Politimann skal ha forfalsket sin egen død

Men den amerikanske politimannen lever og skal ha rømt til Mexico.

Den 25. april fikk politiet i Austin, Texas, i USA, en telefon fra konen til politimannen Coleman Martin (29). Hun mente mannen var suicidal.

Kort tid etter første telefonsamtale ringte konen igjen: Martin hadde sendt henne et bilde av en håndskrevet lapp, der det sto at han tenkte å drukne seg selv i en innsjø nær den meksikanske grensen.

Ifølge ABC News så politiet med en gang nærmere på saken. De fikk informasjon om at Martin samme dag tok ut 300 dollar fra parets felles bankkonto. Deretter hadde han kjøpt bensin og en liten båt ved en sportsbutikk i Austin. Han hadde også kjøpt et tau og en bentongkloss.

Som følge av dette sendte politiet ut en melding til flere politidistrikt om at mannen måtte finnes.

En dag senere, den 26. april fant ansatte Amistad National Recreation Area Martins bil ved innsjøen i nasjonalparken. I bilen fant de også lappen med selvmordsmeldingen konen hadde fått tilsendt.

Litt lenger unna fant politiet deretter båten. Alt tydet på at en betongblokk hadde blitt dyttet ut over kanten. Etterforskerne begynte derfor å søke etter Martin i innsjøen.

VILLE FORSVINNE: Det var ved denne innsjøen i Amistad-reservatet ved grensen til Mexico, at Martin forsøkte å forsvinne. Foto: Yuri Cortez , AFP

De fant aldri noen død mann, men det de fant ut var at Martin hadde en nært forhold til en annen kvinne.

Kvinnen kunne fortelle til politiet at Martin overhodet ikke var død, og at alle innkjøpene og selvmordslappen kun var et forsøk på å forfalske sin egen død.

Kvinnen kunne ifølge ABC News bevise at Martin hadde sendt henne en e-post etter at det påståtte selvmordet skulle ha funnet sted.

IP-adressen som skal være brukt til å skrive e-posten kunne spores tilbake til Mexico.

Ifølge CBS hadde Martin fortalt i e-posten at han hadde forlatt bilen ved innsjøen, syktes tilbake til en butikk. Derfra hadde han tatt en taxi til Mexico-grensen og hoppet på en buss som gikk sørover.

Austin-politiet mener nå at Martin skal befinne seg i Mexico.