Clinton i lekket lydklipp: – Sanders-tilhengere bor i foreldrenes kjeller

I et lekket lydklipp langer Hillary Clinton ut mot sin tidligere utfordrer Bernie Sanders's tilhengere.

Fire måneder før hun kastet heder og ære over motkandidaten Sanders og ba om hans tilhengeres støtte etter å ha vunnet nominasjonsvalget, var tonen en ganske annen.

Et lydklipp av Hillary Clinton som taler under et pengeinnsamlingsevent i Virginia i februar har nå lekket.

I klippet går Clinton kraftig ut mot sin tidligere utfordrer Bernie Sanders' følgere, som hun beskriver som «barn av den store nedgangstiden», som «lever i foreldrenes kjeller» og «er fullstendig ferske innen politikk», skriver avisen Politico.

Hun sier at mange av Sanders' følgere ville ha ting som «gratis høyere utdanning og helsetjenester».

– Det er bare et dypt ønske om at vi kan ha gratis utdanning og gratis helsetjenester, at det vi har gjort ikke er nok, og at vi trenger å gå så langt som Skandinavia, hva nå enn det betyr. Halvparten av disse menneskene vet ikke hva det betyr, men det er noe de dypt føler, sa Clinton til publikum.

Drevet valgkamp for Clinton



Siden Clinton ble demokratenes presidentkandidat har Sanders ikke bare støttet henne, men har også drevet aktiv valgkamp for presidentkandidaten.

– Jeg vil takke senator Sanders for å ha gjennomført en enestående kampanje. Motstanden fra ham har vært med på å gjøre både partiet vårt og landet vårt bedre, sa Clinton da hun vant nominasjonsvalget i juni.

Videre ba hun om støtte fra Sanders' velgere i kampen mot Trump til høsten. Hun sier hun vet det smerter ikke å vinne, og viser til da hun ble slått av Barack Obama i nominasjonskampen for åtte år siden.

Flere Sanders-tilhengere har gått til Twitter for å ytre uenighet med uttalelsene, men Sanders' kommunikasjonsdirektør og Clintons kommunikasjonsavdeling har sagt at tonen i klippet ikke på noen måte vitner om «erting», slik mange har hevdet.

– Clinton vil at unge mennesker skal være idealistiske og sette seg store mål. Hun kjemper for akkurat det millennialsene bryr seg mest om – en mer rettferdig og likestilt verden, sier talsmann for Clinton, Glen Caplin.

Trump slår til



Men Trump tolker Clinton på en helt annen måte, og beskriver henne på Twitter som å være «ekkel mot Sanders-tilhengere bak lukkede dører».

Trump har knyttet ordene til en annen pengeinnsamling forrige måned, hvor Clinton sa at halvparten av Trumps følgere er «forkastelige».

I en tale lørdag kveld så Trump sitt snitt til å prøve å hente støtte hos Sanders-tilhengere, skriver USA Today.

– Hun beskriver tilhengerne som ignorante, og at de vil at USA skal bli mer som Skandinavia, men at halvparten ikke vet hva det betyr. Hun sier det i en veldig sarkastisk tone, fordi hun er en sarkastisk dame.

– For å oppsummere, mener Clinton at Bernies tilhengere er håpløse og ignorante mennesker som bor i kjelleren til foreldrene sine, og hun mener våre tilhengere er forkastelige, sier Trump.

Trumps kampanjeleder Kellyanne Conway skriver følgende på Twitter: