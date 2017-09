Politiet i USA: Drap trolig rasistisk motivert

Amerikansk politi mener drapene på de to afroamerikanske mennene i Baton Rouge, Louisiana i forrige uke trolig var rasistisk motivert. En 23 år gammel mann er fengslet.

DREPT: Politiet i Baton Rouge etterforsker drapet på familiefaren Donald Smart som rasistisk motivert. Foto: Facebook

Tirsdag ble 59 år gamle Bruce Cofield skutt og drept. Han var en hjemløs som bodde på gaten i Baton Rouge.

To dager senere ble 49 år gamle Donald Smart skutt og drept på vei til jobb på cafeen Louie's, som er populær blant studentene på Louisiana State University. Der hadde han jobbet i 20 år. Smarts sjef var svært preget da han beskrev 49-åringen, som var svært godt likt av ansatte og gjester på dinerrestauranten som er åpen døgnet rundt.

Begge mennene ble først skutt på fra en bil, før gjerningsmannen gikk ut og skjøt ofrene på ny mens de lå på bakken, skriver CBS News.

Uklar mistanke

En 23 år gammel mann er pågrepet og siktet for besittelse av narkotika. Blant annet ble det funnet veksthormoner hjemme hos mannen, som bor med familien i et velstående nabolag rundt 15 kilometer fra området der drapene skjedde.

Politiet har så langt ikke nok bevis til å sikte mannen for drapene, og etterforskningen pågår for fullt.

Foreløpig er det uklart hva som førte til mistanken mot 23-åringen, men den pågrepne 23-åringen disponerer en bil som skal være sett på begge åstedene. Politiet skal ifølge New York Magazine også ha funnet patronhylser som knyttes til drapene inne i bilen.

Drapene skjedde rundt 3 kilometer fra hverandre med to dagers mellomrom. Donald Smart som var på vei til jobb, var far til en sønn og to døtre, skriver CBS. Han beskrives som en hardt arbeidende familiefar.

Kraftige opptøyer

23-åringen som er fengslet beskrives som en «clean cut» amerikansk, ung mann. Han kommer fra et område med større eneboliger og velstelte hager. Politiet skal ikke ha funnet noen aktivitet på sosiale medier knyttet til 23-åringen. Familien sier han har både fargede og hvite venner.

I Baton Rouge, som er Louisianas hovedstad, er 55 prosent av innbyggerne fargede og 40 prosent hvite. For et år siden var det kraftige opptøyer i byen med 229 000 innbyggere etter at en farget mann ble skutt og drept av politiet utenfor en butikk.