Ansatte i søksmål: Trump ville sparke kvinner som ikke var «pene nok»

LOS ANGELES (VG) Ansatte i Donald Trumps (70) golfklubb i California hevder forretningsmannen kun ville ha vakre ansatte.

VGs USA-KONTOR Camilla Bjørn Ta kontakt og følg meg på: E-post: camillab@vg.no Facebook: Facebook.com/cbjorn Twitter: @CamillaBjorn Instagram: @camillabjorn

Presidentkandidaten oppfordret lederne sine til å sparke kvinnelige ansatte han ikke syntes var attraktive og ersatte dem med penere kvinner. Det forteller ansatte i upubliserte rettsdokumenter avisen L.A. Times har fått tak i.

Dokumentene stammer fra en større arbeidsrettsak i 2012, som rettet skyts mot Trump-anleggets tøffe arbeidsmiljø.

Sjekk VGs direktestudio for alt om presidentvalget her

– Kun pene kvinner på jobb



Trump National Golf Club ligger i Rancho Palos Verdes ved kysten utenfor Los Angeles og åpnet i 2005.

Trump var ikke ofte på besøk etter åpning, men de få besøkene hvert år var nok til å skape ubehag for ansatte og mellomledere, skriver L.A. Times. Avisen har torsdag publisert flere av dokumentene.

I et av vitnemålene sier Hayley Strozier, som var ansatt i golfklubben frem til 2008, at hun flere ganger hørte Trump klage over at servitørene ikke var «pene nok», og at de burde bli byttet ut med mer attraktive kvinner.

Etter hvert lot mellomledere seg styre av Trumps holdinger, og prioriterte vakre jobbsøkere. I rettsdokumentene påstås det også at mellomledere fikset på vaktlistene i forkant av besøk fra Trump, slik at det kun var «pene» kvinner på jobb.

Trump skal ifølge søksmålet også ha kommet med upassende og uprofesjonelle kommentarer til kvinnelige ansatte.

Valgkampen blir stadig jevnere: Slik haler Trump innpå Clinton

TRUMP-SPILL: Donald Trump poserer på sin golfbane utenfor Los Angeles på midten av 2000-tallet. I 2012 gikk flere ansatte sammen og saksøkte anlegget for det de mener var et råttent arbeidsmiljø. Foto: Damian Dovarganes/AP

Taushetserklæring



Ifølge L.A. Times ble søksmålet løst utenfor rettsalen i løpet av 2013, med en utbetaling på ca fire millioner kroner til ansatte. I avtalen vedgikk aldri Trump-anlegget å ha gjort noe galt.

En annen kvinnelig ansatt sier til avisen at hun ble sparket etter å ha klaget på dårlig behandling, men fikk senere en utbetaling mot at hun inngikk en taushetserklæring.

Anders Giæver kommenterer: Trump mistet kontrollen

Rettsdokumentene dukker opp samtidig som Trumps kvinnesyn har vært under angrep fra tidligere Miss Universe Alicia Machado, trolig en styrt kampanje mot Trump fra Clinton-staben.

Historien kom frem under presidentdebatten. Hillary Clinton fortalte TV-seerne om hvordan Trump hadde kalt Machado «Miss Piggy» og «Miss Housekeeping» etter hun vant hans Miss Universe-konkurranse i 1996. Machado gikk opp i vekt etter seieren, til Trumps forferdelse.

Trump har hele uken stått ved sine kommentarer om missedronningen.

– Hun er den verste vi noensinne har hatt, sier Trump til Fox News.

Faktasjekk: Dette løy Clinton og Trump om i debatten