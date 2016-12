Disse valgene kan ryste Europa det kommende året

Neste år kommer det flere store valg og hendelser som kan komme til å skape svært store endringer i EU og Europa.

I helgens valg vraket østerrikerne sin høyrepopulistiske presidentkandidat, mens italienerne kastet sin statsminister og åpnet for populistpartiet Femstjernersbevegelsen.

De var begge spådd å kunne bli den tredje dominobrikken i populistbølgen som skyller over vesten, etter at britene stemte landet ut av EU og Donald Trump vant presidentvalget i USA.

ØKT OPPSLUTNING: Gert Wilders har stadig støtte oppsluting i nederland. Her er han i USA, på republikanernes konvent i sommer. Foto: Jim Watson , AFP

NEDERLAND: Parlamentsvalg 15. mars 2017

Partiet PW, ledet av Gert Wilders, utfordrer koalisjonen mellom det liberale høyrepartiet VVP og arbeiderpartiet PvdA. Gert Wilders har fått økt oppslutning på meningsmålingene i høst etter at han måtte møte i retten tiltalt for hatkriminalitet.

Nederland har et system med mange partier, og koalisjoner er nødvendig. Skulle PW få stor oppslutning i valget, har flere av de andre partiene sagt at de ikke vil samarbeide med Wilders. Han vil melde Nederland ut av EU, stenge grensene og forby koranen.

EU-DEBATT: EU er dypt skadelig, et antidemokratisk monster. Jeg vil hindre EU i å vokse seg fetere, nekte det å puste, hindre det i å slå klørne i alt og spre sine tentakler inn i alle deler av lovgivningen, sier Marine Le Pen Foto: Kristofer Sandberg , VG

FRANKRIKE : Første runde av presidentvalget holdes 23. april

I EUs nest største land vil valget stå mellom konservative François Fillon og Marine Le Pen fra det populistiske, ytre- høyre partiet Nasjonal Front. Begge kandidater er skeptiske til islam. Fillon vil kutte i offentlig sektor, forlenge arbeidstiden, svekke fagforeninger og øke pensjonsalderen. Le Pens viktigste saker er innvandring og EU. Hun vil gjeninnføre franc, melde landet ut av Schengen og ha folkeavstemning om EU. Nasjonal Front har tett bånd til Russland.

FORNUFT OG FØLELSER: Francois Holland og Angela Merkel sitter på en strand og soler seg. og ser på strømmen av flyktninger. Holland er hisotirsk upopulær og stiller ikke ved neste valg. Merkel stiller til valg for en fjerde periode. Foto: Roar Hagen , VG

TYSKLAND: Valg holdes mellom 27 august og 22 oktober en gang.

Populistpartiet AfD gjorde brakvalg i delstatsvalget i år. De øker stadig sin oppslutning, særlig i det tidligere Øst-Tyskland. Angela Merkel stiller for en fjerde periode som kansler.

Hun tapte mye oppslutning under flyktningkrisen, men ser ut til å ha fått et oppsving etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA. Hun har snakket mye om samhold og demokratiske kjerneverdier og åpnet for en strengere flyktningpolitikk.

AfD kan få stor nok oppslutning til å bli representert i den føderale folkeforsamlingen. I motsetning til andre høyrepopulistiske partier i Europa, har de mange velutdannede og akademikere blant sine støttespillere. De vil fortsette i EU, men forlate eurosonen, og de er motstandere av immigrasjon og homofiles rettigheter.

UT AV EU: Britene stemte landet ut av EU. Nå må de løse hvordan det skal skje i praksis. Foto: Toby Melville , Reuters

STORBRITANNIA: 23. juni i år valgte et flertall av britene i en folkeavstemning å forlate EU. Statsminister David Cameron gikk av, og Theresa May ble hans arvtager. Nigel Farage, som ledet populistpartiet UKIP til seier i EU-saken, gikk også av etter nei-resultatet var et faktum. May har sagt at artikkel 50 i Lisboa- traktaten, som starter den to år lange prosessen med å forlate EU, vil bli satt i verk innen utgangen av mars 2017. Planen er at Storbritannia dermed vil være ute av EU før neste tillyste valg, våren 2019.

LØSRIVELSE: Catalonia vil løsrive seg fra Spania. Her under en demonstrasjon nylig til støtte for dem politikere som straffeforfølges for å ha utlyst en "ulovlig" folkeavsteming i 2014. Foto: Manu Fernandez , AP

SPANIA: Det er planlagt folkeavstemning om løsrivelse av Catalonia i september.

Uavhengighetsspørsmålet til den autonome enheten med Barcelona som hovedstad, er en av de største utfordringene i spansk politikk ved siden av arbeidsledighet og økonomi. Et uavhengig Catalonia vil få store juridiske og økonomiske konsekvenser. En mulig løsrivelse av Catalonia vil blant annet bety at de må søke eget medlemskap i internasjonale organisasjoner, som for eksempel EU. Det bor 7,6 millioner innbyggere i Catalonia og den spanske regionen med størst industriell produksjon. Det er også ventet at en rekke etterforskninger mot politikere for korrupsjon, vil ende i retten i løpet av 2017.

SANNFINNE: Utenriksminister Børge Brende (H) t.h. møter sin nye finske kollega Timo Soini i Oslo i 2015. Timo Soini er leder og en av stifterne av partiet Sannfinnene. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

FINLAND: Presidentvalg i 2018, populistene har stor oppslutning, partiet Sannfinnene må velge presidentkandidat sommeren 2017. Nåværende kandidat vil ikke fortsette, og ingen andre kandidater har så langt sagt ja til å stille.

TALER: Statsminister Alexis Tsipras i Hellas taler til årsmøte i partiet Syriza i oktober i år. Foto: Angelos Tzortzinis , AFP

HELLAS: Et protestparti i regjering (Syriza) og ett på ytre høyre (Gyldent Daggry) i opposisjon. Tidligere finansminister Yanis Varoufakis har dannet en internasjonal organisasjon for reform av EU til en demokratisk organisasjon, DiEM25. 15. januar holder de møte i München om Frihet & Demokrati: Globale saker i sammenheng, der blant annet Edward Snowden er en av innlederne.

INN I VARMEN: Etterhvert som oppslutningen har økt, har de andre politiske partiene i Sverige vært nødt til å forholde seg til Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson som en alminnelig, politisk motstander. Foto: Henrik Montgomery/tt , NTB scanpix

SVERIGE: Går til valg i 2018, og stadig flere spekulerer i om populistpartiet Sverigedemokratenes leder kan bli statsminister. Partiet, som ble behandlet som spedalske av de andre partiene til å begynne med, vinner stadig ny oppslutning.