Avsluttet talen med knyttneve

WASHINGTON D.C. (VG) Donald Trump er offisielt innsatt som USAs 45. president.

Donald Trump har avlagt ed, og er nå president i USA.

– 20. januar 2017 vil huskes som dagen da folket ble herskerne av dette landet igjen, De glemte menneskene i landet vil ikke lenger være glemt, sa Trump i sin første tale som sittende president.

Han begynte med å takke tidligere presidenter, amerikanere og felles verdensborgere. Han benyttet også anledningen til å takke president Obama og førstedamen.

– De har vært fantastiske. Takk, sa Trump.

– Vi er beskyttet av Gud



– Tiden for tomprat er over. Nå kommer tiden for handling, sa Trump til forsamlingen.

Han brukte store deler av talen på å gi løfter om at det nå er folket som skal bestemme over landet.

– Dette er deres dag, dette er deres feiring, og dette, De forente stater, er deres land, sa presidenten til jubel fra tilskuerne.

Videre snakket han om å skape arbeidsplasser, og at nå er det amerikanere som skal gjøre USA stort igjen.

– Vi skal bringe tilbake grensene våre, jobbene våre og drømmene våre, lovte Trump i sin viktigste tale noensinne.

– Vi skal gjenoppbygge landet vårt med amerikanske hender og amerikansk arbeidskraft. Vi skal søke vennskap og godvilje hos verdens nasjoner, men vi gjør det med den forståelsen at det er alle nasjoners rett å sette sine interesser først, understreket Trump.

Trump brukte talen til å fortelle at amerikanerne nå er beskyttet av militæret.

– Og viktigst av alt, vi er beskyttet av Gud, sa han.

Presidenten sa også at han vil knuse radikal islamsk terrorisme. Han vil fjerne radikal islamsk terrorisme fra jordens overflate, samtidig som han sier landets politikk og forsvar vil bli bygget på solidaritet og samhold.

– Vi skal gjenoppdage lojaliteten vår til hverandre. Når du åpner hjertet ditt for patriotisme, er det ikke plass til fordommer, sa presidenten.

– Vi vil få jobben gjort



– Vi har nå mulighet til å bygge landet vårt og gi et løfte til vårt folk. Sammen vil vi bestemme kursen for verden og USA i mange, mange år framover. Vi skal møte utfordringer, men vi vil få jobben gjort, sa Trump.

– Establissementet har beskyttet seg selv, men ikke innbyggerne i dette landet. Seierne har ikke vært folkets seire, og triumfene har ikke vært folkets triumfer, sa presidenten videre.

– Det endrer seg her og nå. Fordi dette øyeblikket er deres øyeblikk, sa han.

– Dagen da folket ble herskerne av dette landet igjen

– I mange tiår har vi gjort utenlandsk industri rikere på bekostning av amerikansk industri. Vi har forsvart andre lands grenser, men nektet å forsvare våre egne, sa Trump.

– Men det er fortiden. Og nå ser vi bare mot framtiden, sa Trump til mer jubel.

– Fra denne dagen vil et nytt syn styre landet vårt. Fra denne dagen skal det være bare USA først. Hver avgjørelse på handel, skatter, immigrasjon, utenlandske affærer, skal komme amerikanske familier til gode.

– Sammen skal vi gjøre USA stolt igjen, trygt igjen, og ja, vi vil gjøre USA stort igjen. Takk, Gud velsigne dere, og Gud velsigne Amerika, avsluttet han til stående applaus og jubel fra tilskuerne, før han knyttet neven til folkemengden.

– Mørk og populistisk



– At han avsluttet talen sin med tydelig å vise knyttneven oppsummerer på mange måter hele talen. Å vise knyttneven i en så konfronterende ramme er betegnende. Dette viser hvor konfronterende talen var, og den var mer konfronterende enn jeg hadde forventet, sier Hallvard Notaker, historiker og forfatter av boken «Amerikansk valgkamp».

VG-kommentator Anders Giæver beskriver talen som «mørk og populistisk», og beskriver talen som meget spesiell:

– Det var en mørk og populistisk tale. Den reflekterte på mange måter det han sa under hele valgkampen; USA har blitt et forferdelig sted, hjemsøkt av kriminalitet og man bryr seg ikke lenger om sine egne. Vært for opptatt av andre land. Nå ligger den store fremtiden foran, sier Giæver til VGTV.

Han mener mener talen var en krigserklæring til mer eller mindre halvparten av amerikanerne.

– Men jeg skal innfri mine mørkere valgløfter, de valgløftene som virket mest splittende. At han skulle gå så langt i Amrica First retningen synes jeg var litt overraskende, sier Giæver som karakteriserer Trumps kroppsspråk som revolusjonært.