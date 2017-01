Michel Onfray: – Mediene er en del av eliten og løper deres ærend

CAEN I NORMANDIE (VG) Mediene kaller folk dumme når de mener noe annet enn dem og politikerne hører ikke på folk, hevder en av Frankrikes mest kjente filosofer, den partiløse venstreradikaleren Michel Onfray i et eksklusivt intervju med VG.

Søndag avgjøres det hvem som skal bli sosialistpartiets kandidat ved det franske presidentvalget til våren. Valget står mellom Benoît Hamon og Manuel Valls. Uansett hvem det blir, vil vedkommende etter alle solemerker tape valget i april og mai. Kampen står på høyresiden, mellom Francois Fillon og Marine Le Pen.

Onfray synes det er ironisk at den sosiale profilen i Marine Le Pens program, på ytre høyre fløy, er ganske lik det kommunistpartiet hadde på 1970-tallet.

– Nå er det Nasjonal Front som sloss for typiske arbeiderrettigheter som antall arbeidstimer, lønn og arbeidsforhold, fastslår Onfray.

Bondesønnen som ble en av Frankrikes mest kjente filosofer, vet å provosere:

Følelser

Han har sagt at følelser har erstattet fornuften i flyktningdebatten, og at det hindrer oss i å forstå den geopolitiske bakgrunnen for det som skjer. Onfray mener medienes nåtidsfokus fratar oss evnen til å sette hendelser i historisk perspektiv.

Etter Bataclan-terroren, twitret han: «Vi får nasjonalt, hva vi sår internasjonalt».

– Det ble i mediene tolket som at jeg unnskyldte og støttet terror og spyttet på de døde, sier han oppgitt.

– Jeg er filosof, og jeg ville ikke bare tenne lys og endre Facebook-siden min. Jeg ville at vi skulle snakke om hvor terrorismen kom fra. Siden vi ble med amerikanerne i diverse kriger, har fire millioner muslimer mistet livet. Tror vi at de ikke skal reagere på det?

Kritiseres

Onfray mener det er mange spørsmål det nærmest er forbudt å stille, og at det gjør at vi heller ikke finner svar. Vi tør ikke snakke om det som er vanskelig. De som stiller de spørsmålene, får skyldfølelse.

– Jeg mener alle spørsmål kan stilles, det er hvordan de mottas og besvares som er viktig.

I fjor høst brukte den franske avisen Liberation fronten og åtte sider inni på et verbalt frontalangrep på Onfray. De anklaget ham for å forfekte høyreekstreme synspunkter når det gjaldt alt fra flyktninger til Nasjonal Front og mediene.

AVISKRITIKK: Den venstreorienterte avisen Liberation hadde et åtte siders angrep på Michel Onfray, der de hevder han har forlatt venstresiden. Onfray mener avisen med sin elitistiske holdning dytter folk i armene på Marine Le Pen. Foto: Regis Duvignau , Reuters

Sosialist

– Jeg er mer sosialist enn noen gang, forsikrer Onfray, og refser media for å dytte folk i armene på Nasjonal Front. Hadde de i stedet tatt Le Pen på alvor, ville trollet sprukket.

– Mediene er en del av eliten og løper deres ærend, sier han og utdyper.

– De kaller folk dumme når de mener noe annet enn dem, og politikerne hører ikke på folk. Det som skjer er at folk stemmer på dem som adresserer de problemene de har. Marine Le Pen demoniseres av mediene, i stedet for at de spør: Hvor kommer hun fra? Hvorfor er hun her? Da ville hun blitt hørt, og hennes påstander kunne blitt plukket fra hverandre og falt på sin egen urimelighet. Folk vil ikke ha Le Pen, de vil ha en annen politikk, hevder Onfray.

NESTE PRESIDENT?: Marine Le Pen, leder for Nasjonal Front, er favoritt foran presidentvalget i Franrkike til våren. Foto: Kristofer Sandberg , VG

President

– Du er selv blitt bedt om å stille som presidentkandidat?

Han ler litt brydd – og kanskje litt fornøyd.

– Joda, jeg har blitt spurt. To ganger. Men jeg vil ikke det.

Han forklarer om sin aversjon for budsjetter og penger og det politiske spillet. Og om hvordan han vil fortsette å tenke og dele sine tanker og leve sitt liv. Også vil han bo der han bor, i byen Caen i Normandie, der solnedgangen hver kveld minner om impresjonistenes malerier, og der han føler seg litt nærmere sine danske vikingforfedre som sloss mot William erobreren. Men han har i all vennlighet skrevet et forslag til noen hovedpunkter Frankrikes nye president bør fokusere på:

FOR LETT: Michel Onfray mener det er altfor lett å ty til vold og sende soldater i krig. Foto: Philippe Wojazer , AP

Desentralisering

– Vi må bort fra sentralisering og tilbake til desentralisering, sier han og forklarer.

– Regionene må få større makt, og det som angår dem skal bestemmes der, og ikke i Paris. Det andre er at krig er altfor alvorlig til å skulle avgjøres av presidenten og hans krets, det bør overlates til langt flere representanter av folket. De som bestemmer nå drar ikke selv, antagelig ikke deres sønner og døtre heller. Kanskje ønsker ikke folk engang å løse alt med vold.

Han sitter i den røde stolen. Sofaen og de tre andre stolene er også i non-stop-farger. Plassert sånn at man skal snakke sammen. Veggene er tapetsert med endeløse rekker og bunker av av bøker. Over 100 av dem har han skrevet selv. Ingen TV, men egen TV-stasjon har han. I loftsboden.

