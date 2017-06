Politiet: Svindel-siktet løy om at kone og barn døde i London-brannen

LONDON (VG) Politiet mener Anh Nhu Nguyen (52) forsøkte å svindle til seg husly og penger i kjølvannet av branntragedien, hvor minst 80 personer mistet livet.

Midt blant trøstesløse og knuste mennesker som har mistet ektefeller, søsken og små barn, mener politiet at den 52 år gamle mannen har fortalt en oppdiktet historie om en kone og en 12 år gammel sønn ved navn Tim, som han hevdet ble tatt fra han i brannen.

Onsdag kveld ble han pågrepet, og London-politiet bekrefter natt til fredag at Anh Nhu Nguyen (52) er siktet for fem tilfeller av bedrageri.

Da hadde han allerede i to uker bodd på hotell sammen med 126 overlevende, fått mat, eiendeler, og stor sympati fra omverden som trodde på historien.

Det er fredag morgen uklart hvordan 52-åringen stiller seg til siktelsene.

Politiet: Fant opp familie



London-politiet fattet mistanke da han denne uken var til samtale hos hjelpeapparatets familieavdeling, en samtale som skulle legge grunnlaget for utbetalinger av offentlig støtte i årene fremover.

Myndighetspersonene skal ha merket seg brister i historien hans, og etter å ha snakket med andre beboere, fikk de bekreftet at mannen ikke bodde i den brannrammede høyblokken.

Politiet har sporet han til en annen adresse i nærheten, og har etter undersøkelser konkludert med at han har hverken kone eller sønn.

– Påkjennelsen og lidelsen som rammer så mange familier og nære etter denne natten, er opprivende. Vi vil med full styrke etterforske enhver informasjon som peker mot at noen forsøker å profittere på denne tragedien, sier etterforskningsansvarlig Fiona McCormack.

Møtte VG



Brannen i Grenfell Tower Natt til onsdag 14. juni oppsto en brann i høyblokken Grenfell Tower i Kensington i London.

Minst 80 mennesker er omkommet eller savnet etter brannen, som tok 3 dager å slukke.

Ingen vet med sikkerhet hvor mange som befant seg i betongblokken da brannen brøt ut. Det er blitt anslått at mellom 400 og 600 mennesker bodde i de 120 kommunale leilighetene i den 24 etasjer høye blokka.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, men politiet tror ikke den var påsatt.

Statsminister Theresa May har i Parlamentet bedt om unnskyldning for myndighetenes mangelfulle innsats i kjølvannet av brannen. Kilde: NTB

Da VG onsdag ettermiddag møtte den 52 år gamle mannen ved et krisesenter like ved branntomten, hadde han nettopp gjort et langt intervju med en britisk nasjonal TV-kanal, og var ledsaget av en egen støtteperson fra krisesenteret.

Da var han fortsatt bare kjent som en av de overlevende.

52-åringen var merket med armbåndene som bare de evakuerte fra Grenfell Tower bærer, og hadde det som lignet et brannsår på den ene hånden.

Anh Nhu Nguyen, som dokumentene hans viste at han het, fortalte inngående om den dramatiske brannatten – en historie politiet mener kun er oppspinn:

I hans fortelling startet det hele etter at han angivelig kom hjem fra kveldsskiftet på restauranten han jobbet på, kysset kona god natt, og sørget for at 12-åringen hadde klærne lagt klar til bordtennistreningen morgenen etter.

Mannen beskrev levende og i detalj om hvordan de tre i familien Nguyen skal ha gått hånd i hånd etter hverandre ned de brennende trappene.

Han hevdet at han gikk først, og at sønnen holdt i moren sin.

Den 52 år gamle mannen fortalte videre om hvordan familien angivelig ble skilt fra hverandre i kaoset av tykk røyk og flammer i 12. etasje, noe som ledet til at bare han kom levende ut.

– Sørger over tapet

Han hevdet at han deretter motvillig ble hastet inn i en ambulanse og kjørt til sykehuset, hvor han ble liggende i tre dager.

Han var knust av sorg av tapet etter familien, fortalte han.

MEDISINER: VG møtte den 52 år gamle mannen på Holiday Inn i Kensington, hvor han har vært innlosjert med de overlevende. Alt han hadde på seg og med seg på hotellrommet, er nytt. Foto: , NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Hotellrommet hvor mannen har bodd frem til den nylige pågripelsen, ligger vegg i vegg med de andre faktisk sørgende evakuerte Grenfell-beboerne.

Da VG var på besøk, var rommet fullt av esker og kofferter med nye klær og sko. Han hadde fått tre mobiltelefoner, og viste også frem en rekke medisiner han skal ha fått på resept.

– Disse pillene skal jeg ta fordi jeg ikke får sove etter traumet. Og de andre, fordi jeg sørger over tapet av min familie, forklarte han til både VG og nyhetsbyrået Reuters.

Han ga uttrykk for at det verste var at politiets identifiseringsarbeid tok så lang tid.

Fredag må han altså møte i retten, siktet for fem tilfeller av bedrageri.