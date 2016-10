Afroamerikanere skremt etter debatten: – Vinner Trump blir jeg redd for å gå ut døren min

CHARLOTTE (VG) Afrikansk-amerikanske velgere sier Donald Trump har vekket mye hat og fordommer i vippestaten Nord Carolina. De synes innsatsen hans i debatten var forkastelig.

– Dette er en mørk tid for landet vårt, sier Maxine Floyd (68) til VG.

Sammen med venninner og naboer har hun samlet seg for å se den siste presidentdebatten på en lokal restaurant sør i byen Charlotte. De fleste i lokalet skal stemme på Hillary Clinton.

Nord Carolina gir 15 valgmenn og er en av de mest sentrale vippestatene i det amerikanske valget. Trump må vinne her skal han bli president, men for tiden leder Clinton med smal margin.

– Jeg frykter Trump vinner her. Du vet, i Nord Carolina bor det mange våpeneiere, redde hvite menn. Han har fyrt opp så mye sinne i hele staten, fortsetter Floyd lavmælt. Hun er konsulent for et advokatselskap.

Bitter rasekonflikt

REDD: - Dette er en mørk tid for landet vårt, sier Maxine Floyd. Hun bor i Charlotte, Nord Carolina og kjente ubehag av å se den siste Trump-debatten. Foto: Klaudia Lech, VG

Det er under en måned siden Charlotte var sentrum for en bitter rasekonflikt etter at politi skjøt og drepte afroamerikaneren Keith Lamont Scott, som satt og ventet i bilen sin.

Drapet resulterte i store demonstrasjoner i Charlotte og over hele USA. Fordommer og frykt preger afrikansk-amerikanerne som er samlet for å se debatten. De frykter et Trump-presidentskap.

– Spenningene i Charlotte har roet seg litt, men jeg føler meg ikke trygg. Jeg stoler ikke på politiet her, og tør ikke ringe dem hvis jeg trenger hjelp. De skyter oss. Så vi holder oss unna så godt vi kan, forklarer Maxine Floyd.

– Vinner Trump blir jeg redd for å gå ut døren min. Som svart kvinne kjenner jeg mer truet av all hatet og fordommer som har blusset opp med i denne valgkampen, sier Karen Stokes (51) og legger til:

– Trump står ikke bak oss svarte, han er bare opptatt av de rike. Og han betaler ikke skatt en gang. Jeg er ikke rik, men både jeg og sønnen min betaler skatten vår med stolthet og gjør så godt vi kan.

– Burde skamme seg



Når Clinton entrer scenen i hvit drakt klapper publikum stolt.

Nord Carolina Vippestat som gir 15 valgmenn i valget. Donald Trump må vinne her og i Florida for å bli president. Nord Carolina har lange tradisjoner som en republikansk stat. President Obama vant her i 2008, men tapte til Mitt Romney i 2012. Delstaten har blitt stadig med liberal de siste årene med innflytting av studenter og arbeidere. Ifølge myndighetene er ca. halvparten av de som skal stemme ved årets presidentvalg innflyttere.

– Dette er en stor tid for kvinner i landet vårt. Internasjonalt har vi alle disse sterke kvinnene som leder an, og Hillary vil gjør det samme for oss der ute, sier Maxine Floyd. Men et tar ikke lang tid før publikum skriker mot TV-en og rister på hodet.

Det begynner når Trump argumenterer mot retten til abort, med at et foster ikke skal «rives ut av livmor dager før termin».

– Oi! Der forsvant enda flere kvinnevelgere. Tenk å si noe slikt, sier April Singleton (46).

– Han burde skamme seg! Tenk å si disse tingene, sier Laura Williams (68).

– Det er helt utrolig som han lyver. Han høres ut som et snurt lite barn, roper IT-konsulenten Michael Borkey (38) når Trump nekter for å ha gjort narr av en funksjonshemmet journalist. Borkey er immigrant fra Liberia og ble amerikansk statsborger for noen år siden.

SER RØDT PÅ TRUMP: April Singleton og datteren Brianna Brazil mener Hillary Clinton vant soleklart i siste presidentdebatt. Foto: Klaudia Lech, VG

– Ingen innsikt



– Han hadde muligheten til å beklage og gjøre en god profil her. Men droppet det. Jeg blir redd, han har virkelig ingen innsikt i regionene, kompleksiteten og konflikter. Han bare babler og babler, legger han til når Trump snakker om IS og Syria.

Nord Carolina har republikansk styre som allerede er under sterkt press fra befolkningen etter de godkjente en lov som forbyr transpersoner å bruke offentlige toaletter.

– Det er fortsatt ille her med mye fordommer og rasisme. Jeg har kjent det på kroppen selv som lesbisk, det skremmer meg. Bare tanken på at han kan vinne her, sier artisten Brianna Brazil (26).

For å vinne delstaten Hillary Clinton sikre seg et stort oppmøte blant afrikansk-amerikanske velgere, slik Obama gjorde i 2008. De står for 23 prosent av de registrerte velgerne. Trump prøvde selv å fri til afrikansk-amerikanske velgere tidligere i høst ved å si «hva har dere å tape?».

Velgerne på debattvaken ble ikke imponert.

– Vi har mye å tape, for å si det sånn. Vi har mest å tape, ler Karen.

Moderator Chris Wallace får ros. Balansert, tøff og mye bedre enn ventet til å være fra Fox News, sier folk. Og flere uttrykker lettelse for at debatten ikke var like usaklig og opphetet som den andre presidentdebatten sist søndag.

– Clinton vant



VG snakket med utallige studenter fra delstatens største universitet UNCC før debatten, og de færreste hadde tenkt til å se på. De hadde viktigere ting å gjøre og var ikke interessert, sa de. Det samsvarer med målinger som viser at unge amerikanske velgere ikke lar seg engasjere av årets valg, til tross for at de er den nest største velgergruppen og kan vippe valget.

– Clinton vant denne debatten ubestridt. Det var saklig og hun viste seg verdig, sier Michael Borkey.

OPPGITT: Michael Borkey er immigrant fra Liberia og ble amerikansk statsborger for noen år siden. Han er rystet over Trumps manglende utenrikskompetanse. Foto: Klaudia Lech, VG

– De unge er veldig apatiske. De ser på begge som ukvalifiserte idioter. Jeg respekterer Clinton og lytter til det hun sier, men jeg tviler på at mange av mine jevnaldrende gjør det samme, sier Brianna Brazil og får medhold fra en venn.

– De forstår ikke makten stemmen deres har. Millennials her er veldig apatiske, og har gitt opp å tro på Washington DC. Forhåpentligvis klarte Clinton å overbevise de som så på, hun vant uten tvil, sier James Erwin (21). Han studerer internasjonal business og var en av de eneste unge på debattvaken.

– De opplyste vil stemme på Clinton, resten skal vi be for, sier April Singleton og drar ut i høstnatten med familien sin.