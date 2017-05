Politimannen som drepte Jordan (15) har fått sparken

Politimannen åpnet ild da 15 år gamle Jordan forsøkte å forlate en fest sammen med brødrene og to venner.

Betjenten Roy Oliver ble først tatt ut av tjeneste, men natt til onsdag norsk tid bekrefter Dallas-politiet at han har fått sparken for brudd på retningslinjene.

Familien til Jordan sier de er glade for avgjørelsen, men understreker at de «utålmodig venter på at betjenten skal pågripes for drap».

I en pressemelding viser de blant annet til at to av brødrene til Jordan ble vitne til drapet, og at saken også bør få konsekvenser for flere politifolk.

– Sammen med to venner ble de som passasjerer tvunget til å oppleve tragedien på nært hold. De ble umiddelbart behandlet som kriminelle av andre betjenter mens broren døde i forsetet, skriver familien.

Det var sent lørdag kveld lokal tid at politiet rykket ut etter melding om at en hjemmefest med fulle tenåringer hadde gått over styr i Balch Springs i delstaten Texas.

Omstendighetene er uklare, men ifølge politiet løp betjentene ut av huset da de hørte skudd på utsiden.

Det hele endte med at en politibetjent åpnet ild mot bilen hvor 15 år gamle Jordan og hans fire venner satt i. Jordan ble truffet, og døde senere av skadene på sykehus.

Både politiet og distriktadvokaten etterforsker saken.

Politiet hevdet først at bilen med tenåringene rygget mot politibetjentene på «en aggressiv måte». Men etter å ha sett en video av hendelsen fortalte politisjef Jonathan Haber at dette ikke stemte:

Tvert imot kjørte bilen fra politiet da skuddene ble avfyrt.

– Etter å ha vurdert videoen, så mener jeg at skytingen ikke oppfylte våre kjerneverdier, sa han på en pressekonferanse mandag.