Politiet: Nordmann knivstakk skuespiller i Berlin

BERLIN (VG): En nordmann er siktet for å ha knivstukket en tysk skuespillerinne i Berlin tirsdag kveld.

Etter endt forestilling tirsdag kveld ble skuespilleren Anne Kulbatzki (28) stukket med kniv rett utenfor Det tyske Teateret midt i Berlin. Ifølge politiet er det en nordmann som står bak angrepet som skjedde klokken 21.50 tirsdag kveld.

Kulbatzki skal ha vært på vei hjem etter at forestillingen hun for tiden spiller i var slutt for kvelden. Ifølge politiet skal nordmannen ha ventet på henne i gaten rett utenfor det kjente teateret, og knivstukket henne.

Forskrekkede forbipasserende hjalp den blødende Kulbatzki til sykehuset etter angrepet, skriver Der Tagesspiegel. Skuespillerens helsetilstand er ikke lenger kritisk. Hun ble skrevet ut av sykehuset onsdag ettermiddag, sier politiets pressetalskvinne Valeska Jakubowski til VG.

Den pågrepne nordmannen i slutten av 20-årene er nå i avhør hos politiet. Han er bosatt i Berlin, forteller politiet til VG.

PÅ SCENEN: Anne Kulbatzki ( 28) har spilt i flere kjente filmer i Tyskland. FOTO: Andrew Rinkhy / Divina Agency

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Facebook: Nora Thorp Bjørnstad Snapchat: @norathorp

Skuespilleren bodde i Norge

Den 28 år gamle skuespilleren har bodd i Norge og gått på Sunnhordaland folkehøyskole. Anne Kulbatzki skal også ha jobbet i Norge, snakker norsk og har mange norske venner, skriver Der Tagesspiegel.

Den pågrepne nordmannen skal ha forfulgt skuespilleren over lengre tid, skriver Berliner Zeitung. I følge forbipasserende skal han ha ropt «tispe» før han angrep Kulbatzki, skriver avisen.

Anne Kulbatzki har spilt i flere kinofilmer og kjente teateroppsetninger i Tyskland.