Bush-bilder tar av på sosiale medier

Bilder av tidligere president George W. Bush - som kjemper med en regnponcho under Trump-seremonien - går nå sin seiersgang i sosiale medier.

I går ble Donald Trump innsatt som USAs 45. president. Dagen var preget opptøyer i Washington, og demonstrasjoner i flere andre byer. Samtidig venter verdenssamfunnet i spenning på hvordan forholdet mellom stormaktene USA og Russland vil utvikle seg.

«Nå holder verden pusten», skriver Daily Mirror på sin førsteside.

Satt fast

Men dagen etter inaguration-day er det noe uventet bilder av USAs tidligere president, George W. Bush, som går sin seiersgang i sosiale medier.

Da Trump ble innsatt som president åpnet himmelen seg over Washington. Bush, som satt blant de prominente gjestene på podiet, like bak avtroppende president Barack Obama, var svært lite interessert i å få regn i håret. Han prøvde i stedet å dekke seg til med et gjennomsiktig regnponcho.

Les mer: Slik reagerer verden på Trump-innsettelsen

Det var imidlertid lettere tenkt enn gjort.

Bilder fanget av Reuters' fotograf viser hvordan USAs tidligere president klarer å tulle hele hodet inn i plastikken på et tidspunkt. Når han endelig slipper fri, smiler han fornøyd på bildene.

JOBBET HARDT: På et tidspunkt dekket regnponchoen hele George W. Bush. Foto: Rick Wilking , Reuters

Bildene har fått usedvanlig god mottakelse i sosiale medier, der Bush hylles for å være «en av folket». Andre spøker med at Bush ikke orket å ta innover seg øyeblikket da Trump ble USAs mektigste mann - og heller valgte å gjemme seg i ponchoen.

Bildene er også publisert i en rekke amerikanske medier, blant annet i Huffington Post.