Mitt Romney i 2012. * Delstaten har blitt stadig mer liberal de siste årene med innflytting av studenter og arbeidere. * Halvparten av velgerne ved årets valg er innflyttere og ikke født i Nord-Carolina. * For å vinne i delstaten må Hillary Clinton sikre seg et stort oppmøte blant afroamerikanske velgere, slik Obama gjorde i 2008. De står for 23 prosent av de registrerte velgerne.

– På Trumps valgmøter stiller mange tusen folk opp på kort varsel. Clinton klarer så vidt å samle et par hundre til å stille her borte, likevel står det på målinger at hun leder. Mediene vrir på målingene for å få det til å se ut som at en Clinton-seier er naturlig, men valget er bestemt på forhånd, sier Seigler oppgitt.

– Begrepet fikset er et sterkt ord, men så lenge begge parter ikke får slippe til på en rettferdig måte er det fikset. Trump blir motarbeidet i mediene våre. Vi setter landet vårt først men hun blir aldri min president, sier Fredrick.

– Jeg vil heller være i Irak enn her, hvis hun vinner, skriker en eldre kvinne før hun går videre.

Ser bare Fox News



Trump-supporterne er spesielt opprørt over en undersøkelse fra Center for Public Integrity som hevder at 96 prosent av donasjoner fra amerikanske journalister gikk til Clinton og demokratene.

JENTEPRAT: Dagens snakkis blant publikum på Trump-kampanjens rally i vippestaten Nord-Carolina var Donald Trumps anklager om at valget er fikset på forhånd. Foto: KLAUDIA LECH, VG

For kirkevenninnene Jane Jones og Pat Glatz er også kvinnehistoriene en konspirasjon mediene er med på.

– Demokratene er så redde for å ikke vinne at jeg tror de kan ha betalt disse kvinnene for å stå frem. Jeg sier ikke det er sikkert, men de er så skurkete at man kan ikke være sikker. Den eneste kanalen som har en balansert dekning av valget er Fox News, sier Jones til VG.

– Hva gjør dere med saken?

– Vi er her og støtter og snakker om valget til alle vi kjenner. Og så ber vi så mye vi kan. De er så skurkeaktige på den andre siden at det kan virke som om de holder Gud helt utenfor dette valget.

STOLT SUPPORTER: Nord-Carolina har lange tradisjoner som en republikansk stat, og er blant delstatene kandidatene har besøkt flest ganger i løpet av valgkampen. Her mener syv av ti Trump-supportere at valget er rigget. Foto: KLAUDIA LECH

Republikaneren Bob Corriston sitter i byrådet i byen Leland og bekymrer seg for valgfusk.

– For å stemme her er det ingen krav om å vise foto-ID, dermed kan hvem som helst stemme på vegne av andre. Jeg vet det er folk som stemmer på vegne av nylig avdøde. Jeg har sett det skje for mange, mange år siden da jeg var demokrat, sier Corriston til VG.

Tirsdag meldte Wall Street Journal at forskning viser at færre stemmer når det er beskyldinger om valgfusk. Dermed kan Trumps strategi slå tilbake på han.