– Jeg startet den i høst, på flere oppfordringer. Vi hadde håpet på 1500 abonnenter før utgangen av året, nå har vi 8000.

SKREVET SELV:Michel Onfray omgir seg med et enormt antall bøker i sin leilighet i Caen. Over 100 av dem har han skrevet selv. De handler om alt fra filosofi til mat - og en barnebok om norrøn mytologi. Foto: Elodie Gregoire/rea

Kunnskap

Her snakker han halvannen times tid om noe som opptar ham en gang i uka. En bok, en sak, noe som kjennes viktig å snakke om. Også kan man se alle forelesningene han og hans kolleger har holdt på Folkeuniversitetet, som han startet for ti år siden.

– Folkeuniversitetet var min måte å kjempe mot Nasjonal Front og Le Pen på. Gi folk kunnskap til å tenke selv, diskutere. Gratis.

– Jeg var selv en fattig gutt, og skolegang er det som ga meg mulighet til min klassereise og min intellektuelle reise.

Hver uke er det kø utenfor forsamlingslokalet i Caen, opp til 2000 mennesker fra fjern og nær har møtt opp. Overført på radio for dem som ikke kunne møte.

Og til grenseløs ergrelse for den franske, intellektuelle elite.

TV PÅ OPPFORDRING:Michel Onfray er flere ganger blitt oppfordret til å starte en TV kanal for å få ut sitt budskap. Nå har han gjort det - med studio i sin egen loftsbod. Foto: Elodie Gregoire/rea

Irriterende

– Hvorfor irriterer du så mange, tror du?

– Jeg tilhører venstresiden, men tør å si at noe på høyresiden er bra. Jeg er mot vold og grusomheter. Jeg har skrevet mange bøker, jeg er ærlig, jeg har stor suksess og jeg bor i provinsen. Jeg tilhører eliten, men er slett ikke en del av den. Mange tåler dårlig at jeg ikke er en del av den parisiske sfære, men lykkes så godt likevel. Han humrer.

– Jeg liker det. At jeg irriterer dem. Og jeg vil egentlig ikke at de skal si noe pent om meg.

Men at vanlige folk stopper ham på gaten, hilser på rødt lys, eller inviterer ham inn i cockpit når han flyr, det setter han enormt stor pris på.

– Hva eliten skriver og sier om meg, bryr jeg meg ikke om, men når folk sier hyggelige ting til meg, blir jeg veldig glad.

FOLKEUNIVERSITET: For ti år siden startet Michel Onfray et gratis folkeuniversitet for å gi folk kunnskap og ideer til å forstå samfunnet. Å opplyse flest mulig var hans kamp mot økt oppslutning for Le Pen. Foto: Kenzo Tribouillard

Globalisering

Sosialistpartiets fall i Frankrike startet da president Francois Mitterand i 1983 sviktet sosialismen og arbeiderklassen til fordel for liberalismen, og toppet det hele med å gi bort fransk suverenitet til Brussel, mener Onfray.

Og på toppen av det hele ble folket bedt om å betale regningen:

– Euroen førte til økt inflasjon og økte utgifter. Jobber gikk tapt, arbeiderklassen måtte kjempe mot dem som er enda fattigere andre steder i verden. Jobber som kan settes ut til et kontinent med lavere lønninger enn ditt eget, blir borte. Nå har vi ikke kontroll over noe lenger. Dette kan oppsummeres i ett ord: Globalisering, sier Onfray.

BESØK: Frankrikes president Francois Mitterrand startet nedturen for venstresiden i fransk politikk, mener Onfray. Her er Mitterand ved siden av Dronning Sonja under presidentens statsbesøk i Norge i 1984. Foto: Inge Gjellesvik , NTB scanpix

Populisme

I den lyse, store leiligheten hans i 6. etasje midt i Caen sentrum er det fullt av figurer, tepper og gjenstander fra hans egen globetrottertilværelse. Hit flyttet han da samboeren gjennom 37 år døde av kreft, og han ikke lenger orket å være i landsbyen der de hadde sitt liv.

Onfray synes ikke det er rart at populismen vokser, både i Frankrike og resten av Europa. Han synes det er merkeligere at eliten trodde de kunne påføre folk så mye lidelse, uten å forstå at det måtte komme en reaksjon.

Millioner av mennesker har de siste årene mistet jobb og mulighet til å forsørge seg selv. En fersk analyse fra Verdensbanken om populismens fremvekst, viser at hovedårsaken til populismens suksess er utrygghet på arbeidsmarkedet, ikke økonomiske ulikheter.

– Hvis du ikke har jobb og penger til bolig, bil, telefon og vanlige ting, mister du verdighet. Er du fattig i dag står du utenfor samfunnet. Skal dette løses, må populister slutte å gi tomme løfter og venstresiden må tørre å være venstreside, hevder Onfray.

TRUMFET GJENNOM: President Francois Hollande trumfet gjennom en svært omstridt arbedismiljølov i fjor, og ble møtte med demonstrasjoner i ukevis. Foto: Nicolas Tucat , AFP

Sinne

Man kan ikke kalle dem som ber om hjelp for rasister, fordi de er skeptiske til migranter.

– Da migrantene kom, fant staten at de hadde penger til å hjelpe dem. Det er veldig bra. Da nasjonens egne borgere ba om hjelp, hadde ikke staten noe å tilby. Det er ikke så rart at folk blir sinte da.

– Populisme betyr at folk lider, de betaler for globaliseringen. Folk er ikke dumme, de skjønner at de blir stilt på sidelinjen. De vinner ikke frem med sine synspunkter og sitt liv, sier Michel Onfray.