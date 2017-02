NICE, FRANKRIKE (VG) Når den kontroversielle presidentkandidaten møter folk i Nice, velger hun strandpromenaden der terror drepte 87 mennesker i sommer, som møtested.

Med 68 dager igjen til valget, ligger Marine Le Pen fra det innvandringskritiske Nasjonal Front, best an på meningsmålingen for den innledende runden i Frankrikes presidentvalg.

Det merkes på kaoset som oppstår når hun kommer gående ned strandpromenaden i Nice. Omringet av strenge livvakter, ivrige velgere og et femtitalls franske journalister som kjemper om en kommentar fra presidentkandidaten, virker Marine Le Pen like rolig i kaoset, som hun er trygg på seier i valget:

– Dette går bra! Jeg har det veldig bra, kun plaget av en liten forkjølelse, humrer den profilerte partilederen til VG, og tar seg tid til å hilse på noen av tilhengerne som har klart å komme gjennom veggen av sikkerhetsvakter.

VOLDSOM INTERESSE: Et femtitalls franske journalister flokket seg rundt den kontroversielle presidentkandidaten da hun ankom Rivieraen mandag formiddag. FOTO: REUTERS

Terror-sted som bakteppe

Skvulpende bølger og femten varmegrader ved rivieraen er likevel ikke særlig idyllisk når mengder av militærpoliti med synlige skytevåpen patruljerer mellom turistene, en påminnelse om at Frankrike fortsatt befinner seg i unntakstilstand etter de flere terrorangrepene de siste to årene.



Det at Nasjonal Front velger akkurat standpromenaden i Nice for å møte velgere i Sør-Frankrike, har ikke gått upåaktet hen. I flere franske aviser hagler kritikken om populisme, når Le Pen ti uker før valget bruker åstedet for terrorangrepet 14. juli i fjor, som bakteppe for å snakke om hennes kamp mot innvandring.

Le Pen har hyllet Donald Trumps presidentskap og betegnet seg selv om en del av den samme «vekkelsesbølgen». For en måned siden ble hun observert i Trump Tower i New York.

Til VG sier Marine Le Pen at Trumps innføring av innreiseforbud for en rekke muslimske land, ikke er en metode hun planlegger å gjennomføre i Frankrike, dersom hun blir president.

– Jeg ser ikke for meg å gjøre det. Foreløpig tror jeg ikke det er nødvendig. Det er andre tiltak jeg mener er bedre, sier Le Pen til VG.

POPULÆR: I de sørlige delene av Frankrike har Nasjonal Front og Marine Le Pen god støtte. Eliza Faghénazzi-Noël (23) liker Le Pen fordi hun ikke er som andre politikere. – Hun representerer folket, sier 23-åringen. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG.

Stor velgerstøtte

De franske presidentkandidatene: * Republikanerne (konservativt parti): François Fillon * Nasjonal Front: Marine Le Pen * En Marche! (nydannet sentrumsparti): Emmanuel Macron * De grønne: Yannick Jadot * Venstrepartiet: Jean-Luc Mélenchon * Sosialistpartiet: Benoit Hamon

Presidentkandidaten ble hyllet med « Bravo! » og «President Marine!» i samstemte tilrop, mens hun gikk langs promenaden. Dette området, sør i landet, er blant regionene hvor hun tradisjonelt sett har et godt grep om velgerne.

– Gjennom 30 år nå har hun vært en som sier det alle mener. Om innvandring, om Europa nå for tiden, som ikke fungerer hverken på et økonomisk eller juridisk nivå. Vi må tilbake til hver nasjon for seg, og gjøre slik som Storbritannia har gjort, sier Le Pen-velger Laurice Devenie-Morieau (20) til VG.

De siste ukene har den franske presidentvalgkampen blitt snudd helt på hodet, da favoritten til å vinne, François Fillon, kjent som « Herr Ordentlig», nå er under etterforskning for å ha betalt sin kone og barn store summer av offentlige penger for å utføre assistentarbeid som det ikke foreløpig har latt seg bevise at de har gjort.

Dermed har Fillons oppslutning stupt på meningsmålingene, og Marine Le Pen er en som kan komme til å tjene på det. Allerede gir kartleggingene henne topplassering i første runde av valget.

På en fersk måling publisert mandag, ser det likevel ut til at Emmanuel Macron i den avgjørende andrerunden ville fått 63 prosent av stemmene mot 37 prosent for Le Pen, dersom de blir de to som går videre. Første runde i presidentvalget er 23. april. Andre og avgjørende runde holdes 7. mai.