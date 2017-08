Portugisisk media: Minst 11 drept da tre veltet på Madeira

Minst 11 skal være drept og 35 skadet etter at et stort tre veltet over en folkemengde under en religiøs festival på Madeira, melder den portugisiske tv-kanalen RTP.

Det er varierende opplysninger i portugisiske medier om hvor mange mennesker som ble truffet da treet veltet. Den portugisiske tv-kanalen RTP skriver at minst 11 er døde og 35 er skadet, fire av dem alvorlig. Radiostasjonen TSF melder om to døde.

Portugisiske myndigheter har ikke bekreftet hvor mange som er drept i hendelsen. En offisiell redegjørelse er ventet klokken 16.30 lokal tid, ifølge RTP.

Ifølge RTPs reporter på stedet, er to av de omkomne barn. Dette er heller ikke bekreftet av portugisiske myndigheter.

Ulykken skjedde tirsdag formiddag i Monte utenfor øyas hovedstad Funchal. Treet skal ha falt over en folkemengde ved 12-tiden lokal tid. De var samlet utenfor en kirke i landsbyen Monte, i forbindelse med den katolske festivalen Nossa Senhora.

Festivalen er Madeiras største sommerfeiring, ifølge NTB.

SIKRER STEDET: Portugisisk redningspersonell er på stedet etter at et stort tre falt over flere mennesker i Largo da Fonte, på Madeira i Portugal tirsdag. Foto: EPA

En video som sirkulerer på sosiale medier viser hvordan treet krasjer ned på en plass full av folk som nyter solskinnet under festivalen. Treet skal ha falt på en bod som solgte stearinlys.

Madeira Island News melder at det var et 200 år gammelt eiketre som falt. Ifølge nyhetsbloggen skal myndighetene ha blitt advart allerede i 2014 om at treet kunne utgjøre fare for personer.

Vitner på stedet som RTP har snakket med forteller at treet hadde vært bundet sammen med et tau i flere år.

I mars skrev Funchal News om en gren som falt like ved siden av en cafe i Monte. Den gang skrev avisen at det ikke var første gang slikt skjedde.

Madeira er et populært feriested for europeiske turister.