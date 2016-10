Clinton om Trumps personangrep: Nå er de desperate

PUEBLO (VG) Donald Trump (70) må gjerne fortsette å angripe Hillary Clinton (68) under beltestedet ut valgkampen.

Det fortalte Clinton fra scenen under en rally i Pueblo, Colorado onsdag. Pueblo er den største byen i en av vippestatens fattigere områder, et område ekpsertene mener vil få mye å si for utfallet av valget i Colorado.

Her er nærmere halvparten av befolkingen latino. Oppslutningen til Clinton er stor, noe som merkes i den stappfulle arenaen.

– Var det noen av dere som så den siste debatten, spør Clinton publikum som jubler så det rister i gulvet.

Trump med ny strategi



– Vel, jeg satt der og så på mens min motstander synke dypere og dypere og dypere og dypere.(...), ler Clinton og fortsetter:

– Vi skal fortsette kampanjen på vårt vis. Jeg vil gi dere noe å stemme for, ikke mot. Donald har en veldig annerledes innfallsvinkel. Hans kampanjesjefer sa i går at planen deres nå er å fokusere på å angripe meg og mine ut valgkampen. Det viser bare at de er desperate, og at det eneste de har igjen er negativitet og pessimisme, sier Clinton.

Trump-kampanjen har gitt opp håpet om å hente nye velgere, og satser nå på å holde velgere vekk fra Clinton med personangrep og å så tvil om hennes dømmekraft, skriver Wall Street Journal.

– Jeg bryr meg ikke om hva han sier om meg, men hva han sier om dere, forteller Clinton, og lister opp mange av de hatefulle tingene Trump har sagt om mexicanere, funksjonshemmede og kvinner.

Kastet ut Trump-supportere



Kort tid etter ble noen Trump-supportere kastet ut fordi de forsøkte å forstyrre Clintons tale.

– Man må nesten synes synd på dem, de har hatt noen veldig tøffe uker, lo Clinton.

POP: Stemmen var høy da Hillary Clinton holdt rally i Pueblo, Colorado onsdag formiddag. Tilskuerne tok selfies, ba Clinton holde babyene deres og hyllet henne som om hun allere har vunnet valget. Foto: Klauda Lech

Vil fengsle Clinton



Anklagene haglet da Trump og Clinton møttes den svært opphetede debatten søndag, for første gang spilte han også det han anser som sitt trumfkort; Bill Clintons mange eksapader.

Halvannen time før debatten startet overrasket Trump alle ved å holde en pressekonferanse live på Facebook der han samlet tre kvinner som har anklaget Bill Clinton for upassende seksuell adferd.

Han sa også at dersom han blir USAs neste president, så skal Trump sørge for en ny gjennomgang av epost-saken hvor det aldri ble tatt ut tiltale mot Clinton.

– Du burde vært i fengsel, sa Donald Trump.



Et snitt av de siste målingene viser en seks prosents ledelse til Clinton i Colorado, ifølge tallknusersiden Fivethirtyeight.

Delstaten har lang tradisjon for å stemme republikansk men er de siste årene blitt mer og mer demokratisk, og dermed også en viktig nøkkel i Clintons vei til Det hvite hus. Colorado gir 9 delegater ivalgpotten til den som vinner.

For øvrig øker stadig Clinton forspranget til Trump nasjonalt, ifølge de nyeste meningsmålingene etter at videoen fra 2005 slo ned som en politisk bombe i presidentvalgkampen.

Demokratenes presidentkandidat har 47,9 prosent av velgerne i ryggen og et forsprang på 6 prosentpoeng til Trump, viser RealClearPolitics' sammenstilling av gjennomsnittet fra de siste meningsmålingene til åtte amerikanske medier.