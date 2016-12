Italiensk protestparti kan velte regjeringen

ROMA/NAPOLI (VG) Det begynte med en komiker og en IT-sjef som ville revolusjonere italiensk politikk. Nå kan de ta makten i Italia.

Den italienske Femstjernersbevegelsen er blitt et av Europas mest populære protestpartier. Bevegelsen Fem Stjerner (Movimento Cinque Stelle, M5S) skal styre landet ved at folket kontinuerlig foretar avstemninger om stort og smått via internett.

– Makten tilbake til folket, innsyn og åpenhet rundt alle offentlige avgjørelser og å skaffe folk arbeid igjen, det er våre viktigste saker, fastslår Luigi Di Maio.

Han viser blant annet til at minst 15 milliarder euro i året er anslått å forsvinne i korrupsjon i Italia. Di Maio er en av flere rivaliserende kronprinser i M5S, og visepresident i det italienske parlamentet.

IKKE FOLKELIG: Det er ikke så mye folkelig over Di Maio, som er en av flere rivaliserende kronprinser i Bevegelsen Fem Stjerner. Han er også visepresident i det italienske parlamentet. Foto: Terje Bringedal , VG

Borgermester

M5S er italiensk politikks enfant terrible: Populistisk, anti-establishment, miljøorientert, antiglobalisering og euroskeptiske.

I valget i 2013 sjokkerte de de fleste med 25,55 prosent av stemmene.

I juni i år fikk M5S borgermesteren i Roma: Virginia Raggi, en advokat nesten uten politisk erfaring og Romas første kvinnelige borgermester.

MOTBAKKE: Virginia Raggi fra Femstjernersbevegelsen ble borgermester i Roma i juni i år. Siden har hun brukt mye av tiden på å ta imot kjeft og rydde opp i forgjengernes synder. Foto: Remo Casilli , Reuters

Døren er høy og politikken vid på visepresidentens majestetiske kontor. Det er ikke så mye umiddelbart folkelig over ulastelig antrukne Di Maio:

Han folder et par velmanikyrerte hender på bordet før han forklarer hvordan M5S skal redde Italia. Utenfor høres kampropene fra demonstranter som er sinte på eliten der inne som sikrer seg selv, men lar folket leve i fattigdom.

STØTTESPILLERE: Iolanda di Stasio og Dario Careotenuto er begge pasjonerte aktivister i Femstjernersbevegelsen. Foto: Terje Bringedal , VG

Globalisering

Ni millioner av Italias 60 millioner innbyggere lever under fattigdomsgrensen.

KOMIKER OG POLITIKER: Beppe Grillo var komikeren som skrev en blogg og ble politiker. Nå er han eneleder i Femstjernersbevegelsen. Foto: Remo Casilli , Reuters

– M5S har tatt masken av italiensk politikk. Folket skal bestemme, ikke eliten, sier Dario Carotenuto, som har vært en av ildsjelene i bevegelsen siden starten i 2009.

Den viktigste forklaringen på at så mye har gått så galt, deler han med andre protestbevegelser i Europa: Globaliseringen.

Noen er blitt veldig mye rikere, mange er blitt veldig mye fattigere. Globalisering kan være bra, men da må man fokusere på mennesker, ikke finanser, mener Carotenuto.

TEMPERAMENT: Fra en demonstrasjon i Roma mot globaliseringens konsekvenser. Slagord var mot multinasjonale selskapers grådighet og mot innsparinger for vanlige folk. Foto: Alberto Pizzoli , AFP

– Det er den store politiske utfordringen vi står overfor i vår tid. Hvordan globalisere bedre, sier professor Elisabeth Ivarsflaten ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

Jusstudent Iolanda di Stasio tror oppslutningen om M5S kan forklares med vanstyre, korrupsjon og Berlusconi i altfor mange år. Hun opplevde at mange av hennes venner flyktet fra Italia.

– Jeg forstår alle som dro, men jeg bestemte meg for å bli og kjempe innenfra. Italia har så mange muligheter, hvis vi bare blir styrt av folket og dem som virkelig vil oss vel, sier hun.

DØDE: Gianroberto Casaleggio regnes som ideologen bak M5S. Han døde plutselig i april i år. Foto: Giuseppe Aresu , AFP

Grunnlegger døde

Ingen av de to mennene som i 2009 stiftet M5S, hadde noen politisk erfaring. Beppe Grillo var komiker og kjendis med karisma. Gianroberto Casaleggio var IT sjef, og regnes som bevegelsenes ideologiske grunnlegger, og den visjonære av de to.

AKTIVIST: Kat Hembus var med fra den spede begynnelse i M5S. Foto: Terje Bringedal , VG

Han overtalte Grillo, som var utestengt fra italiensk TV på grunn av sine angrep mot den mektige eliten, til å skrive en blogg. Casaleggio oppfordret leserne av bloggen til å bruke internettplattformen Meetup til å forme cellene som ble selve grunnmuren i M5S bevegelsen.

I april i år døde Casaleggio, og skapte et vakuum og en spenning i ledelsen. Ikke alle er like begeistret for Grillo, som tok makten alene i høst etter sterke kamper og rivalisering innad i M5S. Det har ikke gått upåaktet hen i en bevegelse som skal være folkelig, demokratisk og med flat struktur.

– Det er krise at Casaleggio døde, sier Kat Hembus, som har vært med i M5S fra starten. Nå kan ikke Grillo gå av. Han har bygget et monster, og kan ikke forlate skuta, da faller alt sammen, tror hun.

BEGRAVELSE: Luigi Di Maio og andre fremtredende medlemmer av M5S tok farvel med Casaleggio under hans begravelse i Milano i april i år. Foto: Antonio Calanni , AP

Kan få makt

Kommer de i regjeringsposisjon etter søndagens folkeavstemning om grunnloven, som kan velte regjeringen, tror de det blir tøft, men mulig å lykkes:

– Det blir som å hoppe i mørket, men det kan lykkes. Hvis vi ikke kommer i regjering, kommer Italia til å dø sakte, sier Carotenuto.

– M5S var nok noe Italia trengte etter 20 år med Berlusconi. Til å begynne med var de litt mystiske og spennende, veldig annerledes. Så fikk de stor oppslutning, så litt ned og opp igjen. De har en sterk leder og elite i partiet, som skulle ha flat struktur, fremholder grunnlovsekspert og professor ved LUISS universitetet i Roma, Giovanni Piccirilli.

TRENGTE DET: Italia trengte nok M5S, mener grunnlovsekspert og professor ved LUISS universitetet i Roma, Giovanni Piccirilli. Foto: Terje Bringedal , VG

