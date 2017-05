President Trump reiser hjem til mer kaos

TAORMINA (VG) Etter å ha vakt oppsikt i Europa med sin brautende stil, drar Donald Trump hjem til mer trøbbel.

G7-møtet i den billedskjønne småbyen Taormina fant sted dagen etter at Trump refset flere av verdens mektigste statsledere for ikke å betale nok inn til NATO-samarbeidet, og ble en fortsettelse av Trumps Europa-show.

Da USAs president møtte verdens mektigste statsledere i idylliske omgivelser på Sicilia, var det igjen den frittalende amerikaneren som fikk legge an tonen – denne gangen i innvandringspolitikken.

I et resolusjonsutkast fra topptreffet heter det, ifølge nyhetsbyrået DPA, at «alle land har en suveren rett til å stenge sine grenser og begrense innvandring» – en formulering som er helt i tråd med den restriktive holdningen til innvandring som Donald Trump med sitt motto «Amerika først» har.

Britiske myndigheter gikk også inn for dette forkant av møtet, og er fornøyde med utfallet. Italias statsminister Paolo Gentiloni, derimot, står nok igjen skuffet.

Vertsøya for G7-møtet Sicilia ser ut over Middelhavet, hvor så mange tusen flyktninger har kommet båtveien inn til Europa de siste årene. Den italienske statsministeren hadde håpet å overbevise de andre statslederne om at det ikke kun er Italias ansvar å ta seg av menneskene på flukt, men resolusjonsutkastet stadfester på nytt «statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået», skriver NTB.

Klimaglipp

FAKTA: G7 2017 *Det uformelle forumet for statslederne av verdens syv største økonomier (Russland er utestengt) finner i år sted i byen Taormina på Sicilia, den 26.- og 27. mai.

*Deltagerne er USA, Canada, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Japan. EU er også representert ved president Donald Tusk.

*Partene har i år ikke nådd en enighet i klimaspørsmålet, fordi USA ikke nærmet seg de andre landenes ønske om forpliktelser.

*Landene vil ha en restriktiv holdning til innvandring, viser et resolusjonsutkast fredag kveld

*USAs president Trump og Japans statsminister Abe er blitt enige om å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea

*Et samlet G7 har blitt enig om å intensivere kampen mot terror ekstremisme på internett

(Kilde: DPA, NTB)

Med pittoresk latinsk idyll og et glitrende Middelhav som utsikt, hadde vertslandet gjort alt de kunne for å legge til rette for at de mektige i ro og mak kunne diskutere seg frem til gode løsninger.

Selv om spaserturene statslederne gjorde gjennom i de små gatene av Taormina så regisserte nok ut, var møtet preget av at rett-frem-mannen Trump gjør det meste av internasjonale relasjoner mindre forutsigbare. Allerede før møtet startet, satte EUs president Donald Tusk ord på bekymringene.

– Det er ingen tvil om at dette vil bli det mest utfordrende G7-toppmøtet på flere år, sa han til pressen.

Ifølge vertsnasjonen Italia er det USA og deres leder som er grunnen til at temaet som det var knyttet størst forventninger til, klima, forblir uten noen felles enighet fra landene. USA, med klimaskeptikeren Trump i spissen, har i samtalene ikke nærmet seg de andre G7-landene i å ville forplikte seg til kutt i klimagassutslipp, slik Parisavtalen sier.

Svigersønn FBI-granskes

Samtidig som Trump har fått demonstrere sin spesielle og svært direkte lederstil til samfunnstopper og statsledere i både Midtøsten og Europa, har det blåst hardt rundt han hjemme i USA.

Når ekteparet Trump lørdag ettermiddag setter seg på Air Force One tilbake til hjemlandet, er det ikke grunn til å tro at dagene blir særlig mye roligere der. Mens Trump har vært på utenlandstur, har etterforskningen av en mulig russisk innblanding i det amerikanske valget nå nærmet seg Trumps egen familie, nærmere bestemt hans svigersønn og betrodde rådgiver, Jared Kushner.

I SØKELYSET: Trumps svigersønn Jared Kushner skal nå forklare seg for FBI i saken om russisk innblanding i det amerikanske valget. FOTO: REUTERS

Kushner, som er gift med Trumps datter Ivanka, skal like etter at Trump ble valgt til president ha hatt møter og omfattende kontakt med Russlands ambassadør til USA og en bankmann fra Moskva, ifølge Washington Post.



Trumps svigersønn skal være den eneste FBI anser som sentral i granskingen som fortsatt jobber i Det hvite hus, og selv om han på dette tidspunktet ikke er anklaget for å ha gjort noe galt, bidrar avsløringene til å skape støy rundt Trump, som ved hjemkomst nok også må svare for hvorfor hans tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har nektet å forklare seg til en etterforskningskomité i Senatet i samme sak.

Terror-refs

FAKTA: PRESIDENT TRUMPS FØRSTE UTENLANDSREISE Fredag 19. mai-søndag 27. mai er det amerikanske presidentparet på sin første reise. De besøker: * Riyadh * Tel Aviv * Jerusalem * Betlehem * Roma * Vatikanet * Brussel * Taormina * Sigonella

Med terrorangrepet på Ariana Grande-konserten i Manchester denne uken som et skremmende bakteppe, ble besøket kort for Storbritannias statsminister Theresa May. Hun reiste hjem allerede fredag ettermiddag, men rakk å sette terrorberedskap på agendaen i Taormina.

De syv landene har nå blitt enige om å stille større krav til bekjempelsen av ekstremistisk innhold i sosiale medier, og å trappe opp kampen mot terror etter angrepet i Manchester mandag.

Under etterforskningen av angrepet har material som Manchester-politiet har delt med USA, lekket til amerikansk presse, blant annet åstedsbilder og navnet til den antatte selvmordsbomberen.

Da Theresa May møte Donald Trump ansikt til ansikt, demonstrerte hun at han ikke er den neste som kan være krystallklar i sin tale. Det britiske politiet skal ifølge BBC være rasende over lekkasjene, noe May videreformidlet til Trump. Donald Trump har lovet å etterforske lekkasjene, som han har kalt «dypt bekymringsfulle» og en «alvorlig trussel mot vår nasjonale sikkerhet». Utro tjenere er dermed nok en sak Trump må ta fatt i når han kommer hjem fra reisen.