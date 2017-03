Broren om Geert Wilders: – Han lar seg ikke stoppe

BERLIN (VG) Høyrepopulisten Geert Wilders lar seg ikke bremse av valgnederlaget i Nederland, mener hans bror.

Paul Wilders advarer mot å tro at «slaget mot populismen» er vunnet.

Valget i Nederland ble sett på som årets første lakmustest på høyrepopulismens fotfeste i Europa. Da Mark Ruttes høyreliberale parti beholdt sin posisjon som Nederlands største og slo det islamfiendtlige Frihetspartiet, pustet tilhengerne av de tradisjonelle partiene lettet ut.

Broren til Geert Wilders (53), Frihetspartiets lyseblonde gallionsfigur, mener de ikke har grunn til det.

– Dette er ikke over. Jeg tror aldri min bror har vært opptatt av at Frihetspartiet skulle være det største i Nederland. Han vil påvirke politikken, og det har han i dette valget vist at han lykkes i. Hans mål vil nå være, i de neste fire årene i opposisjon, å være en konstant plage for regjeringen. Og han vil sette inn alt på å lykkes i sitt maktprosjekt. Pass på, sier jeg bare. For min bror er dette langt fra over, sier Paul Wilders (62) til VG.

Han har tidligere uttalt at broren ikke er bra for Europa

Paul er Geerts ni år eldre bror. De to hadde lenge et godt og nært forhold, tross ulikt syn på politikk.

Det tok brått slutt da Paul tok til motmæle mot lillebror etter at han la ut et bilde på Twitter som viste Angela Merkel med blodige hender etter at Berlins julemarked ble angrepet i desember.

Paul la ut en tweet hvor han skrev «beklager på vegne av min bror». Etter det kuttet Frihetspartiets leder all kontakt med han.

Opptellingen av stemmene viste at statsminister Ruttes parti VVD får 33 seter i nasjonalforsamlingen, som er en tilbakegang fra forrige valg. Frihetspartiet (PVV) ender på 20 seter, en økning på fem seter.

– Folk ser ut til å være tilfreds med at min brors parti ikke ble det største partiet i Nederland. Men det er ganske kortsiktig tenkt. Ikke glem at partiet hans har vokst, at de nå får fem seter mer enn tidligere i parlamentet, og ikke minst at de andre demokratiske partiene i valgkampen har gått over til å fremme noe av den samme politikken som Frihetspartiet står for, sier Utrecht-mannen til VG.

Polarisering

Andre partier som har vokst i årets valg, er demokratene D66, Kristendemokratene og Grønne venstre. Arbeiderpartiet PvdD er valgets store taper, og raser ned fra 38 til kun ni seter i nasjonalforsamlingen.

– Vi ser en polarisering ved at det politiske landskapet går til høyre, og ved at de som er ekstreme i motsatt ende av skalaen, som vil ha åpne grenser, også går fram. Partier med uklare posisjoner taper, sier Pieter de Wilde til NTB.

Politisk sosiolog Matthijs Roodujin sa det samme til VG dagen etter valget.

Forventer ingen rask forsoning



Da VG intervjuet Paul Wilders noen dager før valget, snakket han om hvorfor han etter mange år i stillhet, valgte å ta bladet fra munnen og åpent kritisere sin lillebror partilederen. VG har forsøkt å komme i kontakt med Wilders for å høre hans side av saken, uten å få svar.

På spørsmål om Pauls kritikk i pressen kan ha vært med på dempe oppslutningen rundt Geert Wilders, er han ikke sikker.

– Vel, min bror trakk seg jo fra en TV-debatt med det påskudd at han ikke likte et intervju den aktuelle kanalen hadde gjort med meg. Jeg tror egentlig han bare lette etter en unnskyldning for å ikke stille opp og diskutere tema som pensjon med ledere for mellomstore partier. Men han falt jo veldig på meningsmålingene i ukene etter, så hvem vet. Kanskje kan jeg ha klart å påvirke det litt. Men det er i så fall kun på kort sikt. Jeg kjenner min bror. Slaget er langt fra tapt for ham, sier 62-åringen til VG.

Selv om valgkampen nå er over, har han ikke store forventninger til en umiddelbar bedring i det personlige forholdet til lillebror Geert.

– Det kan meget mulig ta en stund, jeg vet ikke. For øyeblikket vil han ikke ha noen kontakt, det er sikkert. Kanskje roer det seg om noen år. Jeg håper det, sier Paul.

