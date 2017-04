Politifolk skutt i Paris: Dette vet vi

Klokken 21.20 meldte Sky News om en skyteepisode på Champs-Élysée i Paris. En politibetjent skal være drept og to alvorlig skadet.

• Frankrikes innenriksminister har bekreftet at en politibetjent er drept på Champs-Élysées i det som muligens er et terrorangrep. To skal i tillegg være alvorlig skadet. Hendelsen skjedde mellom T-banestoppene Franklin-Roosevelt og Georges V. Sky News meldte om hendelsen 21.20.

• En talsmann for det franske innenriksdepartementet opplyser til CNN at en bil stoppet foran en politibil i paradegaten Champs-Élysées. En mann gikk deretter ut av bilen og åpnet ild mot politibilen med et automatvåpen, og politiet svarte med ild mot gjerningspersonen.

• Innenriksdepartementet har opplyst at personen som avfyrte skudd, er drept. Ifølge en politikilde var han kjent for sikkerhetstjenestene.

• CNN melder at Champs Elysées er stengt og at myndighetene ber folk unngå området

• Frankrikes president François Hollande har innkalt til krisemøte etter hendelsen.

• Kort tid etter den første skyteepisoden brøt ut, sa politiet at skytingen mest sannsynlig var en «terrorhandling».