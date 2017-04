Reiser Frankrike rundt for å hindre populist-sjokk

FONTENAY-LE-COMTE (VG) Inspirert av Obamas presidentkampanje reiser fire unge franskmenn landet rundt for å hindre at Frankrikes valg blir det neste populist-sjokket.

En ganske sinnssyk idé, tenkte Matthieu Teachout (28) da kona hans foreslo at de skulle ta nesten tre måneder uten lønn for å reise rundt i Frankrike og snakke med fremmede mennesker. Paret befant seg da i New York, det var november måned, og det var presidentvalg i USA.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Snapchat: @norathorp

– Jeg fikk meg en skikkelig vekker da Trump vant valget. Over alt rundt oss så vi en voldsom mobilisering mot den nyvalgte presidenten. Men det var jo allerede for sent for USA. Jeg sa til meg selv at vi må gjøre noe for å forhindre at det samme skjer i Frankrike, forteller 27 år gamle Violaine Pierre til VG fra baksetet av en gammel folkevogn.

Det endte med at paret fikk med seg Valentin Somma (27), som i likhet med Matthieu tar doktorgrad i økonomi ved Colombia-universitetet, og jusstudenten Rachel-Flore Pardo (23), en venn av en venn.

Sammen reiser de fire fra by til by for å møte velgere der de bor, og snakke med dem om hvilke bekymringer og ønsker de har for fremtiden.

For å få til det, har de fire måttet ha den hvite skranglekassen som hjem i to måneder. Nå går de inn i innspurt-uken før presidentvalget.

Biltrøbbel en gang i uken

De 60 byene på den 60 dager lange ruten som Violaine og Matthieu la opp, har til felles at de relativt små i størrelse, og at det innvandringskritiske populistpartiet Nasjonal Front er på fremmarsj der.

– Ideen om at alt som er dårlig her til lands skyldes utlendinger og innvandrere, er farlig, fordi dersom Marine Le Pen blir president, tror jeg mange vil føle at rasistiske handlinger legitimeres, sier 28 år gamle Matthieu, mens han prøver å navigere den gamle folkevognen mellom murhus i lille Fontenay – le – Comte, en by på vestkysten som ingen av de fire tidligere har vært i.

Kjerra er eldre enn kandidaten de jobber for å fremme. Den 39 år gamle sentrumskandidaten Emmanuel Macron fløy personlig over til New York for å diskutere ideen med dem før jul, etter at Violaine hadde kontaktet Macrons partibevegelse En Marche! Macron var svært entusiastisk over ideen og ga dem tommel opp. Og med det ga gjengen slipp på et liv i komfort, til fordel for noen få kvadratmeters rullende syttitallsminimalisme. Tidvis er bilen en ganske frustrerende ramme for et hverdagsliv.



Fontenay-le-Comte er by nummer 50 gjengen besøker.

OVERNATTINGSGJESTER: I Fontenay-le-Comte var det ekteparet Metais (85 og 84 år) som lånte bort senger til Rachel-Flore Pardo (23) og Valentin Somma (27). FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Hver kveld er kvartetten avhengig av at noen gjestfrie lokale Macron-supportere byr på husly for natten. Hver eneste morgen i to måneder, har de våknet opp og spist frokost hos fremmede. Denne morgenen i Fontenay – le – Comte, er det Jaques Metais (85) og Yvette Metais (84) som byr på søt brioche med smør og nykokt kaffe på terrassen.

Inspirert av Obamas kampanje

FAKTA: PRESIDENTVALGET I FRANKRIKE NÅR: Valget finner sted i to omganger, den første er 23 april, den andre er 7. mai. Hvis ikke en kandidat får mer enn 50 prosent av stemmene (det har aldri skjedd), går de to med flest stemmer videre til omgang to. SLIK HAR DET VÆRT: Vanligvis har slaget i Frankrike, som i mange andre europeiske land, stått mellom den tradisjonelle høyre- og venstresiden. SLIK ER DET NÅ: Alt er snudd på hodet. Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og den innvandringskritiske populisten Marine Le Pen leder på meningsmålingene.



VG blir med Valentin Somma (27) og en lokal Macron – tilhenger mens de deler ut løpesedler Fontenay-le-Comte. Langs gatene i småbyen deler Valentin teknikkene for å best nå gjennom til folk.

– Det første spørsmålet du stopper folk med, bør være helt åpent, i sjangeren « Interesserer du deg for presidentvalget?». Så, hvis du kommer i prat med dem, er det lurt å vente til spørsmål nummer to eller tre før du nevner Macron, sier Valentin.

