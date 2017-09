CNN: Etterforskere avlyttet Trumps valgkampsjef

Amerikanske etterforskere avlyttet Paul Manafort, Donald Trumps tidligere valgkampsjef, både før og etter det amerikanske presidentvalget i 2016.

Avlyttingen ble gjennomført av FBI etter at det forelå en hemmelig rettsordre, opplyser en kilde til CNN. Etterforskerne fattet i 2014 interesse for en gruppe Washington-baserte firmaer som jobbet for Ukrainas tidligere statsminiser Viktor Janukovski og hans parti.

Deltok i Trump jr.-møtet



Etterforskerne skal gjennom overvåkingen ha fått informasjon som tyder på at Manafort kan ha oppmuntret russerne til å blande seg inn i valgkampen, sier tre ulike kilder med kjennskap til etterforskningen til den amerikanske tv-kanalen.

Paul Manafort var sammen med president Trumps sønn Donald Trump jr og svigersønnen Jared Kushner blant annet med på det mye omtalte møtet flere russere i juni 2016. Den russisk-amerikanske lobbyisten Rinat Akhmetsjin har bekreftet overfor Associated Press at han var med på møtet mellom Trump junior og Natalja Veselnitskaja i juni i 2016, der også Paul Manafort var tilstede. Akhmetsjin har bekreftet at Trump junior aktivt ba om skadelig informasjon om Trumps motstander Hillary Clinton.

FOKUS: Her er kampanjeleder Paul Manafort på republikanernes landsmøte som Trumps kampanjesjef. Da var kontakten mot Russland og Ukraina allerede et tema. Foto: Matt Rourke , AP

På denne tiden skal Paul Manafort ha blitt avlyttet av FBI. CNN skriver at avlyttingen av ble avsluttet på et tidspunkt i 2016 på grunn av mangel på bevis. Deretter skal den hemmelige operasjonen ha blitt gjenopptatt etter en ny rettsordre. Den skal ha kommet etter at FBI startet etterforskningen av mulige bånd mellom Trump-kampanjen og Russland.

Det er ikke kjent om president Trump selv er avlyttet i Manafort-saken. Men det er kjent at Donald Trump og Paul Manafort fortsatte å ha samtaler etter at Trump ble innsatt som president i januar. Da var FBIs interesse for Manafort velkjent.

CNN skriver at samtalene mellom de to fortsatte helt til advokater på begge sider insisterte på at de måtte avslutte kontakten.

Kampanjeleder i tre måneder

Paul Manafort sluttet seg til Trumps presidentkampanje våren 2016. Han hadde i mange år vært en kjent aktør i Washington, kjent for tette bånd til russiske og ukrainske myndigheter. Manafort har fra tidligere lang fartstid som rådgiver for det republikanske partiet, blant annet som rådgiver for president Gerald Fords kampanje i 1976 og senere for Ronald Reagan.

Da Manafort ble hentet inn av Trump-kampanjen, var oppgaven å sørge for at forretningsmannen ble det republikanske partiets presidentkandidat. I juni i fjor tok han over som leder for valkampen til Trump etter at Corey Lewandovski ble sparket ut av rollen etter mye støy. Det holdt i tre måneder, før også Manafort forsvant ut etter mye fokus på hans spesielt tette bånd til det tidligere regimet i Ukraina. Dermed kom Kellyanne Conway inn som kampanjeleder, med Breitbart-sjef Steve Bannon som styreleder for Trumpkampanjen.

OVERTOK Kellyanne Conway ble Trumps kampanjeleder da Paul Manafort Ukraina-kontakter ble for kontroversielle for kampanjen. Foto: Carlo Allegri , Reuters

Manafort skal ifølge CNNs kilder blant annet ha blitt avlyttet i møte med Trump, men hvorvidt Trump er å høre på opptakene er uvisst.

Bakgrunn: Trumps valgkampsjef anklages for lyssky Ukraina-virksomhet

Avviser kontakt



Paul Manafort har avvist at han har hatt kontakt med russere som er kjent for amerikanske etterretning.

– Det er absolutt ikke sant. Jeg kan ikke forstå at de involverer meg i dette. Jeg har ikke vært involvert i noen slike aktiviteter, sa han i et intervju i vinter.

I juli aksjonerte FBI mot Manaforts hjem som del av Russland-etterforskningen, og beslagla dokumenter og «annet materiale».

Manafort har tidligere også frivillig overlevert dokumenter til komiteer i Kongressen som etterforsker Russlands angivelige innblanding i presidentvalget.