Lærdommen har En Marche!- gjengen tatt fra boken « Dør til dør», som ble skrevet av tre unge franskmenn som drev valgkamp for Barack Obama. Da de tre forfatterne kom hjem til Frankrike fra USA og anvendte den nyervervede kunnskapen i kampanjen for sittende president François Hollande, sies det at nettopp denne dør-til-dør-aktiviteten var med på å vippe velgermassen godt over på Hollandes side.

Etter at løpesedler er delt ut i sentrum, er det tid for å trykke på ringeklokker. Entusiastene deler seg i grupper på to, og full av pågangsmot entrer de oppkjørselen til en enebolig. Det skal vise seg at denne jobben ikke blir så lett.



18 år gamle Arthur Lambert er litt stille i det de to må forlate eiendommen slukøret, men han tviholder på at slike møter ikke tar fra ham pågangsmotet.

– Det er ikke alltid lett. Men etter at de har lukket døren, vil mange begynne å tenke på hva vi sa, og kanskje bli litt mer interessert i programmet og politikken til Emmanuel Macron, sier 18-åringen mens han går ut porten.

Når vi snakker om motgang, er det én ting som virkelig bekymrer gjengen på tur nå. De siste ukene har de møtt flere og flere som sier de vil avstå fra å stemme, eller stemme blankt. Det avspeiles også i de siste meningsmålingene.

– Nå snakkes det om at valgdeltagelsen kan bli helt nede imellom 65 og 75 prosent. Det blir virkelig et demokratisk problem, og jeg synes det er skremmende, sier Valentin.

27-åringen sier det vel vitende om at immigrasjonsskeptikeren Marine Le Pen er kjent for å ha landets mest lojale velgere. Det betyr at hvis valgoppmøtet blir lavt, regner gallupinstituttene med at det vil virke i Le Pens favør. Macron har derimot de mest usikre velgerne, som lett kan endre mening fra én dag til den neste. Nettopp derfor er disse siste dagene av denne Frankrike-turneen så viktig.

Vil overtale protest-velgerne

Selv om calling-anlegget på den slitne blokken med sosialboliger i byen ikke fungerer, venter Matthieu og Arthur til det kommer noen som kan slippe den inn. Mange svarer ikke når de banker på leilighetsdørene, andre bare titter ut gjennom en glippe under sikkerhetslenken, men i en irrgrønn gang med fire dører får guttene endelig napp hos en kar. Utviklingen i løpet av den noen minutter lange samtalen med mannen som i utgangspunktet gir uttrykk for å ville stemme på Nasjonal Front, er slående.

– Faktisk er den gruppen som sier at de vil gi Marine Le Pen sin stemme i ren protest mot samfunnet, velgere vi ofte når gjennom hos. De er ofte bare på søken etter noe nytt, noe annet enn de klassiske partiene til høyre og venstre, noe jo også Macron representerer, forklarer Valentin.

– Idioter finnes over alt



Selv om « Le Tour» bare har folke i tyveårene med i folkevognen, er nedslagskraften til Macrons politiske bevegelse stor også hos de eldre. I hver nye by de unge kommer til, tas de imot av lokale frivillige som står på stand og deler ut løpesedler med dem.

Maurice Boutin (69) stemte på sosialistpartiet før, men nå er han overbevist om at den klassiske venstre-høyre-aksen i politikk er utdatert.

– Idioter finnes over alt, så partiet tror jeg ikke er viktig. Men jeg har troen på en som er ny i politikken, og som ikke har mistet fotfestet, slik de andre politikerne har. Jeg tror på ungdommen, sier 69-åringen med grå snurrebart til VG.

Nicole Benoit står på stand i Fontenay-le-Comte og bærer stolt og elegant sine 82 år. Hun var ikke i tvil om hvorfor hun ville bruke en dag på Macrons kampanje sammen med de unge.

For Matthieu, Valentin, Violaine og Rachel, er det på tide å pakke sammen bilen og reise til neste by. De er ikke så opptatt av om folk er enige med dem eller ikke.

– Det viktigste for oss er å gi folk tilbake håpet. Det er så mange som har blitt fullstendig desillusjonert av negativiteten, arbeidsledigheten og kløften de føler finnes mellom dem og politikerne. Men med denne turen og bilen gir vi dem i det minste noe å smile av. Så kanskje det siger inn en følelse av at politikk – det er hverdagen, ikke noe som er forbeholdt en maktelite, sier Matthieu til VG.